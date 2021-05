Velenjčani z zanesljivo zmago na prvo mesto

Velenjčani so po zanesljivi zmagi v Mariboru prevzeli vodstvo na lestvici in so v najboljšem položaju za naslov prvaka.

Na zaostali tekmi 13. kroga lige NLB so rokometaši Gorenja iz Velenja z 32:22 premagali Mariborčane in skočili na prvo mesto prvenstvene lestvice. Ose so v najboljšem položaju za naslov prvaka. Na vrhu imajo isto število točk kot drugi Trebanjci in eno več od tretjih Celjanov, a so odigrali tekmo manj od obeh nasprotnikov.