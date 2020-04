Otrok velenjskega kluba se je vrnil domov

Velenjski rokometni klub je svoje vrste okrepil s starim znancem. V Šaleško dolino se vrača 22-letni desnokrilni rokometaš Kenan Pajt. V zadnjih dveh sezonah je nastopal v dresu RK Slovenj Gradec. V sezoni 2019/20 je odigral 20 tekem in v domačem prvenstvu dosegel 87 zadetkov. Pajt bo pri Gorenju okrepil igralni položaj, na katerem se je po poškodbi Ibrahima Haseljića (sprednja križna vez) pojavila praznina.

''Veselim se povratka v matični klub, kjer sem začel svojo rokometno pot. Z nestrpnostjo pričakujem začetek prihajajoče sezone, da dokažem kaj zmorem. S soigralci se že dobro poznamo, z nekaterimi sem igral tudi v mlajših selekcijah. RK Gorenje Velenje je bil vedno v boju za sam vrh lestvice in prepričan sem, da bo tako tudi naslednjo sezono. Nekaj igralcev se je zamenjalo, ampak ogrodje ekipe ostaja enako. Mislim, da je ekipa zelo dobro sestavljena in da bo naslednja sezona še kako zanimiva. Ob tej priložnosti bi se rad tudi iskreno zahvalil RK Slovenj Gradec 2011 za dano priložnost in korekten odnos,'' je povedal 22-letni rokometaš, ki je v karieri oblekel dres kadetske in mladinske slovenske reprezentance.

Velenjčani so v državnem prvenstvu v tej sezoni odigrali 21 tekem in osvojili četrto mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Direktor Gorenja: Kenan ima velik potencial

''Kenan je otrok naše rokometne šole. Pred sezono 2018/19 smo se odločili, da je za njegov nadaljnji razvoj najpomembnejša izdatna minutaža. V dveh sezonah v RK Slovenj Gradec 2011 je bil te deležen. Pokazal je, da ima velik potencial, ki ga bo s trdim delom in močnejšo konkurenco v našem klubu lahko še nadgradil. S njegovim prihodom se je znova pokazala pravilna usmeritev kluba, da se dobro delo v mlajših selekcijah na dolgi rok obrestuje. V klubu se veselimo Kenanove vrnitve in nadejamo se, da bo uspešno stopil v čevlje vrhunskih desnih kril, ki jih v RK Gorenje Velenje nikoli ni manjkalo,'' ne skriva zadovoljstva ob vrnitvi otroka velenjskega kluba direktor Gorenja Janez Gams.