Slovenci v neusmiljen boj s Hrvati

Slovensko moško rokometno reprezentanco danes ob 18. uri v švedskem Malmöju čaka tretja tekma glavnega dela evropskega prvenstva. Tekmec bo Hrvaška, dvoboj pa bo odločilnega pomena v lovu na polfinalno vstopnico.

Slovenija ima po porazu v petek proti Švedom in zmagi v nedeljo proti Madžarom še naprej škarje in platno v svojih rokah, a bolj ali manj potrebuje dve zmagi v manj kot 24 urah za napredovanje v polfinale. Prvi del dvojne naloge prihaja ob 18. uri, ko bo v Malmö Areni tekmec Hrvaška. Južni sosedi so prav tako kot Slovenija doslej zbrali štiri točke, toliko jih imata tudi Islandija in Švedska.

Matematika je jasna. Poraz proti Hrvaški tako rekoč zapira vrata polfinala varovancem selektorja Uroša Zormana, zmaga pa bi odločitev o nastopu med najboljšimi štirimi v danskem Herningu prestavila na sredo ob 15.30, ko bodo zadnji slovenski tekmeci Islandci. "Ne smemo si manj želeti kot oni. Če bomo pri tem enakovredni, se lahko na igrišču vsekakor kosamo s Hrvati," je na medijskem terminu v ponedeljek dejal Domen Makuc.

"Odločale bodo podrobnosti, a verjamem v ekipo. Kažemo dobre predstave, tudi ob porazu proti Švedski smo igrali dobro, a žal nismo izkoristili boljše dnevne forme. Toda pobrali smo se in pokazali pravi obraz proti Madžarski," na karakter ekipe stavi srednji zunanji Barcelone.

Danes bosta v skupini II še tekmi Islandija - Švica (15.30) in Švedska - Madžarska (20.30).

