Za slovo od Göteborga še zmaga nad Švico #foto

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v tretjem krogu evropskega prvenstva na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji danes v Göteborgu premagala Švico z 29:25 (16:10). V drugi del, ki bo med 17. in 22. januarjem v Malmöju, je prenesla dve točki.

Slovenski rokometaši so zaključili prvi del evropskega prvenstva, v skupini F so dosegli tri zmage. Po uvodni zmagi nad Poljaki s 26:23 so nato premagali ene najresnejših kandidatov za odličje iz Švedske z 21:19, za slovo od drugega največjega švedskega mesta pa so danes na kolena položili še Švicarje.

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa se bodo v drugem delu letošnjega evropskega prvenstva v Malmöju pomerila z Norvežani, Portugalci in Islandci, njihov četrti tekmec pa bo znan po sredinih tekmah zadnjega kroga skupine E.

V tej skupini v Malmöju si je Islandija po zmagah nad Dansko in Rusijo že zagotovila nastop v drugem delu, možnosti za to pa imata tudi Madžarska in Danska. Madžarska se bo v zadnjem krogu pomerila z Islandijo in ji za napredovanje zadostuje že neodločen izid, Danska pa z Rusijo.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Švico (foto: Reuters):

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Vranješ je na poti do tretje zmage na prvenstvu - na njem so si za napredovanje v drugi del lahko privoščili celo poraz s sedmimi goli - uporabil skorajda vse svoje varovance ter nekoliko spočil najbolj obremenjene (Dean Bombač, Jure Dolenec, Borut Mačkovšek, Blaž Blagotinšek).

Njegovi varovanci so prikazali zelo rutinirano predstavo, navkljub številnim tehničnim napakam v napadu in ne preveč bleščeči obrambi pa so imeli Švicarje vseskozi pod nadzorom.

V 14. minuti so po golu Mihe Zarabca prvič na dvoboju povedli za dva gola (6:4), od tedaj naprej ni bilo več "vrnitve nazaj". Slovenija je v nadaljevanju igrala prav toliko, kolikor je potrebno za novo zmago. Prepad med ekipama je bil iz minute v minuto vse večji, predvsem med 20. in 25. minuto.

Švicarji niso imele nobene možnosti. Foto: Reuters

V tem obdobju je Slovenija naredila delni izid 5:0 in po golih Blaža Blagotinška, Jureta Dolenca, dveh zaporednih Blaža Janca - obakrat je na identičen način ukradel žogo tekmecem - ter Roka Ovnička povedla za šest golov (12:6), največ pa je vodila za sedem (14:7 in 15:8).

Slovenci so bili vse do konca tekme hitrejši in močnejši od tekmecev iz dežele sira in čokolade, vseskozi so jih imeli pod nadzorom. Vranješ je zavoljo prevelike kakovostne razlike v ogenj poslal praktično vse svoje igralce, izjema so le Bombač ter poškodovana Darko Cingesar in Vid Kavtičnik, prvič na tem prvenstvu so priložnost dobili tudi Rok Ovniček in Mario Šoštarič, pogojno tudi vratar Urh Kastelic, ki je na uvodni tekmi proti Poljakom igral 14 sekund.

Na današnji tekmi je bil v slovenski izbrani vrsti najbolj učinkovit Miha Zarabec s šestimi goli, Blaž Janc, Jure Dolenec in Nikm Henigman so prispevali po štiri zadetke.