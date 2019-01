Olimpija podaljšala z Vidmarjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je podaljšal pogodbo z novim kapetanom, vratarjem Nejcem Vidmarjem. Kot so sporočili iz kluba, je Vidmar podaljšal sodelovanje do konca sezone 2020/21.

Pred točno tremi leti je Vidmar, ki je imel v zadnjem obdobju veliko težav s poškodbami, podpisal pogodbo z Olimpijo, potem ko se je preselil iz Domžal, danes pa je s klubom, s katerim je osvojil tri lovorike, podaljšal sodelovanje.

"Po težkih časih mi podpis nove pogodbe pomeni veliko. Zavedam se, da je pred nami zahtevna naloga, ampak v to zgodbo še naprej verjamem. Vedno sem s ponosom oblekel Olimpijin dres in tako bo tudi v prihodnje," je ob podpisu nove pogodbe z državnimi in pokalnimi prvaki dejal 29-letni Vidmar, ki je po odhodu Branka Ilića prevzel tudi kapetanski trak.

Vidmarjev namestnik bo Nik Kapun.