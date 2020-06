Edi Kokšarov odšel iz Skopja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni Rus Edvard Kokšarov je po pisanju rokometne spletne strani handball-planet, ki se sklicuje na lokalne vire, končal sodelovanje z Vardarjem iz Skopja. Nekdanji igralec Celja Pivovarne Laško je imel v tem makedonskem klubu številne zadolžitve, bil je direktor ženske in moške ekipe, v zadnji sezoni pa tudi trener moške članske ekipe.

Po odhodu ruskega milijarderja Sergeja Samsonenka je vajeti moštva iz Severne Makedonije prevzel Mihajlo Mihajlovski, ki je prekinil sodelovanje z nekdanjim krilnim igralcem celjskega moštva med letoma 1999 in 2011.

Kokšarov je bil med letoma 2017 in 2020 tudi selektor ruske reprezentance, s tega strokovnega položaja pa je odstopil po letošnjem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, kjer je Rusija zasedla skromno 22. mesto.

Vardar iz Skopja je v mandatu Samsonenka od leta 2013 postal resen igralec na rokometnem prizorišču in v elitni ligi prvakov slavil kar dvakrat, v sezonah 2016/17 in 2018/19.

V pretekli sezoni sta tam nastopala tudi Slovenca Staš Skube in Domen Sikošek Pelko. Prvi je po koncu sezone odšel v beloruski Meškov iz Bresta, drugi pa v španski Logrono.

Vardar so med sezono zapustili še nekateri znani rokometaši, med drugim tudi Latvijec Dainis Krištopans, ki je odšel v nemški Füchse Berlin, od poleti pa bo član francoskega PSG.

Klub so zapustili tudi Rusi Sergej Harbok, Danil Šiškarev in Sergej Gorpišin, Brazilec Jose Toledo, Alžirec Khalifa Ghedbane, Latvijec Arturs Kugis in Makedonec Dejan Kukulovski.