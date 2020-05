Mačkovšek in Gajić tudi uradno pomahala v slovo Veszpremu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že nekaj časa je znano, da bosta slovenska rokometaša Borut Mačkovšek in Dragan Gajić po koncu sezone zapustila madžarski Veszprem. Rokometni portal handball-planet je zapisal, da so se vodilni možje madžarskega kluba danes v klubski trofejni sobi uradno poslovili od Mačkovška, Gajića in še dveh rokometašev.