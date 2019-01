Bosanec, ki noče zapustiti Maribora, Olimpija pa ga ne zanima

Jasmin Mešanović in Luka Zahović sestavljata veliko konkurenco v napadu Maribora, ki ga sestavljajo še Jan Mlakar, Marcos Tavares in Gregor Bajde.

Jesenski del NK Maribor je bil za čisto petico. Vijolice so si zagotovile visoko prednost pred tekmeci, napad vijolic je dosegel 55 zadetkov, k rekordnemu strelskemu povprečju, kakršnega obdobje državne samostojnosti ne pomni (skoraj tri gole na tekmo), pa je pomagal tudi Jasmin Mešanović. Prispeval je pet zadetkov in pet asistenc. Kot da bi vedel, da bo jesen potekala v slogu številke pet …

Mariborski napad predstavlja v tej sezoni izrazito močno orožje. Izbranci Darka Milaniča zelo pogosto uprizarjajo predstave, v katerih ne manjka zadetkov. Del všečnega spektakla, ki je vijolice pripeljal do jesenskega naslova Prve lige Telekom Slovenije, je tudi Jasmin Mešanović.

Z Mariborom želi osvajati lovorike

Na zadnjih tekmah Maribora je igral kot krilni napadalec. Foto: Matjaž Vertuš Sedemindvajsetletni napadalec iz Bosne in Hercegovine je v klubu deležen ostre konkurence za mesto v začetni postavi, a si je vseeno v očeh trenerja Milaniča zagotovil veliko zaupanje. Dobiva priložnosti, le da na nekoliko drugačnem igralnem položaju, saj se je preselil na krilo. V vlogo krilnega napadalca, v kateri pridejo do izraza tudi kakovostni predložki in nesebične podaje. Na zadnjih štirih tekmah Maribora v letu 2018 je odigral maksimalnih 360 minut, prispeval dve podaji in se zadovoljen odpravil na zimski premor.

Preživel ga je v domovini, v družinskem krogu. Predlani je postal oče, kar ga je napolnilo z dodatno energijo. Z Mariborom želi osvajati lovorike, zato se mu ne mudi nikamor. V prejšnji sezoni, ki jo je zaznamoval tudi z zadetkom v ligi prvakov, se vijolicam ni izšlo. Načrt se ni posrečil, dvojno krono si je na glavo podala Olimpija. Tokrat želijo Mariborčani vrniti zmajem, pri katerih igrata njegova znanca Tomislav Tomić in Asmir Suljić, milo za drago.

Za nekatere bo premalo minut

O odhodu iz Maribora ne razmišlja, ampak želi z vijolicami osvojiti prvi naslov državnega prvaka v Sloveniji. Foto: Matjaž Vertuš Mešanović želi postati prvak Slovenije, zato ne razmišlja o morebitnem odhodu. ''Ne razmišljam o tem. Zelo sem zadovoljen v Mariboru, kjer želim dobro trenirati in se dokazovati,'' pravi napadalec, ki je v jesenskem delu v prvenstvu dosegel pet zadetkov, a je šele šesti najboljši klubski strelec.

Več zadetkov so dosegli Jan Mlakar, Luka Zahović, Dino Hotić, Saša Ivković in Marcos Tavares. ''Med nami vlada velika konkurenca, velik motiv za vse igralce. Vsak mora dati 100 odstotkov. Če jih dajemo vsi, so vzdušje in rezultati takoj boljši.''

Zaradi tega, ker vlada močna konkurenca, vsi kandidati ne bodo mogli uresničiti svojih želja in načrtov glede igralske minutaže. Bo zaradi tega pri njih prisotna slaba volja, če bodo morali več časa, kot si to želijo, greti klop?

''Maribor ima veliko napadalcev. V prvem delu sezone smo bili vsi v dobri formi. Trener bo odločil, kdo bo igral, naša naloga pa je, da dobro delamo in ga prepričamo, da nam poda priložnost. Tega, da ne bo na voljo dovolj minut za vse, kolikor bi si jih želeli, se zavedam. A tako je pač v nogometu. Smo profesionalci. Moramo čakati in izkoristiti priložnost, ki se nam bo ponudila,'' ve, da vsi kandidati za nastop v konici napada Maribora ne bodo mogli priti na svoj račun v tolikšni meri, kot bi to pričakovali. Je pa to dodatna kakovost, o kateri lahko večina drugih prvoligašev le sanja. Dolga klop je bila v jesenskem delu dobro izkoriščena, zadetki Mariborčanov so švigali z vseh strani.

Gledajo le nase, morajo ostati resni

V prejšnji sezoni je opozoril nase tudi z zadetkom v Moskvi v ligi prvakov. S Spartakom se bo ponovno pomeril prihodnji mesec na pripravah v Turčiji. Foto: Reuters Mešanović se bo skupaj s soigralci trudil, da ne bi vstopili v nadaljevanje sezone preveč lakomno. ''V tem premoru je bilo drugače. Tokrat smo lahko počivali in razmišljali bolj mirno kot v preteklosti, saj imamo večjo prednost. Vemo pa, da nas čaka zahtevna pomlad. Čeprav imamo veliko prednosti, moramo ostati resni in še naprej garati tako, kot smo jeseni.

Pričakuje močnejšo Olimpijo? ''O tekmecih ne razmišljamo. Gledamo le nase, na svoje rezultate. To je prava usmeritev. Odvisni smo le od sebe,'' je prepričan, da so si lahko spomladi največji sovražnik prav sami. Če ne bodo pripravljeni tako dobro, kot so bili jeseni, in če ne bodo sprejemali izzivov tako resno, kot so jih v prvem delu, lahko pokvarijo učinek. Ker pa imajo visoko prednost, igralski kader pa naj bi bolj ali manj v zimskem prestopnem roku ostal nespremenjen, ostaja Maribor z naskokom prvi favorit za osvojitev prvenstva. Ljubljančani ga ne zanimajo, zato o njih ne razmišlja.

Danes proti Madžarom, vrata Ljudskega vrta odprta za vse Današnja tekma v Ljudskem vrtu bo prva v letu 2019 za vijolice. Foto: Matjaž Vertuš Konkurenca za prvo moštvo NK Maribor je ogromna. Skoraj na vsakem igralnem položaju sta vsaj dva kakovostna kandidata, najbolj izenačena konkurenca pa je v napadu. Zato bodo zanimive prav vse pripravljalne tekme, saj trener Milanič pričakuje, da bo v ekipi prevladovala ogromna želja po dokazovanju, s katero bodo igralci opozarjali na svoje zmožnosti. Maribor se bo prvič letos predstavil danes ob 16. uri v Ljudskem vrtu proti Szombathely Haladasu. Vstop za gledalce je prost. Mešanović bo na pripravljalnih tekmah dobil morda še več priložnosti kot sicer, saj od 19. do 25. januarja zaradi reprezentančne akcije ne bo šestih soigralcev. Tudi nekaterih najboljših strelcev, denimo Mlakarja, Zahovića in Hotića. Maribor bo v tem obdobju odigral tekmi proti velenjskemu Rudarju (19. 1.) in češki Karvini (23. 1.), za katero več ne igra dolgoletni ljubljenec viol Aleš Mertelj. V napadu bo več prostora za Mešanovića, kar bo 27-letni legionar iz BiH poskušal izkoristiti v svoj prid. Iz resnejšega boja za mesto v napadu je že izpadel Nigerijec Sunny Omoregie, ki več ne trenira z moštvom v Moravskih Toplicah. Seznam pripravljalnih tekem NK Maribor: 16.1. Szombathelyi Haladas (Mad)

19.1. Rudar Velenje

23.1. MFK Karvina (Češ)

27.1. Bad Radkersburg (Avt)

1.2. Domžale

5.2. Spartak Moskva (Rus)

8.2. Crvena zvezda Beograd (Srb)

11.2. Dinamo Tbilisi (Gru)

14.2. Kairat (Kaz)

Lani zavrnil Prosinečkega

Tako se je veselil na zadnjem večnem derbiju v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida Maribor ima v svojih vrstah A reprezentance BiH, ki spada med boljše v Evropi in se je v ligi narodov lani prebila v elitno skupino. To je mladi vratar Kenan Pirić. Njegov starejši soigralec Mešanović, z njim se je družil že v Mostarju pri Zrinjskem, ni članski reprezentant. V mladi izbrani vrsti je zbral 14 nastopov, v članski pa še čaka na prvi nastop.

Lani januarja ga je Robert Prosinečki uvrstil med kandidate za nastop na dveh prijateljskih tekmah v ZDA, a je Mešanović zavrnil povabilo. Ocenil je, da v tistem obdobju, ko se je ravno vračal po daljši odsotnosti zaradi zdravstvenih težav, ne bi bil kos tako visokim izzivom v državnem dresu. Raje je ostal v taboru Maribora in se boril za mesto v prvi enajsterici.

Kako pa je letos? Mešanović ne skriva želje, da bi zaigral za zmaje, takšen je vzdevek reprezentance BiH, a bo imel pri tem glavno besedo seveda selektor Prosinečki, ki mu zdravje ob koncu leta 2018 ni prizaneslo, a zdaj dobro okreva. ''Želim dobro trenirati, delati in igrati, selektor pa je tisti, ki bo ocenil, ali si zaslužim vpoklic. Moj cilj je, da si ga zagotovim," sanja nastop za člansko zasedbo BiH.

Milanič ni spremljal novic o Barišiću

Darko Milanič se spomladi v Prvi ligi Telekom Slovenije ne bo več potegoval za točke proti avstrijskemu "znancu" Zoranu Barišiću. Foto: Matjaž Vertuš Tudi Mešanović ni želel konkretneje komentirati dogajanja pri Olimpiji oziroma želje Ljubljančanov, da v spomladanskem delu prehitijo vijolice. Podobno se je v uvodu letošnjih priprav odzval tudi Dino Hotić. Trener Darko Milanič, ki živi v Gradcu, pa je na vprašanje, ali je v času zimskega premora prebiral avstrijske časnike, ko je v Ljubljani odmevala menjava trenerja in odhod avstrijskega znanca Zorana Barišića, šaljivo odgovoril: ''Ne. Takrat je bilo tako mrzlo, da niti nisem mogel brati.''

Iz tabora Maribora se ob začetku priprav širi sporočilo, da se vijolice ne obremenjujejo z Ljubljančani, ampak gledajo le nase. Če bodo pravi, takšni, kot jih pričakuje trener, potem se bo kanta po letu dni po njihovem mnenju vrnila v mesto ob Dravi. To bi bil za Mešanovića velik trenutek, saj bi prvič postal prvak Slovenije. To pa bi lahko bila tudi dobra izhodiščna točka za odhod drugam …