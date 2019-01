Zlatko Zahović: Milan Mandarić lahko dela, kar hoče #video

"Razlika med NK Maribor in NK Olimpija je ogromna. Ko govorimo o našem denarju, govorimo o denarju NK Maribor, zato je naša odgovornost velika. Pri NK Olimpija pa denar daje samo en človek, zato je tudi odgovornost izključno njegova," je v intervjuju za Planet športni direktor Maribora Zlatko Zahović potegnil vzporednico med njegovim klubom in Olimpijo, na čelu katere sedi Milan Mandarić.

"Tudi ko nismo bili prvaki, nismo kupovali. Nismo pripeljali treh, štirih nogometašev, s katerimi bi pometli s konkurenco. Če bi to naredili, bi imeli težavo, ki jo ima zdaj nekdo drug," je Zlatko Zahović povedal o kontinuiteti, na katero prisegajo pri Mariboru, na klopi katerega sta se od leta 2015, ko je na čelo Olimpije prišel njen zdajšnji predsednik, zvrstila dva trenerja. Hrvat Krunoslav Jurčić in Darko Milanič, ki je trener še danes. V Ljubljani je bilo povsem drugače. Robert Pevnik je že deseti trener, ki sedi na vroči ljubljanski klopi, odkar je v Olimpijo vstopil Milan Mandarić.

V tem času je ameriški poslovnež srbskih korenin Mariboru "ukradel" dve od treh prvenstvenih lovorik, v Stožice pa pripeljal tudi eno pokalno, a trenutno nič ne kaže, da bo v letu 2019 v klubske vitrine pripeljal še kakšno. Po prvem delu prvenstvene sezone imajo Mariborčani na vrhu lestvice devet točk prednosti pred največjim tekmecem, pri katerem v zadnjih tednih prihaja do številnih kadrovskih pretresov. Tudi o tem in še marsičem smo se pred kratkim pogovarjali s športnim direktorjem najuspešnejšega slovenskega nogometnega kluba.

Se bo letos veselil nove lovorike? Foto: Vid Ponikvar December, januar. Kako delovna sta ta dva meseca za vas?

December še ne, januar že. Se pa že decembra pripravljajo stvari, da so potem januarja tla plodna. Malo je odvisno od situacije, malo od sreče. So pa stvari pripravljene.

Z jesenskim delom sezone ste zadovoljni. Ekipa je ostala, nadaljujete kontinuiteto, pričakovanja pred drugim delom sezone so verjetno visoka?

Res je, toda plus devet točk ne pomeni ničesar. Nihče še ni bil prvak decembra oziroma januarja. Čakajo nas težke tekme. Moramo igrati še proti vsem, potem je tukaj še pokal. Čaka nas serija tekem, v katerih bomo morali biti zelo zbrani. Vsake tri dni nas čakajo tekme. Treba pa je poudariti, da je bila pri Mariboru tudi takrat, ko ni bil prvak, kontinuiteta. Mislim, da smo v dveh sezonah, ko nismo bili prvaki, osvojili 146 točk. Nismo izgubili kontinuitete, ampak včasih je nekatere stvari težko nadzorovati. Potem je tukaj še dober nasprotnik. Izgubili smo prvenstvo, a nismo izgubili kontinuitete.

Vseskozi poudarjate, da se vam ne sme ponoviti napaka iz prejšnje sezone, ko ste v drugem delu sezone zapravili veliko prednost in ostali brez prvenstvenega naslova.

Da, definitivno. Ko imaš tako prednost, hitro pride do določene samovolje. Pozabiš na to, kar te je krasilo. Nič hudega sluteč hočeš narediti korak naprej, a pozabiš na male korake, ki so te pripeljali do tja. Smo profesionalci. Analiziramo vse. Imamo pot, vizijo. Imamo jo tudi tokrat. Upam, da bomo uspešni. Ne sme se nam ponoviti, da bi spomladi padli.

Konkurenco znotraj ekipe imate. Zdi se, da imate na vsakem igralnem položaju dva dobra nogometaša.

Definitivno, tako kot vedno. Trener Maribora je vedno privilegiran. Kje se to vidi? Če analiziramo tekme Maribora, hitro ugotovimo, da je pogosto zmagoval z goli od 70. minute naprej, saj dobrega zamenja še boljši. Trener Maribora lahko z menjavami spremeni način igre, tekme, razmišljanje. Trenerji Maribora so bili v zadnjih letih vedno privilegirani.

Športni direktor Maribora skrbi, da je konkurenca v moštvu vselej na visoki ravni. Foto: Matjaž Vertuš

Maribor je v tej sezoni neverjetno učinkovit. V prvenstvu zabija kar 2,89 gola na tekmo. Tako učinkovit ni bil še nikoli.

Res je. Uspevalo nam je, ne glede na to, da smo vmes nekatere stvari spreminjali in bili bolj pragmatični. Treba je upoštevati tudi to, da so igrišča v določenih trenutkih slabša. Normalno, zaradi vremenskih razmer. Smo pa dali malo več fizike predvsem na sredino igrišča in nam je uspelo. Imamo značajsko zelo dobre fante, ki, ko nekaj izgubijo, to čim prej želijo dobiti nazaj.

Vam je kot športnemu direktorju zdaj, ko ekipa zabija gole, lažje?

Meni je vedno lahko oziroma lažje takrat, ko ekipa zmaguje. Najlažje pa je takrat, ko ekipa pride v Evropo.

Verjamemo, da si spet želite skupinskega dela katerega izmed evropskih pokalov.

Seveda. Ko si v Evropi, si na tržišču. Spremljajo te ogledniki. Vse je lažje.

Odkar je v klubu Zlatko Zahović, so vijoličasti dvakrat igrali v ligi prvakov in trikrat v ligi Europa. Foto: Vid Ponikvar

Je cilj, da vam bo to spet uspelo letos?

Zagotovo. Sami smo poskrbeli, da imamo ta pritisk. Ko ti uspe enkrat, dvakrat … Potem vsi pričakujejo, da boš te uspehe ponavljal, kar pa je vse prej kot lahko.

V prvem delu sezone se je izkazalo kar nekaj nogometašev Maribora, ki so zanimivi za odhod v tujino. Bo težko zadržati ekipo?

Zame je najbolj pomembno to, da imamo v ozadju zamenjave. Ne bi bilo prvič, da bi kdo odšel. Maribor je klub, ki živi od prodaje igralcev in Evrope. Na žalost so sredstva, ki bi morala biti najvišja, govorim o denarju od televizijskih pravic, najmanjša. V Evropi se klubi v 60 odstotkih financirajo z denarjem, ki ga dobijo s tega naslova. Mi težko govorimo o enem odstotku. Prisiljeni smo prodajati, a ob tem skrbeti za rezultate. Pritiski niso majhni.

Prav zaradi tega finančno stanje v slovenskih nogometnih klubih zelo niha.

Da. To je glavna težava. Pravijo, da je slovensko tržišče majhno, ampak zanimivo je, da na Cipru, ki je še manjši, Apoel od televizijskih pravic dobi štiri milijone evrov na leto. Mi dobimo 80 tisoč evrov. To nima zveze s tržiščem. To kaže na sposobnost tistih, ki so za te stvari zadolženi.

Kako to težavo rešiti?

To bi morali povedati tisti, ki so za to zadolženi.

Zahović opozarja, da je zgodba NK Maribor precej drugačna od tiste pri NK Olimpija. Foto: Vid Ponikvar

Pred kratkim ste dejali, da pri Mariboru do lovorik nikdar niste prišli nasilno. Kaj ste želeli s tem povedati?

Ko govorim o finančnem smislu, govorim o športnem delu. Športni del Maribora, govorim o prihodkih in odhodkih, je verjetno najbolj uspešen od vseh klubov s tega področja. Pa lahko sem vključimo tudi Avstrijo, Madžarsko … To pomeni, da ko dobiš nasprotnika, ki ima lastnika, kot ga ima Olimpija, se tega nismo ustrašili. Nismo kupovali. Nismo pripeljali še treh, štirih nogometašev, zato da bi pometli s konkurenco. Verjeli smo v svoje delo, v razvoj igralcev in kluba. Kot sem povedal, so naša sredstva omejena. Če bi to naredili, bi imeli težavo, ki jo ima zdaj nekdo drug.

Medtem ko je Darko Milanič trener Maribora že nekaj časa, se pri Olimpiji trenerji vrstijo drug za drugim. Pri vašem največjem tekmecu izgubljajo tudi nosilce igre, ki so bili vodje garderobe.

To sta dve teoriji, ki sta zelo pomembni. Dve resnici. Ko govorimo o NK Maribor, govorimo o denarju NK Maribor, ki je tudi od navijačev. Odgovornost je velika. Pri NK Olimpija je odgovornost izključno stvar enega človeka, lastnika. On lahko počne, karkoli si želi. Ne moremo ga obsojati. On tvega svoj denar. On ve, kaj je prav in kaj ne. Pri nas je odgovornost dosti večja. Odgovornost do ljudi, ki so v klubu, da ta ne bi prišel v rdeče številke. Vsak evro moramo obrniti v korist kluba, navijačev. Pri nas je odgovornost dosti večja.

Vseskozi poudarjate, da so vaši organizirani navijači eden glavnih stebrov kluba. Vaša navijaška skupina Viole letos praznuje 30-letnico obstoja. Se obeta kak spektakel?

Seveda. Vsaka naša tekma, sploh večja, je resen nogometni spektakel. Za Viole se živi. Nismo edini klub, ki je ponosen na svoje navijače. Zavedamo se odgovornosti in tega, kaj nam pomenijo. So dodatna energija. Na tribunah je ogromno ljudi, različnih ljudi iz različnih slojev, ampak vsak nogometaš se, ko pride na zelenico, vedno najprej obrne proti tribuni, na kateri so organizirani navijači. Tja, kjer so tisti, ki dajejo energijo več.

