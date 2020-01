Vranješ se je odločil, proti Poljski brez kapetana

Vranješ se je tako odločil, da na uvodu tekmovanja prihrani dva rokometaša na desni strani, kjer je imel na voljo tudi največjo izbiro.

Proti Poljakom bodo tako zaigrali krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Igor Žabić, zunanji igralci Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Rok Ovniček in Miha Zarabec, krila Darko Cingesar, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Gašper Marguč ter vratarja Klemen Ferlin in Urh Kastelic. Ob odsotnosti Kavtičnika bo kapetanski trak prevzel Dolenec.

Reprezentanca bo lahko v vsakem delu evropskega prvenstva - v prvem in drugem delu ter končnici - segla po dveh zamenjavah.

Preberite še: