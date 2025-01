Slovenci v Kopru proti Vujoviću

Slovenski rokometaši so na svoji prvi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v nedeljo v Umagu premagali Alžirce s 37:32. Danes jih čaka edina testna domača tekma pred odhodom na letošnji mundial v treh državah, v Kopru se bodo ob 18. uri pomerili s Katarci.