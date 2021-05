Velenjčanom uspelo! Gorenje še četrtič do državnega naslova.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Gorenja iz Velenja so si z današnjo zmago na zaostali tekmi lige NLB nad Krko v Novem mestu zagotovili še četrti naslov državnih prvakov. Velenjska ekipa je četrtič slavila v državnem prvenstvu, najboljša je bila tudi v sezonah 2008/09, 2011/12 in 2012/13. Maribor Branik je danes z 29:25 premagal Izolo, Dobova pa je izgubila na gostovanju v Ljubljani.

Velenjska ekipa je končala vladavino Celja Pivovarne Laško, ki je neprekinjeno trajala od sezone 2013/14. Z zmagoslavjem v dolenjski prestolnici je potrdila naslov državnega prvaka v sezoni 2020/21, na večni lestvici pa se s četrtim končnim zmagoslavjem utrdila na drugem mestu. Celjska zasedba je doslej 24-krat slavila v najmočnejšem domačem ligaškem tekmovanju, po eno zmago pa imata Koper in Prule 67.

Rokometaši iz Šaleške doline imajo pred zadnjim krogom dve točki več od drugouvrščenih Trebanjcev in bodo tudi v primeru poraza na tekmi zadnjega kroga proti Mariborčanom ostali na prvem mestu zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah.

Izbranci Zorana Jovičića so na dosedanjih 25 tekmah dosegli 22 zmag, eno tekmo so igrali neodločeno in doživeli dva poraza.

Zadnji krog prvenstva bo v soboto, 29. maja, ko se bodo Velenjčani doma pomerili z Mariborom, Trebanjci pa z Dobovo. Še vedno aktualni prvaki Celjani v zadnjem krogu gostijo Ljubljano.

Liga NLB, zaostale tekme: Sreda, 26. maj:

14. krog:

Maribor Branik : Butan Plin Izola 29:25 (12:11) 21. krog:

Ljubljana : Dobova 34:28 (17:13) 22. krog:

Krka : Gorenje Velenje 22:28 (9:14)

Lestvica: 1. Gorenje Velenje 25 tekem - 45 točk

2. Trimo Trebnje 25 - 43

3. Celje Pivovarna Laško 25 - 42

4. Jeruzalem Ormož 25 - 30

5. Koper 25 - 27

6. Slovenj Gradec 2011 25 - 25

7. Riko Ribnica 25 - 23

8. Urbanscape Loka 25 - 22

9. Maribor Branik 25 - 22

10. Grosist Slovan 25 - 18

11. Dobova 25 - 18

12. Ljubljana 25 - 14

13. Krka 25 - 11

14. Butan plin Izola 25 - 10

