Celjani opravili prvi skupni trening: Za vse nas je bilo to težko in naporno obdobje

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so imeli po več kot dvomesečnem prisilnem premoru po izbruhu epidemije novega koronavirusa danes prvi skupni trening. V preteklem obdobju so vadili po posamičnem programu, skupne treninge pa bodo izvajali do konca junija. Priprave za sezono 2020/21 bodo začeli 20. julija.

Celjani so zadnjo tekmo igrali 11. marca, ko so v pokalnem tekmovanju slavili v Krškem, naslednji dan pa izvedeli, da do nadaljnjega ostajajo doma. Pred izbruhom novega koronavirusa so si Celjani zastavili visoke cilje in se prvič po nekaj sezonah znova uvrstili v izločilne boje lige prvakov. V predčasno končani sezoni so osvojili sedmi zaporedni in skupno 24. naslov državnih prvakov.

Foto: Jurij Vodušek/Sportida

"Najprej moramo preveriti stanje igralcev"

"Trenirali bomo do konca junija, nato si vzeli tri tedne premora oziroma tistih pravih počitnic, konec junija pa začeli priprave na naslednjo sezono," je uvodoma dejal trener Tomaž Ocvirk.

"Najprej moramo preveriti stanje igralcev. Zavedamo se, da vsi niso imeli enakih razmer za vadbo, zato bo uvodoma predvsem poudarek na telesni pripravi. V prihodnjem mesecu želimo pridobiti osnove za novo sezono, v vsakem primeru pa bomo zdaj, ko so se sprostili še nekateri ukrepi, začeli tudi vadbo na igrišču. Na začetku z osnovami, potem pa že situacijske vadbe, zato da osvežimo znanje," je dodal Ocvirk.

"Zdi se, kot da je bil že konec sezone, zdaj pa smo se dobili na pripravah za novo sezono, a ni tako," je uvodoma dejal Patrik Leban in dodal: "V preteklih dveh mesecih smo doma individualno vadili, veliko smo delali v naravi in kolesarili. Za vse nas je bilo to težko in naporno obdobje, zdaj pa moramo nadoknaditi izgubljeno."

Matic Grošelj: Vesel sem, da smo se znova zbrali, in se prav veselim skupnih treningov. Foto: Mario Horvat/Sportida

Želijo si povrniti prave občutke za igro in se znova preizkusiti na igrišču

Treningov in snidenja na nekoliko drugačen način, ko s soigralci sledijo vsem navodilom stroke in NIJZ, se je razveselil tudi Matic Grošelj, desni zunanji igralec celjskega kluba je razumevajoče sprejel vse varnostne ukrepe, saj se zaveda, da lahko le na ta način varno vadi s soigralci.

"Ta dvomesečni prisilni premor je prišel bistveno prekmalu. A to niso bile počitnice, imeli smo individualne programe, ki smo jih kljub omejitvam poskušali izvajati v največji mogoči meri. Vesel sem, da smo se znova zbrali, in se prav veselim skupnih treningov," je uvodoma dejal Matic Grošelj.

"Verjamem, da bomo kljub omejitvam v tem času pripravili odlične osnove za prihodnjo sezono. Na nas je, da intenzivno delamo, ta prisilni premor brez žoge in potem še krajše počitnice pred začetkom nove sezone je namreč več, kot smo drugače navajeni. Zato verjamem, da nam v tem času nič ne bo težko. Želimo povrniti prave občutke za igro in znova preizkusiti na igrišču. Mislim, da vsi mi, kot tudi naši navijači, najbolj pogrešamo tekme," je še na koncu dodal Grošelj.