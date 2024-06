Kiel tretji, sledi "slovenski" finale

Rokometaši Kiela so na zaključnem turnirju letošnje sezone lige prvakov osvojili tretje mesto. V dvoboju za tretje mesto so bili v nemškem obračunu z 32:28 (23:14) boljši od branilca naslova Magdeburga. Za naslov se bosta ob 18. uri pomerili zasedbi Barcelone in Aalborga. Pri Kataloncih od Slovencev igrata Blaž Janc in Domen Makuc, pri danskem kolektivu pa si kruh služi Aleks Vlah. Vsaj eden od Slovencev bo tako sedmo sezono zapovrstjo nadaljeval niz "slovenskih" zmag v ligi prvakov.