Kaj takšnega se ni zgodilo že skoraj pol stoletja

Evropsko prvenstvo v rokometu je v polnem teku. Če so prvi dnevi postregli z dvema pomembnima zmagama slovenskih rokometašev, pa je turnir stare celine, ki prvič poteka kar v treh državah, prinesel tudi nekaj presenečenj. Za največje so zagotovo poskrbeli Francozi, ki so po dveh odigranih krogih še brez točke in so se že poslovili od možnosti za napredovanje.

Francoska rokometna reprezentanca je že po dveh tekmah na evropskem prvenstvu odpisana. Varovanci Didiera Dinarta so na prvi tekmi presenetljivo morali priznati premoč Portugalski, včeraj pa je bila pred približno devet tisoč navijači zanje usodna še Norveška. Francozi so tako že krog pred koncem prvega dela obsojeni na izpad, tako hitrega slovesa Francije na velikih tekmovanjih pa rokometni svet ni videl že vse od leta 1978. Takrat je francoska reprezentanca namreč na SP nazadnje izpadla v tako zgodnjem delu tekmovanja.

Tudi iz tega izpada moramo potegniti dobro lekcijo," je bil po koncu tekme z Norveško razočaran prvi zvezdnik ekipe Nikola Karabatić. Foto: Reuters

"Seveda nam ni vseeno in smo žalostni, a vse smo zapravili že proti Portugalcem. Mislim, da smo proti Norveški odigrali dobro tekmo. Igrali smo dobro tako v napadu kot v obrambi, a pokopale so nas izgubljene žoge. Slabo je na našo samozavest vplival tudi poraz na prvi tekmi in to mislim, da je hkrati tudi glavna težava. Kriza v reprezentanci? Mogoče res. Pomembno je, kako bomo zdaj reagirali, saj prihajajo tudi olimpijske kvalifikacije. Tudi iz tega izpada moramo potegniti dobro lekcijo," je bil po koncu tekme z Norveško razočaran prvi zvezdnik ekipe Nikola Karabatić.

Konec ere?

Didier Dinart se s Francijo poslavlja od boja za najvišja mesta. Foto: Reuters Podobno je po koncu tekme razmišljal tudi francoski selektor Dinart. "Fantje so se dobro borili, energija je bila prava. Ne bi rekel, da je res prišlo do krize v reprezentanci. Veliko smo se naučili že iz poraza s Portugalsko. Zagotovo bomo o tem še razpravljali. Nihče ni kriv, morda smo na stopnji, ko se bo v reprezentanci zgodil prehod in menjava generacij," je razložil francoski strateg.

"Zelo smo razočarani. Zdaj je na nas, da se po tem izpadu dobro odzovemo. Ne smemo biti jezni. To tekmovanje smo začeli slabo, prvenstva ne bi smeli odpreti s porazom," je bil po koncu tekme z Norveško jezen Luc Abalo. Francozi so bili do zdaj na vsakem prvenstvu favoriti za osvojitev odličja. Imajo štiri odličja z olimpijskih iger, kar enajst medalj s svetovnih prvenstev in pet s prvenstev stare celine, tudi na zadnjem pred dvema letoma so bili bronasti.

Francozi bodo tako ostali brez šestega odličja na evropskih prvenstvih, zdaj pa bodo vse moči usmerili v olimpijske kvalifikacije, v katerih so si mesto priborili z bronastim odličjem s svetovnega prvenstva. Eno izmed skupin bodo gostili prav Francozi, v njihovi skupini bodo igrali še Hrvati, dve mesti pa sta še prosti. Francoske izbrane vrste, kjer je kar pet nosilcev igre starejših od 35 let, tako zagotovo ne čaka lahka naloga, mnogi francoski mediji pa so nepričakovan izpad z evropskega prvenstva označili za konec velike ere.

Preberite še: