Slovenci pred 12.000 gledalci na kolena spravili evropske podprvake

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so dosegli drugo zmago na letošnjem zaključnem turnirju. Po petkovi zmagi nad Poljaki so rokometno mero vzeli še Švedom, navkljub drugi zmagi pa še vedno nimajo zagotovljenega mesta v drugem delu tekmovanja, a so mu izjemno blizu.

Z osvojeno točko na torkovi zadnji tekmi s Švicarji se bodo zagotovo uvrstili v Malmö, v primeru poraza ter ob zmagi Švedske nad Poljsko pa bodo imele Slovenija, Švedska in Švica enako število točk, tako da bo odločala razlika v golih na medsebojnih tekmah.

Uvertura pred današnjo osrednjo tekmo v Scandinaviumu je bila izjemna, skoraj 12.000 gledalcev je najprej z velikimi ovacijami pozdravilo Vranješa. Nato je pri igranju državnih himen slovenski selektor ponosno zapel švedsko himno, za člana legendarne švedske rokometne zasedbe "Bengan Boys", ki je prevladovala konec devetdesetih let minulega in v začetku tega stoletja - Švedska je v tem obdobju štirikrat slavila na evropskih in enkrat na svetovnem prvenstvu ter osvojila tri srebrna odličja na olimpijskih igrah -, pa je bilo po tem lepem dejanju konec patriotizma.

Vranješ je v prvo postavo uvrstil vratarja Klemna Ferlina, krilnega igralca Blaža Janca, zunanje položaje so zasedli Dean Bombač, Jure Dolenec in Borut Mačkovšek, mesto krožnega Blaž Blagotinšek, medtem ko je zunanji igralec Nik Henigman v napadu igral na levem krilu, tako kot občasno pri Picku iz Szegeda.

Klemen Ferlin se je izkazal z nekaj pomembnimi obrambami.

Vranješeva taktična zamisel je delovala in bila učinkovita med celotno tekmo. Obramba 6-0 je bila na najvišji možni ravni, igra v napadu pa premišljena in preudarna. Tehničnih napak, ki so bile rak rana na uvodni tekmi pred dvema dnevoma proti Poljski, praktično ni bilo, zavoljo tega so izostali tudi bliskoviti švedski nasprotni napadi, bržkone najmočnejše orožje domačih rokometašev.

V prvi polovici je bila tekma bolj podobna "šahiranju", bolj drzne in zvite poteze pa so imeli slovenski rokometaši, ki so med 18. in 23. minuto z goli Blagotinška, Ferlina prek celega igrišča in Bombača s 7-metrovke povedli z 9:6.

V končnici so malenkostno popustili in gostiteljem dovolili, da so se jim v 26. minuti približali na gol zaostanka (9:8), najmanjša možna prednost je bila tudi ob odhodu na veliki odmor (10:9).

V drugem polčasu se je nadaljeval taktični boj za vsak košček igrišča. Slovenski rokometaši so resda težko prebijali domači obrambni blok, a podobne težave so imeli tudi Švedi s slovensko obrambo.

Slovenci so po dveh tekmah na vrhu skupine z maksimalnim izkupičkom točk. Foto: Reuters

V 37. minuti so jih Švedi ujeli in izenačili na 11:11, a Vranješevi fantje niso obupali, po golih Henigmana in Bombača so v 44. minuti znova vodili za dva gola (15:13). V končnici dvoboja so zaigrali zelo zrelo in odgovorno, Švede vselej imeli pod rezultatskim nadzorom.

Švedi so pritiskali z vsemi silami, a Slovenci so zdržali vse njihove napade. V zadnji minuti so imeli gol prednosti in napad. V njem je Bombač izsilil 7-metrovko, neusmiljen izvajalec pa je bil Dolenec za končno zmago z 21:19.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Dolenec s sedmimi goli, Bombač je prispeval pet zadetkov.

Švedska : Slovenija 19:21 (9:10) Dvorana Scandinavium, gledalcev 11.896, sodnika: Schulze in Tönnies (oba Nemčija). Švedska: Palicka, Appelgren, Darj 1, Henningsson, Tollbring 2 (1), Pettersson 2, Jeppsson, Pellas, Gottfridsson 5, Arnesson 1, A. Nilsson 3, Nielsen, Ekdahl du Rietz 3, Chrintz, L. Nilsson 2.

Slovenija: Ferlin 1, Kastelic, Blagotinšek 2, Henigman 1, Janc 2, Dolenec 7 (1), Cingesar, Cehte, Kodrin, Zarabec, Šoštarič, Horžen, Žabić, Ovniček, Bombač 5, Mačkovšek 3 (1).

Sedemmetrovke: Švedska 1 (1), Slovenija 2 (2).

Izključitve: Švedska 10, Slovenija 6minut.

Rdeč karton: /.

