Slovenci: Pokazali, da smo veliki. Šved česa takega v karieri še ni videl.

"To je bila težka in dobra tekma. Ekipi sta prikazali odlični obrambi. Tudi vratarja sta bila izvrstna. Zelo sem ponosen na igralce in na to, kako so igrali. Na splošno sem lahko izjemno zadovoljen," je bil po zmagi Slovenije nad Švedsko (21:19) zadovoljen selektor slovenske izbrane vrste, v Göteborgu rojeni Ljubomir Vranješ.

Slovenska izbrana vrsta je v rojstnem kraju njenega novega selektorja Ljubomirja Vranješa Göteborgu na kolena spravila gostiteljico Švedsko. V dvorani Scandinavium je pred 12.000 navijači, večinoma domačimi, eno od favoritinj in branilko srebra z zadnjega evropskega prvenstva, predvsem po zaslugi odlične igre v obrambi, premagala z 21:19.

"Počutim se odlično, predvsem zaradi predstave mojih varovancev, ki so si zaslužili zmago. Igrali so zelo dobro, dihali drug za drugega in dostojno zastopali barve svoje države. To je bila težka in dobra tekma. Ekipi sta prikazali odlični obrambi. Tudi vratarja sta bila izvrstna. Kar dlake mi gredo pokonci," je najprej dejal Vranješ, ki ga je množica pred začetkom srečanja toplo pozdravila: "Tudi zame je bila tekma zelo čustvena, predvsem zaradi toplega in srčnega sprejema mojih rojakov v Scandinaviumu. A vedno bom delal po svojih najboljših močeh in pomagal svojim varovancem, ki so zdaj Slovenci."

"Pred obračunom smo si rekli, da bomo naredili vse za uspeh in to nam je, poleg nekaj športne sreče, prineslo zmago," je bil zadovoljen Klemen Ferlin.

"Za nami je težka tekma. Švedska je odlična ekipa, ki je igrala v sijajni atmosferi. Pred obračunom smo si rekli, da bomo naredili vse za uspeh in to nam je, poleg nekaj športne sreče, prineslo zmago," je po uspehu razmišljal tudi tokrat razpoloženi vratar Klemen Ferlin, ki se je v prvem polčasu vpisal tudi med strelce.

"Danes smo pokazali, da smo veliki," je po zmagi povedal Dean Bombač, eden ključnih členov ob zmagi, s petimi goli drugi najboljši slovenski strelec na današnjem dvoboju. "V naši ekipi imamo deset ali enajst igralcev iz najboljših evropskih klubov, ki so navajeni tovrstnih tekem. Lepo je, ko zmagaš na gostujočem igrišču pred 12.000 gledalci in greš dobre volje v garderobo," je dodal Koprčan.

"Prvenstvo se bo zares začelo šele v Malmöju"

Jure Dolenec je bil s sedmimi zadetki najbolj učinkovit slovenski strelec, zadel je tudi odločilno sedemmetrovko za končno zmago z 21:19.

"Naredili smo velik posel. Premagali smo domačina turnirja in če ne bomo naredili velike neumnosti na zadnji tekmi proti Švicarjem bomo v drugi del odnesli dve točki. A prvenstvo se bo zares začelo šele v Malmöju, vse je še pred nami in naprej brez evforije in s trezno glavo gremo naprej," je po zmagi dejal Dolenec.

Izgubili po svoji krivdi

"Izgubili smo povsem po svoji krivdi. Imeli smo velike težave v napadu. Njihov vratar je dobro branil, prav tako so dobro igrali v obrambi. Že dolgo nismo dosegli le 19 zadetkov. Težko je bilo, a preprosto nismo uspeli v napadu," je po porazu v pogovoru s expressen.se razmišljal Jesper Nielsen.

"Čudna odločitev sodnikov, a niso oni odločili srečanja"

Njegov soigralec Kim Ekdahl du Rietz pa se je spraševal, ali je prav, da je sodniška piščalka v eni od akcij ob koncu, ki je močno razjezila Skandinavce, ostala nema. Zvezdnik PSG-ja je namreč menil, da mu je eden od Slovencev nepravilno odvzel žogo iz rok.

"Rokomet igram že več kot 20 let, pa se mi kaj takega še ni zgodilo. Vedno se nekaj zgodi prvič. A ponavljam, česa takega na igrišču še nisem videl. Čudna odločitev sodnikov, a niso bili on tisti, ki so odločili srečanje."

Kljub zmagama si še niso zagotovili napredovanja

Slovenci so po dveh krogih s stoodstotnim izkupičkom na prvem mestu svoje skupine, drugi so Švedi z dvema točkama, tretji Švicarji prav tako z dvema, zadnji pa brez točke Poljaki.

Vranješevo četo v torek ob 18.15. čaka še obračun s Švico, z eno osvojeno točko bi se zagotovo uvrstili v Malmö, v primeru poraza in ob zmagi Švedov nad Poljaki pa bi imele Slovenija, Švedska in Švica enako število točk. V tem primeru bi odločala razlika v golih na medsebojnih tekmah.

