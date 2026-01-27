Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Torek,
27. 1. 2026,
Uroš Zorman Hrvaška slovenska rokometna reprezentanca EP v rokometu 2026

EP v rokometu, 13. dan

Slovenci v neusmiljen boj s Hrvati

Slovence danes čaka boj s Hrvaško. Foto Rokometna zveza Slovenije

Slovence danes čaka boj s Hrvaško.

Foto: Rokometna zveza Slovenije

Slovensko moško rokometno reprezentanco danes ob 18. uri v švedskem Malmöju čaka tretja tekma glavnega dela evropskega prvenstva. Tekmec bo Hrvaška, dvoboj pa bo odločilnega pomena v lovu na polfinalno vstopnico.

slovenska rokometna reprezentanca : Švica, EP, Kristjan Horžen
Sportal Kalkulacije nepomembne, bistvena le zmaga proti Hrvaški

Slovenija ima po porazu v petek proti Švedom in zmagi v nedeljo proti Madžarom še naprej škarje in platno v svojih rokah, a bolj ali manj potrebuje dve zmagi v manj kot 24 urah za napredovanje v polfinale. Prvi del dvojne naloge prihaja ob 18. uri, ko bo v Malmö Areni tekmec Hrvaška. Južni sosedi so prav tako kot Slovenija doslej zbrali štiri točke, toliko jih imata tudi Islandija in Švedska.

Matematika je jasna. Poraz proti Hrvaški tako rekoč zapira vrata polfinala varovancem selektorja Uroša Zormana, zmaga pa bi odločitev o nastopu med najboljšimi štirimi v danskem Herningu prestavila na sredo ob 15.30, ko bodo zadnji slovenski tekmeci Islandci. "Ne smemo si manj želeti kot oni. Če bomo pri tem enakovredni, se lahko na igrišču vsekakor kosamo s Hrvati," je na medijskem terminu v ponedeljek dejal Domen Makuc.

"Odločale bodo podrobnosti, a verjamem v ekipo. Kažemo dobre predstave, tudi ob porazu proti Švedski smo igrali dobro, a žal nismo izkoristili boljše dnevne forme. Toda pobrali smo se in pokazali pravi obraz proti Madžarski," na karakter ekipe stavi srednji zunanji Barcelone.

Danes bosta v skupini II še tekmi Islandija - Švica (15.30) in Švedska - Madžarska (20.30).

EP v rokometu 2026

Torek, 27. januar:

Lestvici:

Drugi del:

