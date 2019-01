Poslednji mohikanec Olimpije, kot s(m)o jo poznali pred Mandarićem #video

Silne spremembe so v zadnjih prestopnih rokih dodobra prevetrile slačilnico Olimpije, Nika Kapuna pa pahnile v nenavadno vlogo. Čez noč je postal staroselec, ki mu v zmajevem gnezdu ni para. Je edini, ki pri zeleno-belih vztraja že sedem zaporednih sezon in dobro ve, kako je sodelovati tako z Izetom Rastoderjem kot tudi njegovim naslednikom Milanom Mandarićem.

V vseh letih, odkar nosi dres Olimpije, je spoznal, kako nosi v srcu ljubezen do kluba, pri katerem se neprestano dogaja tako veliko, da mu ni nikoli dolgčas. Tako njemu kot tudi soigralcem, strokovnemu štabu, vodstvu kluba in ne nazadnje navijačem. Vstop v leto 2019 je prinesel nove spremembe, kadrovski seznam se spreminja iz tedna v teden.

Počuti se, kot da je v novem klubu

Za člane Olimpije je debitiral 20. oktobra 2012 v Ljudskem vrtu. Foto: Gregor Krajnčič / Sportida ''Ne vem, kaj naj rečem. Počutim se, kot da sem v novem klubu,'' je iskreno pripomnil Nik Kapun, edini aktualni nogometaš Olimpije, ki ni sodeloval le s predsednikom Milanom Mandarićem, ampak tudi z njegovim predhodnikom Izetom Rastoderjem.

Za člansko ekipo zmajev je začel nastopati leta 2012 in ostal član Olimpije vse do danes, ko se lahko pohvali z dvema naslovoma državnega prvaka in pokalnim naslovom, a tudi mešanimi občutki zaradi ogromne odsotnosti, posledice neprestanih zdravstvenih težav, ki so del njegove kariere spremenile v pekel.

O osebnih ciljih:

Zdaj gre na bolje, zdaj se počuti zdrav in pripravljen, da bo lahko v spomladanskem delu predstavljal enega izmed vlečnih vozov Olimpije. Njegova vloga v ekipi je zelo pomembna. Ni le eden redkih Ljubljančanov v trenutni zasedbi, ampak tudi eden najbolj izkušenih, zato mu je namenjena tudi vloga namestnika kapetana.

Ker je imel v preteklosti veliko težav s poškodbami, si tokrat želi, da bi tokrat ostal zdrav in lahko v kontinuiteti prikazoval dobre predstave. Foto: Vid Ponikvar

Mlajšim soigralcem, na pripravah v Čatežu kar vrvi od mladostniške energije, saj pod vodstvom Roberta Pevnika trenira tudi sedem mladincev, lahko poda marsikaj koristnega. ''Igralci, ki so tukaj, so talentirani. Imajo kakovost, mi pa moramo z njimi narediti karseda dobro zgodbo,'' verjame, da lahko Olimpija tudi s pomlajeno zasedbo pokvari načrte jesenskemu prvaku Mariboru.

Z Mariborom se lahko kosajo za prvo mesto

Pri Olimpiji je vedno manj obrazov, ki so ji pomagali do naslovov v letih 2016 in 2018. Foto: Vid Ponikvar Kako pa doživlja usmeritev kluba v mlajšo in cenejšo zasedbo, s katero se bodo predstavili Ljubljančani v drugem delu sezone?

''Klub ima takšno strategijo, kaj več pa ne morem komentirati. Vem le, da imamo kakovost, in da se bomo lahko z Mariborom kosali za prvo mesto. S katerimikoli igralci,'' je samozavesten 25-letni Ljubljančan. Cilj ostaja najvišji. Ubranitev dvojne krone.

''Mi smo Olimpija. Ne moremo se sprijazniti z drugim mestom,'' je kratek in jedrnat zvezni igralec, ki si je pred leti prislužil tudi vpoklic nekdanjega selektorja članske reprezentance Srečka Katanca.

O ciljih v tej sezoni:

Čeprav ima Maribor kar devet točk prednosti, obenem pa, vsaj za zdaj, kaže na to, da bo ohranil vsa orožja, s katerimi je jeseni dosegel kar 55 zadetkov, Kapun še verjame, da je prvo mesto dosegljivo.

''Veliko ključnih igralcev nas je zapustilo, a smo športniki. Naši cilji so vedno najvišji. Moramo iti iz treninga v trening, iz tekme v tekmo, in zmanjšati zaostanek. Smo Olimpija, tako moramo razmišljati,'' je ponovil vodilo, s katerim si nogometaši zeleno-belih krepijo samozavest.

Najprej zdravje in redni nastopi, šele nato tujina

Pri Olimpiji igra že sedmo sezono zapored. Pogodba se mu izteče poleti, a se z vodstvom kluba že pogovarja o podaljšanju. Si pa tudi želi, če mu bo seveda šlo na roko zdravje, da bi se enkrat preizkusil v tujini. A s tem se ne obremenjuje. Za zdaj ostaja trdno predan zmajem.

S pomlajeno zasedbo Olimpije želi zagreniti življenje Mariboru. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Olimpija mi odgovarja. Vem, kako v našem klubu potekajo zadeve. V čast mi je, da sem z njim in lahko kapetanu kot njegov namestnik stojim ob strani,'' je vedno na razpolago trenerju Pevniku in kapetanu Vidmarju.