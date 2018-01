Imamo finalista: Švedi izločili olimpijske, Španci pa svetovne prvake

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, zaključni boji, polfinale

V nedeljskem finalu 13. evropskega prvenstva v rokometu za moške se bosta pomerili reprezentanci Švedske in Španije. Španci so v polfinalu s 27:23 izločili svetovne prvake Francoze, Švedi pa s 35:34 olimpijske prvake Dance. Za peto mesto, ki ne prinaša uvrstitve na SP 2019, sta že obračunali Hrvaška in Češka, za en gol pa so zmagali gostitelji prvenstva.

Francozi so prvi poraz na Euro 2018 doživeli v polfinalu. Prvi finalisti turnirja na Hrvaškem so Španci. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Za prvo finalno vstopnico sta obračunali Francija in Španija. Favoriti v tem dvoboju so bili petkratni svetovni in trikratni evropski prvaki Francozi, ki na letošnjem prvenstvu do polfinala sploh niso poznali poraza, a naleteli so na izjemno razpoložene Špance, ki so vodili praktično vseh 60 minut. Tako se je končal zmagoviti niz Galskih petelinov, ki je trajal vse od finala olimpijskih iger 2016 v Riu de Janeiru, ko jim je zlato izmaknila Danska.

Španci evropskega naslova še nimajo, na zadnjem Euru, leta 2016 na Poljskem, so v finalu priznali premoč Nemčiji. Na Hrvaškem imajo zdaj priložnost, da končno osvojijo še to lovoriko.

Olimpijski prvaki klonili pred evropskim rekorderjem

V drugem polfinalu so olimpijski prvaki Danci šele po podaljšku položili orožje pred Švedi, ki so s štirimi naslovi evropskih prvakov najuspešnejša reprezentanca na turnirjih stare celine.

V nedeljo ob 20.30 se bosta za zlato odličje torej spopadli Španija in Švedska, v nedeljo ob 18. uri pa za bron Francija in Danska.

Hrvatom triler za peto mesto

Tekma za peto mesto je bila po nedavni odločitvi Evropske rokometne zveze nepomembna, hrvaški rokometaši pa so se z zmago poslovili od svojih razočaranih navijačev, ki so pričakovali, da se bodo njihovi ljubljenci na domačem prvenstvu bojevali za medaljo. Čehi so zapretili v drugem polčasu in skoraj pokvarili zadnjo tekmo hrvaškega selektorja Lina Červarja. Časa za to jim je zmanjkalo, Hrvati so zmagali z 28:27.

Euro 2018, polfinale:

Francija : Španija 23:27 (9:15)

Sorhaindo 6, Lagarde, Karabatić, Mahe in Porte po 3; Sole 7, Entrerrios 6



Danska : Švedska 34:35 (28:28, 14:16) - po podaljšku

Hansen 12, Lauge Schmidt 11; Zachrisson 8, Ekberg in Gottfridsson po 7, Arnesson 6

Tekma za peto mesto:

Hrvaška : Češka 28:27 (16:10)

Horvat 10, Karačić 5, Stepančić in Štrlek po 4; Zdrahala 13, Kasparek 6