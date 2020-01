Slovenski rokometaši s tekmo proti Poljakom začenjajo svoje 12. evropsko prvenstvo. V 11 nastopih so prišli do enega odličja. Leta 2004 so na domačem evropskem prvenstvu zaigrali v finalu in izgubili z Nemci.

Tokrat je prvi cilj slovenske zasedbe, ki jo po slovesu Rokometne zveze Slovenije od Veselina Vujovića vodi Šved Ljubomir Vranješ, preboj v drugi del tekmovanja. Tja bosta iz "slovenske skupine", v kateri so še gostitelji Švedi, Poljaki in Švicarji, napredovali najboljši reprezentanci skupinskega dela.

"Da bi bilo Poljakom kar najtežje"

Uvodna slovenska tekmica v Skandinaviji, Poljska, ki se je pred leti poslovila od svojega zlatega rokometnega rodu, je največji uspeh na evropskih prvenstvih vknjižila leta 2010 v Avstriji, ko je bila četrta.

Slovenci bodo evropsko prvenstvo odprli ob 20.15 proti Poljakom. Foto: Grega Valančič/Sportida "Evropsko prvenstvo želimo začeti dobro, s polno energije. Na tribunah pričakujem precej slovenskih navijačev. Z ekipo bomo poskušali poskrbeti, da bo Poljakom na igrišču kar najtežje. V primerjavi s tekmeci želim pri naših fantih od prve minute videti večjo voljo in željo po zmagi," pred srečanjem pravi selektor Vranješ.

Ta je po četrtkovem večernem treningu določil 16 igralcev, s katerimi bo Slovenija začela nastope na letošnjem evropskem prvenstvu, za rezervi pa je postavil Vida Kavtičnika in Maria Šoštariča.

"Manjka jim nekaj igralcev, a to ne zmanjšuje njihove kakovosti"

"Zaradi poškodb v reprezentanci Poljske manjka nekaj igralcev, a to ne zmanjšuje njihove kakovosti. Prvi tekmeci nekaj časa niso bili na velikem tekmovanju, zato se bodo na veliko sceno želeli vrniti v čim lepši luči. Zagotovo si bodo želeli zmage, a tudi mi imamo svoje računice," pred Poljaki razmišlja Igor Žabić.

"Prvi tekmeci nekaj časa niso bili na velikem tekmovanju, zato se bodo na veliko sceno želeli vrniti v čim lepši luči," meni Igor Žabić. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenci so na pripravah odigrali dve pripravljalni srečanji in na obeh zanesljivo slavili. Severno Makedonijo so premagali s 33:28, Črno goro pa s 37:22. Poljaki so v Cantabrii nastopili na mednarodnem turnirju in izgubili vse tri tekme. Rusi so bili boljši s 30:25, Španci s 35:31, Portugalci pa s 34:27.

V nedeljo nad gostitelje

Slovenija se bo v drugem krogu v nedeljo pomerila s Švedsko, v torek pa s Švico. Obe tekmi se bosta začeli ob 18.15.

Slovenska reprezentanca: vratarja: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško) in Urh Kastelic (Göppingen);

krilni igralci: Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Darko Cingesar (Aix);

zunanji igralci: Borut Mačkovšek (Veszprem), Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Jure Dolenec (Barcelona), Nejc Cehte (Hannover);

krožni napadalci: Kristjan Horžen (Celje Pivovarna Laško), Blaž Blagotinšek (Veszprem) in Igor Žabić (Wisla).

rezervi: Vid Kavtičnik (Aix), Mario Šoštarič (Pick Szeged),

