Srbske rokometaše bo vodil španski strokovnjak Toni Gerona

Španski rokometni strokovnjak Toni Gerona je novi selektor srbske reprezentance. Šestinštiridesetletni Španec je na tem položaju zamenjal Nenada Peruničića, ki je odstopil po letošnjem evropskem prvenstvu v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, kjer so Srbi osvojili 20. mesto.

Toni Gerona je drugi tuji strokovnjak na srbski klopi. Leta 2013 je bil selektor Ljubomir Vranješ, švedski strokovnjak srbskih korenin, ki je trenutno selektor Slovenije in trener švedskega Kristianstada.

Španec je bil med letoma 2017 in 2020 selektor Tunizije, največ strokovnega časa pa je preživel v Barceloni, kjer je med letoma 1999 in 2014 skrbel za mlajše selekcije in drugo ekipo katalonskega velikana, tri leta pa je bil tudi pomočnik trenerja prvega moštva Xesca Esparja Moye.

Lani je prevzel francosko prvoligaško ekipo Chartres, kjer je v pretekli sezoni igral Slovenec Vasja Furlan.