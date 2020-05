Najboljšega evropskega obrambnega igralca čaka najtežje obdobje do zdaj

26-letni slovenski rokometaš Blaž Blagotinšek je bil tako kot vsi ostali slovenski rokometaši v torek izjemno vesel ponovnega snidenja s soigralci slovenske izbrane vrste. "Odlično se je videti s fanti po dolgem času. Kaj dobrega bomo rekli pa tudi pojedli (smeh, op. p.). Občutki ob tej ponovni združitvi so res dobri," je dejal Blagotinšek, ki je zadnje tedne po prihodu iz Madžarske preživljal v zavetju svojega doma v Celju.

Slovenski rokometaši so se v torek ponovno zbrali po dolgem času. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Situaciji se je bilo potrebno prilagoditi. Na začetku je bilo res težko, ker sem bil kar štiri tedne v striktni karanteni. Zdaj sem počasi začel s treniranjem in rekreiranjem doma. Lahko sem poskusil in počel tudi stvari, ki jih prej nisem. Preizkusil sem se še v nekaterih drugih športih, za katere sicer nimam časa in priložnosti. Zaenkrat je vse skupaj precej dopustniško, a se zavedamo, da se je potrebno pripravljati na novo sezono, ki bo izjemno naporna. Po moje celo ena izmed najtežjih do zdaj," pričakuje celjski orjak, ki je prve dni karantene preživel na Madžarskem, od koder se je nato vrnil domov.

Vrste Veszprema je že zapustil Dragan Gajić. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"V klubu so nas držali kar štiri tedne. Bili smo v karanteni, vse so nas testirali na novi koronavirus. Po tem so razpustili naše obveznosti in dejali, da lahko gremo domov. V tistem času so se vse meje že zaprle, a na srečo sam s tem nisem imel večjih težav. Sicer sem ob povratku v Slovenijo 14 dni preživel v samoizolaciji," razlaga "Blagi", ki mu je družbo v tej sezoni na Madžarskem med drugim delal tudi slovenski trio Gašper Marguč, Dragan Gajić in Borut Mačkovšek. Se pa bo slovenska falanga v naslednji sezoni pri Veszpremu prepolovila, saj sta tako Mačkovšek kot Gajić zamenjala delodajalca.

Poleg nekaterih odhodov pa je klub v zadnjih mesecih ob testiranju presenetila novica, da je bil eden izmed igralcev pozitiven na covid-19. "Obvestili so nas, da je bil v klubu eden izmed igralcev pozitiven, a o imenih nismo govorili. Nato je klub sprejel številne ukrepe, a takrat smo bili vsi že doma v samoizolaciji. Na srečo ni nihče več zbolel in imel kakšnih znakov," je vesel Celjan.

Zadnja sezona pozabljena Jeseni ga s slovensko izbrano vrsto čaka nastop v kvalifikacijah za EP, januarja svetovno prvenstvo, nato pa še kvalifikacije za olimpijado. Foto: Reuters

Na Madžarskem se je ta sezona končala brez razglasitve prvaka. Vodstvo madžarske rokometne zveze je namreč zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedalo sezono 2019/20. Zadnja sezona je zato pozabljena in črtana. Veszprem je tako na podlagi lanskega naslova prvaka že uvrščen v ligo prvakov, hkrati pa bo decembra po odločitvi evropske rokometne zveze na podlagi rezultatov prvega dela nastopil tudi na zaključnem turnirju najelitnejšega evropskega tekmovanja četverice za to sezono, kar je sprožilo nemalo negodovanja.

"Razumljivo je, da so nestrinjanja s to odločitvijo. Tudi meni se ne zdi najbolj fer, po drugi strani pa končati prvi del lige prvakov med najboljšima dvema ekipama v skupini, tudi ni kar tako. Za tak dosežek moraš zagotovo nekaj pokazati. Znašli smo se res v nevsakdanji situaciji, ki se ni še nikoli zgodila in temu se je potrebno prilagoditi in jo sprejeti takšno, kot je," je prepričan Blagotinšek, ki bo dopustniške dni izkoristil tudi kot pripravo za naslednjo sezono.

"Zdaj smo res imeli dolg nenapovedan premor, ki ga res nismo pričakovali. Kaj takšnega še nisem doživel. Drugo sezono oziroma leto nas čaka res zahtevno delo tako na klubskem kot reprezentančnem prostoru. Če bo vse po sreči, bomo z Veszpremom igrali kar štiri final foure, čaka nas borba v državnem prvenstvu, potem pa še svetovno prvenstvo, kvalifikacije za olimpijske igre, pa potem upam, da še nastop na olimpijadi. Čaka nas ogromno število tekem, zagotovo bo naporno. Iz kluba so nam sporočili, da bomo najverjetneje z delom začeli malo prej kot v prejšnjih sezonah. Bomo videli. Če bo stanje z virusom v mirovanju, se bomo začeli pripravljati v juliju," je še sklenil Celjan.

Preberite še: