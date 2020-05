Mariborčani imajo novega trenerja. Rokometaše bo v sezoni 2020/21 v prvi ligi vodil 51-letni Hrvat Siniša Markota. V Sloveniji je že vodil Urbanscape Loko, ki jo je popeljal do petega mesta, nato pa se preselil na Dolenjsko k Ribnici, s katero je dosegel imeniten uspeh, saj je v sezoni 2017/18 osvojil drugo mesto.

Trenersko pot je nadaljeval v Avstriji, kjer je lani prevzel Ferlach in se z njim veselil zgodovinskega uspeha. Po četrtem mestu v prvenstvu, ki je bilo podobno kot tisto v Sloveniji predčasno končano, je zagotovil igranje v Evropi, Markota pa si je prislužil naziv trenerja leta.

Z Brankom Bedekovičem (levo) se je veliko pogovarjal o delu z mladimi rokometaši. Foto: Maribor Branik

"Za prihod v Maribor sem se odločil, ker gre za zdravo okolje. Z Brankom Bedekovičem sem se veliko pogovarjal o ekipi, ki bo mlada, a sem prepričan, da lahko zelo napreduje. Kar zadeva igro, je meni najpomembnejša obramba. Igrali bomo agresivno obrambo in pretili iz hitrih protinapadov in polprotinapadov. Od mladih igralcev vedno zahtevam, da igrajo hitro. Moj cilj za prihodnjo sezono je, da bomo na vsaki tekmi v igri za zmago in da bom iz vseh igralcev izvlekel maksimum. Če mi bo to uspelo, bomo vsi zadovoljni," meni hrvaški strokovnjak, ki je lani na svetovnem prvenstvu za rokometaše do 19 let Hrvaško popeljal do desetega mesta.