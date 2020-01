Velik skalp Slovencev, ki so utišali nabito polno dvorano v Göteborgu

Po zmagi nad Poljsko na prvi tekmi so slovenski rokometaši navdušili tudi na drugi tekmi evropskega rokometnega prvenstva na Švedskem. V Göteborgu so pred številnimi gledalci Švede, ki na tem prvenstvu ob vlogi domačina nosijo tudi naziv podprvaka, premagali z 21:19.

Štirikratni svetovni prvaki, štirikratni olimpijski podprvaki in štirikratni evropski podprvaki, ki so na zadnjem evropskem prvenstvu osvojili srebro, za nameček pa še igra pred nabito polnimi tribunami dvorane v Göteborgu, a to za varovance novopečenega slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa ni bilo dovolj. Nekdanji reprezentant Švedske, ki ji je kot rokometaš pomagal do treh evropskih naslovov, je bil usoden za svoje rojake.

Švedi, ki so seveda eden glavnih favoritov za odličja tudi letos, so, razen ob vodstvu z 2:0 povsem na začetku tekme, proti Sloveniji zaostajali praktično od začetka do konca in doživeli prvi poraz. Slovenci, ki so v prvem krogu odpravili Poljake, ostajajo stoodstotni in so skočili na vrh skupine F, v kateri so Švicarji danes premagali Poljake. Prav s Švicarji se bodo Slovenci udarili na naslednji tekmi, v torek. Z osvojeno točko na tej tekmi se bodo Slovenci zagotovo uvrstili v Malmö, v primeru poraza - ter ob zmagi Švedske nad Poljsko - pa bodo imele Slovenija, Švedska in Švica enako število točk, tako da bo odločala razlika v golih na medsebojnih tekmah.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Jure Dolenec s sedmimi goli, Dean Bombač je prispeval pet zadetkov.

Fotogalerija s tekme Švedska : Slovenija (foto Reuters):

Sistem tekmovanja



V drugi del tekmovanja se bosta prebili po dve najboljši reprezentanci iz vsake od šestih skupin. V drugem delu tekmovanja se bodo med 16. in 22. januarjem na Dunaju križale izbrane vrste iz skupin A, B in C, v Malmöju pa reprezentance iz skupin D, E in F. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz obeh skupin drugega dela. Odločilne tekme bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu.

Kako na olimpijske kvalifikacije? Na prvenstvu stare celine si bo le prvak izboril nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Od evropskih reprezentanc ima olimpijsko vozovnico le Danska, ki je lani slavila na svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem. V primeru danskega zmagoslavja si bo mesto na olimpijskem turnirju v deželi vzhajajočega sonca zagotovila drugouvrščena izbrana vrsta. Francija, Nemčija in Norveška so si na račun visokih uvrstitev na lanskem SP izborile pravico do organizacije kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre, ki bodo med 17. in 19. aprilom. Nastop na enem od treh turnirjev so si zagotovile tudi Švedska, Hrvaška in Španija, prosti pa sta še dve mesti.

