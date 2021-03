Ormožani presenetili Velenjčane

Rokometaši ormoškega Jeruzalema so na današnji tekmi 20. kroga lige NLB premagali Gorenje iz Velenja s 26:25 (13:14). Ormožani so v domači dvorani po izenačeni predstavi presenetili favorizirane goste iz Velenja in dosegli 11. zmago. S tem so začasno napredovali na četrto mesto prvenstvene lestvice. Medtem je Gorenje Velenje zamudilo priložnost, da se prvim Celjanom ob tekmi več približa na vsega točko.