Na Kodeljevem bo vroče, kdo v veliki finale?

Petek bo ponudil moška polfinalna obračuna. Že imena udeležencev napovedujejo izjemni tekmi, saj ti spadajo med tiste, ki so v tej sezoni do zdaj pokazali največ in bili uvrščeni med peterico najboljših ekip prvega dela državnega prvenstva. Ob 17.30 bo Gorenje Velenje nasproti stalo sogostitelju dogodka, LL Grosistu Slovanu. Ob 20. uri bo sledil še dvoboj med Krko in Celjem Pivovarno Laško.

Zmagovalce moških polfinalnih dvobojev v nedeljo ob 18. uri čaka finalna tekma, poražence pa dan poprej ob 20. uri tekma za bronasto kolajno.

Že pred začetkom sklepnega dejanja pokalne sezone je jasno, da bo moški del postregel z novimi prvaki, potem ko je Krka v četrtfinalu izločila Trimo Trebnje, ki je v pretekli sezoni osvojil prvo člansko lovoriko v zgodovini kluba.

Na letošnjem zaključnem turnirju bosta v obeh kategorijah nastopila kluba, ki sta v zgodovini slovenskega pokalnega tekmovanja pustila največji pečat. Krimovke so lovoriko dvignile 28-krat. Le dvakrat niso nastopile v finalu, in sicer v prvi sezoni v samostojni Sloveniji (1991/92) ter prejšnji sezoni (2023/24), ko so polfinale izgubile zaradi administrativne napake. Na moški strani se celjski rokometaši lahko pohvalijo z 22 lovorikami. V 31 sezonah v polfinalu niso nastopili le enkrat (sezona 2023/24), za njimi pa je tudi 26 finalnih nastopov.

V soboto bodo igrišče na Kodeljevem sicer ogrele rokometašice. Ob 15. uri bodo Ptujčanke izzvale sogostiteljice dogodka, rokometašice Krima Mercatorja, ob 17.30 pa bodo Velenjčanke stale nasproti aktualnim pokalnim prvakinjam iz vrst Mlinotesta Ajdovščine.