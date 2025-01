Misli že uhajajo, a pozor ... #video

"Pomembno je, da je led prebit, in verjamem, da bomo s fanti v obračun proti Zelenortskim otokom krenili tako kot proti Kubi. Zelenortski otoki naj bi bili za odtenek boljši od Kubancev, a pomembni smo samo mi in naša osredotočenost," je recept za zmago tudi na drugi tekmi svetovnega prvenstva razkril slovenski kapetan Blaž Janc, ki je v četrtek s soigralci od prvega do zadnjega trenutka povsem nadigral tekmeca iz Kube in se na koncu veselil izenačitve najvišje zmage v zgodovini slovenske reprezentance, saj je Slovenija na koncu slavila s kar 22 goli razlike (41:19). Zdaj je pred Slovenci, vsaj na papirju, nova tekma za ogrevanje motorjev, saj jih čaka srečanje z Zelenortskimi otoki. Ti so prvo tekmo prvenstva v četrtek izgubili proti Islandiji (21:34), potem ko so že po prvem polčasu zaostajali z desetimi goli razlike.

"Tudi tokrat bomo odvisni sami od sebe," poudarja Zorman. Foto: Guliverimage

A v slovenskem taboru se dobro zavedajo, da jih bo do novega uspeha pripeljal le enak odnos in osredotočenost kot v četrtek. Slovenija se bo z Zelenortskimi otoki pomerila prvič v zgodovini. Afriški predstavniki letos tretjič zapored nastopajo na mundialu. Nanj so se prebili kot polfinalisti lanskoletnega kontinentalnega prvenstva. "Tudi tokrat bomo odvisni sami od sebe. Želim, da se tekmecem od prve sekunde zoperstavimo po najboljših močeh in povsem osredotočeno. V obrambi moramo zaigrati dobro in iz nje prihajati do lahkih zadetkov. Na takšen način je vse lažje," je pred srečanjem poudaril slovenski selektor Uroš Zorman. "Znova gre za reprezentanco, ki zahteva pozornost. Ne moremo kar priti na igrišče in vnaprej reči, da bomo zmagali. Vsaka ekipa ima svojo računico in se želi dokazati, kar velja tudi za naše naslednje tekmece. Gre za eno od tekem, na kateri moramo zmagati Če bo naš pristop podoben, kot je bil proti Kubi, potem ne dvomim o naši zmagi, predvsem pa si želim, da bi se stopnjevala naša pripravljenost," je še dodal Zorman.

Slovenski selektor se bo po karibskem receptu lotil afriškega tekmeca in enakovredno porazdelil minutažo med svoje varovance. "Svetovno prvenstvo velja za najdaljši turnir v rokometu. Če se prebiješ visoko, te čaka kar devet tekem, s šestimi ali sedmimi igralci pa nihče ne bi zdržal tega ritma. Vedno sem zagovarjal igro z velikim številom igralcev. Vsi morajo dobiti priložnost, res pa je, da so si tekme med seboj različne, nekateri naši igralci bodo bolj, drugi spet manj obremenjeni, odvisno od nasprotnika in dnevne pripravljenosti," je v zvezi s tem dejal slovenski selektor.

Jože Baznik je proti Kubi igral le v prvem polčasu in zbral šest obramb. Foto: Reuters

V četrtek sta dogajanje s strani spremljala Borut Mačkovšek, ki se je spopadal s prebavnimi težavami, in vratar Klemen Ferlin, ki je po težavah s poškodbo noge dobil še nekaj (pre)potrebnega počitka, saj ga bo slovenska izbrana vrsta v nadaljevanju prvenstva še kako potrebovala. "Kar zadeva njuno stanje, še ne vem, težko kaj rečem. Ne vem, ali bosta nared za soboto. Bomo videli," je že v četrtek dejal Zorman, ki bo šestnajsterico, ki se bo zoperstavila Zelenortskim otokom sporočil najkasneje dve uri pred današnjo tekmo.

Misli že uhajajo k Islandiji, a ...

V slovenskem taboru se sicer zavedajo, da najzahtevnejše tekme v hrvaški prestolnici sledijo šele od ponedeljka naprej, ko bo na sporedu prvi pravi preizkus znanja proti Islandiji. Do takrat želijo na najboljši možen način izkoristiti predvsem omejeno število terminov za treninge, ki so v zgodnjem delu letošnjega prvenstva morda celo koristnejši kot obračuna proti neenakovrednima tekmecema s Kube in Zelenortskih otokov. "Lagal bi, če ne bi rekel, da v skupinskem delu najbolj razmišljamo prav o Islandiji. Že pred prihodom na Hrvaško smo vedeli, da bo prav ponedeljkova tekma za nas finalna v prvem delu tekmovanja. Vse bolj nas vleče k temu obračunu, a moramo ostati trdno na tleh in najprej profesionalno opraviti svoje delo v soboto proti Zelenortskim otokom," je pred tekmo dejal Miha Zarabec.

"Pripravili se bomo kar najbolje in skušali odigrati svojo igro. Če bomo izpolnjevali dogovorjene cilje s selektorjem, večjih težav ne bi smeli imeti. Rokometaši z Zelenortskih otokov bodo zahtevnejši tekmec od Kubancev. V svojih vrstah imajo nekaj igralcev, ki nastopajo v Evropi. Podrobne analize še nismo imeli, a se zavedamo, da bo vse odvisno od nas. Če bomo na ravni prve tekme, predvsem glede pristopa, potem ne dvomim o želenem rezultatu," pa je pred srečanjem dodal slovenski vratar Jože Baznik.

