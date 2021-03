Velenjčani so se po tesni zmagi nekoliko "odlepili" od Trima

Zaradi obveznosti Gorenja Velenja v evropskem tekmovanju bo tekma med črno-rumenimi in Riko Ribnico na sporedu v sredo.

v Mariboru in imajo po novi zmagi enako točk kot drugi Velenjčani, ki so se danes prebili do polfinala evropskega pokala. Do zmage sta prišla tudi Urbanscape Loka in Slovenj Gradec, Izola in Ormož pa sta remizirala. Na uvodnem obračunu kroga so vodilni Celjani zanesljivo odpravili Krko.

Dvoboj med Ljubljano in Dobovo je prestavljen zaradi okužb s koronavirusom v ekipi iz prestolnice.

Liga NLB, 21. krog: Petek, 26. marec:

Celje Pivovarna Laško : Krka 33:21 (16:12) Sobota, 27. marec:

LL Grosist Slovan : Urbanscape Loka 23:28 (10:16)

Slovenj Gradec 2011 : Koper 32:31 (13:13)

Butan Plin Izola : Jeruzalem Ormož 26:26 (11:13)

Maribor Branik : Trimo Trebnje 31:34 (12:17) Sreda, 31. marec:

Gorenje Velenje : Riko Ribnica 30:29 (15:16) Prestavljeno:

Ljubljana - Dobova