Slovenski selektor o koronakrizi na Švedskem: Lepo je biti svoboden, a ...

Selektor slovenske izbrane vrste Ljubomir Vranješ bi moral v teh dneh s slovensko rokometno reprezentanco loviti njen četrti nastop na olimpijskih igrah, a bo lov na najprestižnejšo čast, ki lahko doleti športnika, moral počakati vsaj še nekaj časa. 166 centimetrov visoki nekdanji rokometaš se je na slovensko klop prvič usedel 17. decembra preteklo leto, le nekaj tednov pozneje pa je s Slovenijo že lovil medaljo na velikem tekmovanju. Slovenska izbrana vrsta je na evropskem prvenstvu zasedla četrto mesto in ujela nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre.

Ravno danes bi moral s Slovenijo začeti lov na olimpijske igre, ekipa bi se pomerila z Alžirijo, Švedsko in domačinom Nemčijo. Foto: Reuters

Šestinštiridesetletni rokometni strokovnjak, ki si je leta 2014 s Flensburgom pokoril Evropo in osvojil ligo prvakov, je zaradi pandemije koronavirusa ostal tudi brez končnice v švedskem prvenstvu, kjer vodi Kristianstad. Zdaj številne proste dni izkoristi za družino, kljub temu da so na Švedskem ukrepi glede ravnanja v zvezi z novim koronavirusom veliko bolj ohlapni kot drugje, pa dneve večinoma preživlja doma med štirimi stenami.

Švedska se je ukrepov za zajezitev novega koronavirusa lotila nekoliko drugače kot preostali del sveta. Kakšno je trenutno stanje pri vas?

Švedska zaradi koronavirusa ni uvedla strogih ukrepov. Foto: Reuters Vse je veliko bolj svobodno kot drugje, a s tem pride tudi večja odgovornost. Še vedno so odprti nakupovalni centri, ljudje hodijo po velikih nakupih, k frizerju, še naprej so odprte tudi šole, vendar se otroci ne smejo preveč družiti. Ljudje se kljub bolj ohlapnim pravilom še vedno izogibajo drug drugega, a lepo je imeti svobodo, da še vedno lahko počnemo večino stvari, ki si jih želimo.

Dela se normalno, nekateri sicer delajo od doma, kar je tudi bolj priporočljivo, starejši pa se držijo bolj doma. Bomo pa videli, kaj bo vse skupaj prineslo. Zdaj še ne moremo vedeti, ali delamo prav ali narobe. Se bodo pa rezultati pokazali že čez nekaj mesecev ali najpozneje prihodnje leto. Smo pa tako kot ves preostali svet v težkem položaju.

Na Švedskem so sicer do včeraj potrdili 12.540 primerov okužb z novim koronavirusom, zaradi bolezni covid-19 pa je skupno umrlo 1.333 ljudi. Švedska vse do danes za zajezitev okužb z novim koronavirusom ni uvedla strogih ukrepov za omejitev gibanja ter ni zaprla restavracij, barov, šol in vrtcev. Švedski epidemiolog sicer pojasnjuje, da želijo na Švedskem s to strategijo počasi razširiti virus, velik del prebivalstva pa bi tako zgradil imunost.

Obstaja sploh kakšna dejavnost, ki je zdaj ne smete opravljati?

Povsem so se ustavila športna tekmovanja. Tudi naša rokometna liga je predčasno končana, končnice ne bomo odigrali, zato tudi ne bo razglašen prvak. Prepovedani so dogodki, na katerih se zbere več kot 50 ljudi.

Po prekinitvi sezone imate zdaj več časa za druge stvari. S čim se ukvarjate zdaj?

Še vedno veliko časa namenim rokometu. Če je čez dan dobro vreme, veliko delam zunaj okoli hiše, sprehajam psa, zvečer pa sedim za računalnikom in se ukvarjam z rokometom. Gledam tekme in analiziram. Če pada dež, pa sem ves dan za računalnikom in je na sporedu le rokomet (smeh, op. p.).

Prosti čas izkoristi za analizo tekem. Foto: Reuters

V "normalnih" razmerah bi danes začeli olimpijske kvalifikacije v Nemčiji. Zdaj pa so se te premaknile za nedoločen čas, tudi olimpijske igre so se zamaknile za leto dni. Kako gledate na vse skupaj?

Res ni enostavno, predvsem zato, ker ne vemo, kdaj bodo razmere spet ugodne za igranje rokometa. Težko je predvsem za igralce, saj ne morejo trenirati skupinsko, zagotovo se bo ta igralni post poznal tudi na pripravljenosti rokometašev. A tolažimo se lahko z dejstvom, da je za vse enako. Bo pa po koncu te prekinitve zelo tvegan čas za igranje, ker bodo igralci toliko časa brez pravega treninga. Zato srčno upam, da bomo imeli pred začetkom tekmovanj vsaj dva ali tri tedne časa za dobro pripravo. Kadarkoli se bo to zgodilo.

Vsi si želimo igrati na olimpijskih igrah, to je naš veliki cilj. A v kvalifikacijah imamo težko skupino. Dali bomo vse od sebe, saj je igranje na olimpijskih igrah res nekaj, česar ni mogoče prekositi. Ne dvomim o tem, da bo vsak člen ekipe, od štaba do vseh igralcev, dal vse od sebe, in verjamem, da nam bo uspelo.

Ste se v tem obdobju slišali s katerim od slovenskih igralcev? "Slišal sem se z nekaterimi igralci." Foto: Grega Valančič/Sportida

Govoril sem z nekaterimi igralci, ne z vsemi, a z večino. Šlo je bolj za prijateljske pogovore, ali so v redu in kakšno je stanje pri njih. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, zato lahko le čakamo, da bomo dobili vsaj kakšen odgovor, glede na trenutno stanje.

Kako ste sicer zadovoljni s potekom sezone? S Kristianstadom ste sicer v ligi prvakov izpadli po skupinskem delu, vam je pa bolje kazalo v švedskem prvenstvu.

S Kristianstadom smo sicer zaradi koronavirusa ostali brez igranja v končnici v domači ligi, a sem z delom zadovoljen. Na Švedskem je končnica v državnem prvenstvu deležna velike pozornosti, zato smo bili še toliko bolj razočarani, da ne bomo mogli igrati. A glede na razmere v svetu je edina pravilna odločitev, da se je sezona končala.

Staž na slovenski klopi ste odprli s četrtim mestom na evropskem prvenstvu. Še pred prvenstvom ste nam v intervjuju zatrdili, da bi bili nori, če bi napovedali medaljo. Na koncu vam je le korak zmanjkal do te norosti.

Res je (smeh, op. p.). Z debijem na klopi slovenske izbrane vrste sem izjemno zadovoljen. Na evropskem prvenstvu smo igrali res dobro in tudi rezultat ni izostal. Četrto mesto je odličen rezultat. Preden sem prevzel ekipo, sem imel veliko informacij tako o igralcih kot o slovenski igri. Igralci so res vrhunski, tudi značajsko, o njih lahko povem le pozitivne stvari. Polfinala pred prvenstvom res nisem želel napovedovati, a verjel sem, da lahko napravimo nekaj velikega. Če ne na tem prvem turnirju, pa na naslednjih.

Premagali smo Švedsko na Švedskem, kar ni najlažje, a na koncu je bilo to morda tudi odločilno pri uvrstitvi med najboljše reprezentance prvenstva. Na koncu je malo zmanjkalo za medaljo, a za to nismo imeli dovolj kakovosti in znanja. Bila je tudi odlična izkušnja in zdaj si želim, da takšni rezultati postanejo stalnica.

Vodil je tudi izbrano vrsto Srbije. Foto: Urban Urbanc/Sportida V boju za svetovno prvenstvo v Egiptu prihodnje leto vas čakata dve tekmi s Srbijo, ki ste jo nekoč že vodili. Kaj pričakujete od teh dveh tekem?

Predvsem želim, da igralci pokažejo dobro igro. Želim si, da konstantno kažejo dobre predstave, kajti le to ti dolgoročno prinese dobre rezultate. Srbija ima dobre igralce, čeprav so trenutno brez selektorja, in zagotovo nam ne bo enostavno.

Ravno včeraj je v javnost prišla novica, da bo sklepni turnir četverice v ligi prvakov na sporedu šele decembra. To pomeni ogromno logističnih in organizacijskih nejasnosti. Veliko igralcev bo v tem času tudi zamenjalo klube. Kako vi gledate na to potezo evropske rokometne zveze?

Sploh ne razumem, kaj razmišljajo, saj se bo vmes začela že nova sezona. Tega res ne razumem, vse skupaj je zelo čudno in nelogično. Sploh ne vem, kaj bi rekel (smeh, op. p.). Praktično nemogoče je, da bi to zadevo izpeljali decembra. Kaj bodo naredili z igralci, ki bodo igrali v drugih klubih? Morali bi se sprijazniti z usodo, ki jo je sprejela tudi večina državnih lig, in sezono preprosto končati brez prvaka. Druge rešitve ni. Vse drugo je preprosto smešno.

Evropska rokometna zveza (EHF) je sporočila, da bo zaradi pandemije novega koronavirusa zaključni turnir lige prvakov v sezoni 2019/20 priredila šele 28. in 29. decembra, ko bo na sporedu že nova sezona. Nova odločitev zdaj poraja številna vprašanja v zvezi s pogodbami igralcev in trenerjev in njihovimi prestopi. Hkrati se bo že začela nova sezona lige prvakov. Finalni del lige prvakov je bil po prvotnem programu predviden 30. in 31. maja, po pandemiji novega koronavirusa pa so ga nato preložili na 22. in 23. avgust.

