Vranješ po prvi zmagi: Biti moramo še boljši

Slovenska rokometna reprezentanca je uspešno začela nastope na letošnjem evropskem prvenstvu, ki se dogaja na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. Slovenci so v dvorani Scandinavium v Göteborgu s 26:23 (13:11) porazili Poljsko in tako turnir odprli s pomembnima točkama. Zmago slovenske izbrane vrste je nekoliko skazila poškodba Darka Cingesarja, ta si je pri pristanku po svojem drugem zadetku poškodoval desno roko in je po tekmi odšel v bolnišnico na dodatne preglede, ki bodo pokazali, za kako resno poškodbo gre.

Slovenska rokometna reprezentanca je s pomembno zmago začela evropsko prvenstvo. Poljaki so vodili le z rezultatom 1:0, nato pa so pobudo prevzeli slovenski rokometaši, ki so kljub občasno neprepričljivi predstavi vknjižili zanesljivo zmago. Švedski strokovnjak na slovenski klopi in v Göteborgu rojeni Ljubomir Vranješ je v prvem polčasu priložnost ponudil kar 12 rokometašem od skupno 16, ki jih je imel na voljo. Slovenci so na krilih izjemnega vratarja Klemna Ferlina (13 obramb) blesteli v obrambi, nekoliko je škripalo le v napadu.

"V obrambi smo igrali dobro, svoje je dodal vratar Ferlin. Imeli smo nadzor nad igro, četudi v napadu nismo zaigrali tako, kot znamo in zmoremo. Preveč je bilo napak, na naslednji tekmi moramo biti boljši. Tekma je bila nenavadna, a Poljake smo imeli od prve do zadnje minute pod nadzorom. Zadovoljila me je igra v obrambi, ki je bila na visoki ravni, v napadu pa smo nekako igrali z 'ročno zavoro'. Pri tem imamo največje rezerve," je po uvodnem dvoboju 47-letni slovenski selektor Vranješ.

V vratih je blestel Klemen Ferlin. Foto: Reuters

Dolenec: Moramo se sprostiti in vsakič napasti na vso moč

Podobno je po zmagi razmišljal tudi Jure Dolenec, ta je ob odsotnosti izkušenega in prekaljenega Vida Kavtičnika, ki ga je selektor ob Mariu Šoštariču prvi dan uvrstil med gledalce, nosil kapetanski trak. "V obrambi smo igrali zelo dobro. To je bila boljša stran naše igre. V napadu imamo še rezerve. Moramo se sprostiti in vsakič napasti na vso moč. Na tej tekmi sta najpomembnejši dve točki. V napadu nam ni nikakor uspelo svoje igre, po domače povedano, smo se kar precej mučili. Menim, da smo vse skupaj sposobni opraviti na veliko višji ravni. Vesel sem za zmago, a proti Švedski bomo morali igrati bolje," je razmišljal Dolenec.

Blaž Blagotinšek je bil ob Borutu Mačkovšku prvi strelec slovenske reprezentance. Foto: Reuters

V slovenski izbrani vrsti sta se v napadu najbolj izkazala Blaž Blagotinšek in Borut Mačkovšek, ki sta dosegla po pet golov, opravila sta veliko dela tudi v obrambi. "Prva tekma na prvenstvu je vedno težka in nekaj posebnega, nikoli ne veš, kaj se bo na njej zgodilo. Na tej tekmi smo igrali v krču, a najbolj pomembno je, da smo prebili led," je bil jasen 203 centimetre visok krožni igralec.

"Tega ne bomo smeli početi"

Dean Bombač ni pričakoval takšne tekme. Foto: Reuters V slovenskem taboru so s polnim izkupičkom naredili odločen korak proti drugemu delu zaključnega turnirja in pridobili samozavest pred naslednjima tekmama s Švedsko in Švico. "Nismo pričakovali takšne tekme in nismo igrali na pričakovani ravni. Igrali smo v krču. Igra v obrambi je bila super, v napadu pa smo naredili preveč tehničnih napak in izgubili preveč žog, kar se nam ponavadi ne dogaja. Tega na nedeljski tekmi proti Švedom ne bomo smeli početi," je bil po tekmi jasen Dean Bombač.

Slovenski rokometaši bodo imeli v soboto prost dan, v nedeljo pa jih čaka verjetno odločilna tekma v boju za prvo mesto proti domačinom Švedom, ki bodo lahko računali tudi na glasno podporo s tribun.

