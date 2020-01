Led je prebit: Slovenci EP odprli s pomembno zmago

Slovenska moška rokometna reprezentanca je uspešno začela nastope na letošnjem evropskem prvenstvu, ki se odvija na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. Slovenci so v dvorani Scandinavium v Göteborgu s 26:23 (13:11) porazili Poljsko in tako turnir odprli s pomembnima točkama. Pravkar je v skupini F na sporedu še tekma med Švedsko in Švico. Na delu so tudi reprezentance v skupinah B in D. Za veliko presenečenje v skupini D je poskrbela Portugalska, ki je bila boljša od Francije.

Slovenska rokometna reprezentanca je s pomembno zmago odprla evropsko prvenstvo. V uvodni tekmi skupine F so na kolena spravili Poljake in naredili velik korak k drugemu delu v Malmöju. Poljaki so sicer povedli z 1:0, nato pa so Slovenci z delnim izidom 4:0 prešli v vodstvo, ki ga do konca tekme niso več izpustili iz rok. Poljski rokometaši so se sicer nekajkrat približali na gol zaostanka, a več od tega niso zmogli. Dobro igro slovenske izbrane vrste je v enajsti minuti po eni izmed uspešnih akcij slovenske izbrane vrste skazila poškodba Darka Cingesarja, ta si je ob nerodnem pristanku po strelu poškodoval komolec. Slovenski selektor Vranješ je v prvem polčasu veliko rotiral, v ogenj je poslal 12 od skupno 16 igralcev.

Blaž Blagotinšek je dosegel pet golov. Foto: Reuters

Slovenski rokometaši so bili kljub nekaterim nihanjem v igri tudi v drugem polčasu ves čas korak pred tekmecem. Med najzaslužnejšimi za prvi dve točki slovenske reprezentance je bil zagotovo Klemen Ferlin, ki je blestel v vratih, skupno je zbral 13 obramb, v prvem polčasu je ubranil je tudi dva poskusa Poljakov s sedmih metrov, razglašen pa je bil tudi za igralca tekme. V slovenski četi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Blaž Blagotinšek in Borut Mačkovšek, ki sta dosegla po pet golov, Blaž Janc je prispeval štiri zadetke.

V slovenskem taboru so s polnim izkupičkom naredili odločen korak proti drugemu delu zaključnega turnirja ter pridobili samozavest pred naslednjima tekmama s Švedsko in Švico. Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa se bodo z enim od treh gostiteljev evropskega prvenstva pomerili v nedeljo, s Švicarji pa dva dni pozneje.

Slovenija : Poljska 26:23 (13:11)



Slovenija: Ferlin, Kastelic, Blagotinšek 5, Henigman, Marguč, Janc 4, Dolenec 3 (1), Cingesar 2, Cehte, Kodrin 2, Zarabec 2 (1), Horžen, Žabić, Ovniček, Bombač 1, Mačkovšek 5.



Poljska: Kornecki, Morawski, Krajewski 4, Sićko 2, Majdzinski 1, Lungowski, Pilitowski 3, Syprzak, Moryto 8 (3), Jarosiewicz 1, Kondratiuk 1, Gebala, Przybylski 1, Bondzior, Dawydzik 2, Chrapkowski.



Sedemmetrovke: Slovenija 3 (2), Poljska 5 (3).

Izključitve: Slovenija 10, Poljska 10 minut.

Rdeči karton: /.

Sistem tekmovanja



V drugi del tekmovanja se bosta prebili po dve najboljši reprezentanci iz vsake od šestih skupin. V drugem delu tekmovanja se bodo med 16. in 22. januarjem na Dunaju križale izbrane vrste iz skupin A, B in C, v Malmöju pa reprezentance iz skupin D, E in F. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz obeh skupin drugega dela. Odločilne tekme bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu.

Kako na olimpijske kvalifikacije? Na prvenstvu stare celine si bo le prvak izboril nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Od evropskih reprezentanc ima olimpijsko vozovnico le Danska, ki je lani slavila na svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem. V primeru danskega zmagoslavja si bo mesto na olimpijskem turnirju v deželi vzhajajočega sonca zagotovila drugouvrščena izbrana vrsta. Francija, Nemčija in Norveška so si na račun visokih uvrstitev na lanskem SP izborile pravico do organizacije kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre, ki bodo med 17. in 19. aprilom. Nastop na enem od treh turnirjev so si zagotovile tudi Švedska, Hrvaška in Španija, prosti pa sta še dve mesti.

