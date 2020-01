V živo: Slovenci gladko potrdili prvo mesto, Švedi pravkar s Poljaki #video

Slovenci so v prvem delu EP prišli do treh zmag in gladko osvojili prvo mesto.

Slovenci so v prvem delu EP prišli do treh zmag in gladko osvojili prvo mesto. Foto: Reuters

Švicarji so povedli z 1:0, nato pa so Slovenci strnili vrste v obrambi in hitro prevzeli pobudo. Po odličnih obrambah Klemna Ferlina in treh zadetkih Mihe Zarabca, ki je tokrat dobil priložnost pred Deanom Bombačem, so slovenski rokometaši povedli s 6:4.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Švico (foto: Reuters):

Prednost je nato le še rasla in slovenski rokometaši so, kot vse kaže, že v prvem polčasu postavili stvari na želeno mesto. Vodili so že s 13:6 in 15:8, prvi polčas pa so dobili s prednostjo šestih zadetkov (16:10), kar jim pred nadaljevanjem omogoča mirno nadaljevanje.

Blaž Janc je kradel kot sraka:

Tudi v drugem polčasu Slovenci niso popuščali in brez težav zadržali visoko prednost. Na koncu so Slovenci slavili z 29:25 in gladko potrdili prvo mesto v skupini F in v drugi del, ki ga bo med 17. in 22. januarjem gostil Malmö, prenesli dve točki.

Miha Zarabec je bil s šestimi zadetki najboljši slovenski strelec. Foto: Reuters

Na tekmi s Švicarji je bil v slovenski izbrani vrsti najbolj učinkovit Miha Zarabec s šestimi goli, Nik Henigman, Blaž Janc in Jure Dolenec so prispevali po štiri zadetke. Pri Švicarjih je bil z osmimi zadetki daleč najboljši Andre Schmid.

Dvorana Scandinavium, gledalcev 6731, sodnika: Pavičević in Ražnatović (oba Črna gora).



Švica: Portner, Bringolf, Schmid 8 (3), Meister 2, Rubin 3, Svajlen, Lier 3, Sidorowicz, von Deschwanden, Raemy 1, Rothlisberger, Kuttel 2, Maros 4, Tominec, Gerbl 1, Milošević 1.



Slovenija: Ferlin, Kastelic, Blagotinšek 1, Henigman 4, Kavtičnik, Janc 4, Dolenec 4 (3), Cingesar, Cehte 2, Kodrin 1, Zarabec 6, Šoštarič 3, Žabić 2, Ovniček 1, Bombač, Mačkovšek 1.



Sedemmetrovke: Švica 4 (3), Slovenija 3 (3).

Izključitve: Švica 6, Slovenija 4 minute.

Rdeč karton: /.

Čakajo le še enega nasprotnika

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa se bodo v drugem delu letošnjega evropskega prvenstva v Malmöju pomerila z Norvežani, Portugalci in Islandci, njihov četrti tekmec pa bo znan po sredinih tekmah zadnjega kroga skupine E.

Sistem tekmovanja



V drugi del tekmovanja se bosta prebili po dve najboljši reprezentanci iz vsake od šestih skupin. V drugem delu tekmovanja se bodo med 16. in 22. januarjem na Dunaju križale izbrane vrste iz skupin A, B in C, v Malmöju pa reprezentance iz skupin D, E in F. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz obeh skupin drugega dela. Odločilne tekme bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu.

Kako na olimpijske kvalifikacije? Na prvenstvu stare celine si bo le prvak izboril nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Od evropskih reprezentanc ima olimpijsko vozovnico le Danska, ki je lani slavila na svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem. V primeru danskega zmagoslavja si bo mesto na olimpijskem turnirju v deželi vzhajajočega sonca zagotovila drugouvrščena izbrana vrsta. Francija, Nemčija in Norveška so si na račun visokih uvrstitev na lanskem SP izborile pravico do organizacije kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre, ki bodo med 17. in 19. aprilom. Nastop na enem od treh turnirjev so si zagotovile tudi Švedska, Hrvaška in Španija, prosti pa sta še dve mesti.

