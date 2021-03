Loka pričakuje Ormož

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko se slovenska reprezentanca mudi v Berlinu, bosta danes in jutri v ligi NLB odigrani prestavljeni tekmi dveh krogov. Danes bo na sporedu srečanje 13. kroga med Urbanscape Loko in Jeruzalemom Ormožem, dan za tem bo na sporedu še zaostala tekma 8. kroga med Dobovo in Ljubljano.