Velenjčani na derbiju ugnali Trimo

Velenjčani so se po zmagi nad Trebnjem utrdili na drugem mestu. Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Na derbiju kroga v ligi NLB so rokometaši Gorenja s 30:27 ugnali Trimo Trebnje in se utrdili na drugem mestu. Člani Slovana so premagali Koper, Ljubljana pa je strla Slovenj Gradec. Stoodstotni Celjani bodo v nedeljo gostili Ormož.