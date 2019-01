Vombergar spregovoril o tem, ali zapušča Olimpijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slačilnica Olimpije v zimskem prestopnem roku doživlja velike spremembe. Jim bo sledil tudi odhod prvega napadalca Andresa Vombergarja, za katerega se resno zanima dunajski Rapid? Slovenski Argentinec o tem ne ve nič. V pričakovanju prve reprezentančne izkušnje čaka na pogovor s predsednikom Milanom Mandarićem in svojim agentom.

Ali najboljši strelec Olimpije resnično zapušča zmaje? V jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije je dosegel deset zadetkov, na lestvici najboljših strelcev si s soimenjakoma Rokom Kronavetrom (Olimpija) in Rokom Sirkom (Mura) deli prvo mesto. Bi lahko tako kot izkušeni Mariborčan, ki letos sploh ne trenira s prvo člansko ekipo in je pred prekinitvijo sodelovanja z zmaji, spomladi zaigral drugje kot pa v Ljubljani?

Njegova usoda je nejasna. Ker predstavlja v tem trenutku eno najbolj vročih imen v vrstah Olimpije, njegove učinkovite in samozavestne predstave pa so odmevale tudi v tujini, obstaja možnost, da bi zamenjal delodajalca.

Kaj je povedal Andres Vombergar?

Rapid bi rad okrepil napad

Zoran Barišić je pri Olimpiji oboževal Vombergarja in pogosto izpostavljal njegovo močno voljo, pripadnost moštvu. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem se veliko razpreda, najbolj pa se zanj zanimajo v Avstriji. Pri severnih sosedih, kjer je doma Zoran Barišić, nekdanji strateg Olimpije, s katerim je Vombergar zelo rad sodeloval, saj je pri njem postal prvi golgeter kluba, se zanj zanima dunajski Rapid.

Avstrijski velikan, pri katerem je pred leti z zadetki opozarjal nase Robert Berić, njegov trener pa je bil prav Barišić, išče okrepitev v napadu. Zeleno-beli so v jesenskem delu v domačem prvenstvu osvojili skromno osmo mesto, na 18 tekmah pa dosegli le 17 zadetkov, kar je najmanj izmed vseh.

Bolje se jim je godilo v evropski ligi, kjer so v skupini G osvojili drugo mesto. Zaostali so le za Villarrealom, prehiteli pa Glasgow Rangers in moskovski Spartak. Prihodnji mesec čakata Rapid dvoboja šestanjstine finala proti zvenečemu tekmecu, kjer brani Slovenec Samir Handanović. Na Dunaju bo 14. februarja namreč gostoval milanski Inter, nato sledi povratna tekma na San Siru, ki si jo bo v živo ogledalo vsaj pet tisoč navijačev Rapida!

Mandarić zanj želel tri milijone evrov

Milan Mandarić bi lahko za Vombergarja iztržil bistveno več, kolikor je vložil v njegov prihod. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pred dnevi je avstrijski časnik Kurier zapisal, da je Rapid ljubljanskemu klubu še predstavil kupne pogoje. Po poročanju Avstrijcev naj bi premožni predsednik slovenskih prvakov Milan Mandarić prejšnji mesec prvega strelca Olimpije angleškim klubom ponujal za tri milijone evrov. Kupca ni našel, zdaj pa je v igri Rapid.

Dunajčani za novopečenega slovenskega reprezentanta, rojenega v Argentini, nočejo ponuditi več kot 1,7 milijona evrov. Olimpija je leta 2017 za prihod Vombergarja odštela pol milijona evrov, 24-letni napadalec pa ima sklenjeno pogodbo z ljubljanskim klubom do poletja 2020.

Vombergar: Z menoj se ni nihče pogovarjal

''Sploh ne vem nič o tem, ampak le berem, kaj se govori. V tem trenutku samo treniram in mislim na Olimpijo ter na reprezentanco, kjer bom dobil priložnost (v soboto bo odšel na reprezentančne priprave v Španijo pod vodstvom selektorja Matjaža Keka, op. p.). Moram se pogovoriti s predsednikom in z agentom. Z menoj se ni nihče pogovarjal, tako da bi lahko po pogodbi tukaj ostal še leto dni. Tudi tukaj sem vesel,'' se Vombergar ne bi branil scenarija, po katerem bi ostal v Ljubljani in še naprej pomagal Olimpiji.

Bo Vombergar spomladi še vedno tekmoval v Prvi ligi Telekom Slovenije? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ker pa se zanj zanimajo tudi tuji snubci, svoje načrte pa ima tudi predsednik Mandarić, nogometne javnosti ne bi začudil nov odhod iz zmajevega gnezda.

Branko Ilić, Aris Zarifović, Aljaž Ivačič, Ivan Lendrić, na stranskem tiru pa so Rok Kronaveter, Marko Gajić, Kingsley Boateng, Aljaž Krefl, Daniel Avramovski, Rijad Kobiljar … Napovedi predsednika Mandarića o pomladitvi in ''pocenitvi'' ekipe se uresničujejo. Ker se bo zimski prestopni rok za slovenske klube končal šele 15. februarja, bi se lahko zgodilo še ogromno sprememb.

Več o Andresu Vombergarju boste lahko izvedeli v soboto, ko bo gost Sportalove redne rubrike Sobotni intervju. V njej 24-letni napadalec ne bo spregovoril le o zimskem prestopnem roku, ampak tudi življenju v Argentini, družini, čustvih, selitvi v Evropo, reprezentanci, Olimpiji, soigralcih in še čem …