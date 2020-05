Kljub epidemiji ostajajo isti cilji, selektor pripotoval iz Švedske

Med tistimi, ki jim je pandemija koronavirusa močno spremenila potek letošnjega leta, so zagotovo tudi slovenski rokometaši, ki bi v teh dneh morali zaključevati klubske obveznosti, pred njimi pa bi bil junija še boj v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu. A koronavirus je hotel drugače. Varovanci Ljubomirja Vranješa so zadnja dva meseca preživljali za štirimi stenami, danes pa so se po dolgem času v sproščenem vzdušju zbrali na treningu na Kodeljevem, na katerem je bil prisoten tudi slovenski selektor.

Slovenski rokometaši so januarja s četrtim mestom sklenili nastope na evropskem prvenstvu, kmalu zatem pa so se apetiti slovenskih igralcev že obračali k olimpijskim igram. Aprila je bil namreč v Berlinu predviden kvalifikacijski turnir za nastop na poletnih olimpijskih igrah, v začetku junija pa bi se morala s Srbijo boriti za novo vozovnico na svetovno prvenstvo v Egiptu. Prvi dogodek je bil prestavljen, kvalifikacije za mundial pa odpovedane.

A kljub spremembi dogodkov ostajajo cilji slovenske izbrane vrste isti. Prihodnje leto jih čaka trdo delo, boj na svetovnem prvenstvu, na katerega so se uvrstili po zaslugi četrtega mesta na turnirju stare celine, boj v olimpijskih kvalifikacijah in, ob uspešnosti teh, tudi nastop v Tokiu. Današnji trening na Kodeljevem je simbolično predstavljal predčasen začetek priprav na poti do novih uspehov in začrtanih ciljev. Ker trening izbrane vrste ni bil v sporedu na tako imenovanem tednu Evropske rokometne zveze, so morali vsi rokometaši od svojih klubskih delodajalcev pridobiti posebno dovoljenje za udeležbo na treningu.

Vranješ o tem, kaj bo povedal rokometašem:

Vranješ dopotoval iz Švedske

Reprezentanco je na treningu pospremil tudi selektor Ljubomir Vranješ, ki je v Slovenijo dopotoval iz Švedske. "Hotel sem se znova videti z igralci, se malce pogovoriti tudi o preteklem evropskem prvenstvu in da naredimo korak naprej. Situacija zagotovo ni rožnata, fantje so bili zdaj dolgo časa brez treninga in tekem. Trenirali so doma. Zato je dobro, da smo se srečali in da se pogovorimo tudi o prihodnosti. Kljub vsemu naši cilji ostajajo enaki," je ob vrnitvi na slovenska tla dejal Vranješ, ki je bil izjemno vesel srečanja s svojimi varovanci.

Od povabljenih igralcev so manjkali Dean Bombač, Matej Gaber in Klemen Ferlin, drugi pa so se odzvali vabilu. Pod vodstvom Vranješa in pomočnika Uroša Zormana so vadili vratarji Urban Lesjak, Urh Kastelic in Rok Zaponšek, krilni igralci Darko Cingesar, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Mario Šoštarić, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Igor Žabić ter zunanji igralci Nejc Cehte, Jure Dolenec, Nik Henigman, Žiga Mlakar, Rok Ovniček in Miha Zarabec.

Rokometaši so bili veseli ponovnega srečanja. Foto: Reuters

Rokometaši veseli ponovnega snidenja

Selektor je na trening povabil tiste rokometaše, ki so v tem trenutku nared za treninge in so v Sloveniji. "Vsi smo komaj čakali ta zbor. Navsezadnje smo del ekipnega športa. Zadnje čase se situacija sicer umirja, zato lahko treningi potekajo bolj normalno, a je povsem drugače, če treniraš z ekipo ali sam. Ta letošnji 'poletni' premor zdaj traja že res dolgo. To je bila res dobra ideja vodstva, da se zberemo spet skupaj. Seveda se zavedamo, da zaradi enega treninga ne bomo postali svetovni ali olimpijski prvaki, a nihče ne ve, kaj bo z nadaljevanjem in začetkov tekmovanj. S fanti se nismo videli že od januarja, zato smo tega srečanja res vsi veseli, saj smo vsi zelo dobri prijatelji," je ob ponovnem srečanju povedal slovenski kapetan z januarskega evropskega prvenstva, Jure Dolenec.

"Občutki ob ponovnem snidenju so res dobri," je dejal Blagotinšek. Foto: Reuters

Zadovoljstva ob vrnitvi v reprezentanco ni skrival niti steber slovenske obrambe Blaž Blagotinšek, ki je v zadnjih mesecih madžarski Veszprem zamenjal za domače Celje. "Lepo se je po dolgem času videti s prijatelji. Malo se bomo pogovorili, nadoknadili čas, ko nismo bili skupaj in kaj dobrega bomo pojedli. Občutki ob ponovnem snidenju so res dobri," je dejal Blagotinšek, ki tako kot drugi slovenski igralci, zatrjuje, da se cilji izbrane vrste kljub izjemno naporni prihajajoči sezoni ne bodo znižali.

Garaško leto 2021

Kljub predčasnemu koncu sezone so slovenski rokometaši že v pripravljenosti na začetek nove sezone in novega poglavja. Še pred jesenjo pa bo reprezentanca že čez slab mesec (16. junija) dobila tekmece in izvedela točne termine kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022, ki naj bi se zgodile letos jeseni. Prihodnje leto pa bo za Slovence izjemno pesto. Januarja bodo začeli z nastopi na svetovnem prvenstvu v Egiptu, na katerem bo prvič v zgodovini sodelovalo 32 ekip, med 12. in 14. marcem pa se bo Slovenija v Berlinu v družbi Alžircev, Nemcev in Švedov potegovala za eno izmed prvih dveh mest na turnirju, ki prinašata pot na olimpijske igre v Tokio.

Preberite še: