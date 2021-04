Ribničani in in Slovenjgradčani do zmage, Ormožani in Mariborčani z remijem

Na sobotnih tekmah 22. kroga lige NLB so Ribničani ugnali Izolo, Slovenj Gradec pa Loko, Ormožani in Mariborčani so se razšli z remijem. Že v petek so Trebanjci premagali Ljubljano. V nedeljo bodo Koprčani gostili Celjane. Dve tekmi sta prestavljeni - srečanje med Krko in Gorenjem zaradi tekme Velenjčanov v evropskem pokalu.