Prvi dan D za slovenske rokometaše, selektor z nenavadnimi občutki

Slovenski rokometaši so v petek na prvi tekmi prvenstva ugnali Poljake, a ta zmaga je do danes že pozabljena. Na prvem obračunu Slovenci niso blesteli, velike vrzeli so pokazali predvsem v napadu, medtem ko je bila obramba na zadovoljivo visoki ravni. A najbolj pomembno je, da je po zmagi s 26:23 Slovenija osvojila prvi par točk in se približala prvemu cilju, preboju v drugi del tekmovanja. Pot do Malmöja bo še dolga, več pa bo jasno že danes zvečer po tekmah drugega kroga.

Tekma bo še posebej čustvena za Ljubomirja Vranješa, ki je bil še kot igralec vrsto let član švedske izbrane vrste. Foto: Grega Valančič/Sportida

Švedska je sicer ena od najuspešnejših reprezentanc v zgodovini evropskih prvenstev, tudi letos pa so Švedi med glavnimi kandidati za odličje. Med letoma 1994 in 2002 so se Švedi štirikrat povzpeli na sam vrh, po dolgih letih suše brez odličja pa bili blizu novi zlati medalji pred dvema letoma na Hrvaškem. Tedaj so jim v finalu račune prekrižali Španci.

Mačkovšek verjame v uspeh, Vranješevi občutki nenavadni

"Poznam švedsko reprezentanco, njihov krožni igralec je moj soigralec pri Veszpremu. Zagotovo gre za izjemno kakovostno ekipo, njihov dodaten plus je tudi ta, da igrajo kot domačini. Dvorana v Göteborgu sprejme 12.500 ljudi, tako da bo tekma zelo težka. Mislim, da bo ta tekma derbi skupine in zagotovo bodo lahko navijači pred malimi zasloni uživali v dobri in pravi tekmi. Upam, da bomo na koncu slavili mi, sploh če želimo izpolniti svoj osnovni cilj, torej uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre. Vsi vemo, koliko bi nam to pomenilo in kaj bi to pomenilo za slovenski šport. Če bomo prvi v skupini, bomo naprej nesli štiri točke, verjamem, da se lahko nato iz tega razvije še marsikaj," je pred tekmo prepričan Borut Mačkovšek, ki je s petimi zadetki proti Poljakom prvi strelec slovenske izbrane vrste.

"Mislim, da bo ta tekma derbi skupine in zagotovo bodo lahko navijači pred malimi zasloni uživali v dobri in pravi tekmi," je prepričan Mačkovšek. Foto: Mario Horvat/Sportida

Med tistimi, za katere bo imel obračun s Švedsko še poseben naboj, pa je zagotovo selektor slovenske izbrane vrste, sicer nekdanji švedski reprezentant Ljubomir Vranješ. "Občutki pred nedeljsko tekmo so zelo nenavadni. Za Švedsko sem igral 12 let in z njo dosegel velike uspehe, zdaj pa bom na nasprotni strani igrišča. Ne glede na vse bomo merili na zmago. Švedska ekipa igra zelo dobro v obrambi in ima dva izjemna vratarja, ob tem pa je izjemno nevarna iz bliskovitih (pol)nasprotnih napadov. V napadu bomo morali zaradi tega igrati zelo pametno, previdno in preudarno, v nasprotnem primeru nas bodo gostitelji takoj kaznovali," je prepričan Vranješ, ki bo morda lahko računal tudi na pomoč Darka Cingesarja, ta si je nerodno poškodoval desno roko na prvi tekmi prvenstva proti Poljakom.

Nastop Cingesarja še negotov

Nastop Darka Cingesarja je še pod vprašajem. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred dvobojem s Švedi še ni povsem jasno, ali bo Cingesar lahko zaigral. Podrobnejše preiskave po petkovi tekmi so pokazale, da na srečo ne gre za hujšo poškodbo, reprezentančna zdravniška in fizioterapevtska služba pa se trudita po najboljših močeh, da levokrilnega igralca čim hitreje usposobita za igro. "Hvala bogu, da ni bilo nobenega zloma. V nadlahtni mišici čutim močno bolečino, je kar neprijetna poškodba, saj ne morem povsem obračati roke v zapestju. Močno upam, da bom že na nedeljski tekmi lahko pomagal svojim soigralcem," je optimističen krilni igralec slovenske izbrane vrste.

Med glavnimi junaki petkove prve zmage na prvenstvu je bil s 13 obrambami Klemen Ferlin, ki se pred derbijem skupine F zaveda, da Slovence čaka izjemno težko delo. "Na prvi tekmi je imela Švedska odlično vzdušje na tribunah, na parketu pa je igrala odlično obrambo. Hitro si je priigrala potrebno prednost in tako premagala Švicarje. Švedi so odlična ekipa, ki tudi sicer igra odlično v obrambi, svoje dodata tudi dva svetovno znana vratarja. Čaka nas težka naloga," se pred tekmo zaveda Ferlin.

Skupina F, drugi krog:



Nedelja, 12. januar:

18.15 Švedska ‒ Slovenija

