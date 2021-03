Mlakar ostaja v dresu slovenskih prvakov

Iz kluba slovenskih prvakov Celja Pivovarne Laško so danes sporočili, da so podaljšali pogodbo z Žigo Mlakarjem. 30-letni rokometaš je celjsko ekipo okrepil že po začetku aktualne sezone in sklenil dogovor za sodelovanje samo do izteka te, zdaj pa je s klubom sodelovanje podaljšal do leta 2024.

Žiga Mlakar je bil že v mlajših selekcijah član Celja, za člansko ekipo je debitiral leta 2010, se vmes za eno sezono preselil tudi v Maribor, sicer pa v dresu Celja Pivovarne Laško do danes zbral 315 nastopov, na katerih je dosegel 956 zadetkov. Mlakar je dve leti igral na Poljskem za Wislo Plock, v Celje pa je prišel iz Zagreba.

"Tega sem si želel, gre za moj klub, gre za moj dom, tu so družina, prijatelji, odlični soigralci in, kar je enako pomembno, tu so odlični pogoji za delo. Vse to so dejavniki, ki so mi pomagali pri odločitvi in tehtanju ponudb iz tujine. Nastopati za Celje je zame povsem nekaj drugega kot nastopati za klub na tujem. Prepričan sem, da bomo še naprej delali tako dobro, verjamem, da lahko sam še napredujem in še več dam ekipi, ko se bomo skupaj trudili prikazati dobre predstave, navduševati navijače, ki upam, da bodo kmalu spet z nami, in uresničevati cilje. In če se malo navežem na aktualno akcijo kluba, skupaj nas nič ne ustavi, zato sem vesel, da ostajam v Celju tudi v prihodnje," je ob podaljšanju pogodbe še za prihodnje tri sezone dejal slovenski rokometaš.

