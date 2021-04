Velenjčani zapravili visoko vodstvo in ostali brez finala

Rokometaši velenjskega Gorenja se niso uvrstili v veliki finale evropskega pokala. Po porazu na prvi tekmi pred tednom dni v gosteh proti grški ekipi AEK Atene z 29:31 so na današnji povratni tekmi v Rdeči dvorani igrali nedoločeno 31:31 (19:13) in ostali brez finala.

Velenjski rokometaši se v najšibkejšem tekmovanju pod okriljem Evropske rokometne zveze (EHF), ki je bil pred spremembo imena pred sezono 2020/21 znan kot pokal challenge in je bil predvsem namenjen ekipam, ki si prek domačih prvenstev niso mogle zagotoviti nastopa na mednarodni sceni, niso prebili v finale. Po aktivnem izidu na prvi tekmi v grški prestolnici je na današnji povratni sprva kazalo na njihovo zanesljivo napredovanje, a so v drugem polčasu zapravili osem golov prednosti in ostali brez finalnega nastopa.

Zasedba iz Šaleške doline je pred polfinalnima obračunoma z grško ekipo izločila italijansko Sieno, finski Cocks, banjaluški Borac iz BiH in češki Robe Zubri.

Velenjčani so v prvi polovici povratne tekme prikazali izjemno dobro predstavo v obeh smereh in po vsega desetih minutah igre povedli s 7:2. Do konca polčasa se niso ustavili, dvakrat so si priigrali osem golov prednosti (15:7 in 16:8).

V drugem polčasu povsem popustili

V drugi polovici tekme pa so prikazali povsem drug obraz, v njihovi igri je kapljalo in curljalo na vse strani, kar je izkušena in mednarodno pisana grška ekipa izkoristila in tekmo v končnici dvoboja postavila na glavo.

Atenska ekipa je v drugem polčasu z obrambo 4-2 povsem presenetila velenjsko. V 55. minuti je gostujoča ekipa prvič na dvoboju izenačila na 28:28, v končnici dvoboja pa so izbranci Zorana Jovičića zaigrali zelo bledo in neprepričljivo, kar so gosti izkoristili in iztržili neodločen izid.

Atenska ekipa se bo v finalu pomerila z zmagovalko švedsko-ciprskega obračuna Ystads - Anorthosis Famagusta.

V velenjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Domen Tajnik z osmimi in Matic Verdinek s sedmimi goli.

