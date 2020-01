Vranješ kipi od ponosa, smola kapetana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je z rutinsko igro odpravila Švico z 29:25, po tretji zmagi v skupinskem delu pa se z dvema točkama odpravlja v Malmö, prizorišče drugega dela letošnjega evropskega prvenstva na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji.

"Krasno je bilo igrati v mojem mestu, a najbolj pomembno je, da smo v njem dosegli tri zmage in se v Malmö odpravljamo z dvema točkama," je na tiskovni konferenci dejal 47-letni švedski strokovnjak srbskih korenin Ljubomir Vranješ.

"V prvem polčasu smo se malce lovili v uvodnih desetih minutah, nato pa je naša igra stekla. Z dobro obrambo smo hitro naredili razliko. V drugem polčasu nismo igrali na vso moč, a smo vseskozi imeli popoln nadzor nad dogajanjem," je še dodal Vranješ.

Kavtičnik tekmo končal že na ogrevanju

Nekaj slabe volje je v slovenski tabor vnesla vnovična poškodba Vida Kavtičnika. Na današnji tekmi bi moral nastopiti namesto Kristjana Horžena, na ogrevanju pa je začutil močno bolečino v mečni mišici in bo opravil zdravniški pregled z magnetno resonanco.

"V današnji tekmi smo bili maksimalno zbrani, ničesar nismo prepustili naključju. Hoteli smo ostati na zmagovitih tirnicah, kar nam je tudi v celoti uspelo. V drugem polčasu je selektor priložnost ponudil tudi drugim igralcem, ki so lahko na svoji koži občutili pomembnost velikega turnirja. Najmočnejši smo kot ekipa, vesel sem, da gremo skupaj naprej," je dejal Blaž Janc, ki je dosegel štiri gole.

Zarabec pokazal svojo kvaliteto

Najboljši slovenski strelec je bil na današnji tekmi Miha Zarabec, ki je v odsotnosti Deana Bombača - ta je celotno tekmo spremljal na klopi - imel več kot 47 minut dirigentsko palico v svojih rokah in v tem času zabil šest golov.

Miha Zarabec je selektorju pokazal, da lahko nanj vedno računa. Foto: Reuters

"Od prve do 60 minute smo nadzorovali tekmece. Na Švicarje smo se taktično dobro pripravili, predvsem na njihovo igro sedem na šest. Naša obramba je bila znova na visoki ravni, tudi naš vratar Klemen Ferlin. V napadu je bilo še vedno nekaj napak, a te so bile bolj posledica velikih pričakovanj v drugem delu v Malmöju. Trdo smo garali za dve točki, ki ju odnašamo v drugi del, zdaj gledamo samo še naprej," je dejal Zarabec.

Švicarski selektor: Slovenci so bili enostavno boljši

"Začeli smo dobro, nato pa doživeli nekaj težkih minut, ki so jih slovenski rokometaši nemudoma kaznovali in nam ušli na nedosegljivo razliko. V drugem polčasu smo se trudili, a Slovenci so bili enostavno boljši," je po dvoboju priznal švicarski selektor Michael Suter, ki ni mogel skriti navdušenja, da je Švica po 14 letih znova nastopila na evropskem prvenstvu.

