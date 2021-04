Mariborčani na zaostali tekmi premagali Dobovo

Rokometaši Dobove so zaradi odloženih tekem, ki so bile posledica nove realnosti, danes odigrali šele 20. tekmo Lige NLB, kar je najmanj izmed vseh sodelujočih ekip. Gostili so zasedbo Maribora Branika in ji priznali premoč s 26:30.

Na prvi tekmi 23. kroga so rokometaši Trima z 38:29 ugnali Slovan, Maribor pa je z 29:28 ugnal Ribnico. V soboto je Urbanscape Loka gostila Koper in ga premagala z 29:28, Izola in Krka pa sta se razšla z neodločenih 30:30. Na derbi kroga med Gorenjem Velenjem in Celjem Pivovarno Laško v Rdeči dvorani bomo morali zaradi tekme Velenjčanov v evropskem pokalu počakati do 12. maja.

Liga NLB, 23. krog Petek, 23. april:

Grosist Slovan : Trimo Trebnje 29:38 (14:20)

Slovenj Gradec : Dobova 33:31 (16:14)

Ljubljana : Jeruzalem Ormož 28:34 (16:12)

Maribor Branik . Riko Ribnica 29:28 (16:16) Sobota, 24. april:

Urbanscape Loka : Koper 29:28 (13:14)

Izola : Krka 30:30 (13:12) Sreda, 12. maj:

19.00 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško Zaostala tekma 20. kroga:

Četrtek, 29. april:

Dobova : Maribor Branik 26:30 (13:14)