V živo: Mura vodi v Novi Gorici, Maribor je ob mojstrovini Hotića navdušil v Kranju #video

Mariborčani so se v Kranju zlahka veselili novih točk.

Mariborčani so se v Kranju zlahka veselili novih točk. Foto: Vid Ponikvar

V prvi nedeljski tekmi 7. kroga je vodilni Maribor, ki kot edini še ne pozna poraza, zlahka prišel do vseh treh točk v Kranju, kjer je domači Triglav odpravil s 5:1. Pravkar do tega kroga drugouvrščena Gorica v prenosu na Planetu gosti novinko Muro. Zadnjo tekmo pred reprezentančnim premorom bosta ob 20.15 v Stožicah odigrala Olimpija in velenjski Rudar.

Gorica : Mura 0:1* (0:1)

POLČAS! Po golu na začetku tekme zadetka v prvem polčasu nismo videli več. Se bo v drugem polčasu kaj spremenilo? Sicer pa sta ekipi na igrišču dokaj izenačeni, zato bo prav zanimivo videti, kaj sledi.



Kakšna je statistika po 30 minutah igre: Statistika tekme #GORvNS Mura do 30′ 👇#PLTS 🏆 | #GORvNS Mura ⚽ pic.twitter.com/9F0HHE5URF — #PLTS (@PrvaLigaSi) September 2, 2018

26. minuta: še ena priložnost za Gorico, do strela je prišel Rok Grudina, a streljal le za malo previsoko.



21. minuta: zdaj je poizkusila še Gorica, streljal je Andrej Kotnik, a kar precej zgrešil cilj. Ostaja pri vodstvu Mure z 1:0.



VIDEO: gol Alena Kozarja:



GOOOL! Mura v Novi Gorici vodi, potem ko je v 9. minut po strelu od daleč zadel Alen Kozar.



6. minuta: prva priložnost je pripadla Gorici. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Andrija Filipović, a meril čez gol.



TEKMA SE JE ZAČELA! S sredine igrišča so krenili nogometaši Mure.



Maribor navdušil v Kranju, mojstrovina Dina Hotića

Potem ko v soboto zaradi mednarodnega dobrodelnega nogometnega spektakla v Biljah, kjer se je trlo zvezdnikov mednarodnega kova, ni bilo tekem, se je nedeljski spored začel v Kranju, kjer je vodilni Maribor potrdil dobro formo in že po sedmih minutah igre prišel do vodstva, potem pa zabil štiri gole.

Posebej lep je bil tisti, za katerega je na začetku drugega dela igre poskrbel Dino Hotić, zadeli pa so še Jan Mlakar, Blaž Vrhovec in Luka Zahović, ki je zadel dvakrat in je zdaj s petimi prvenstvenimi goli v tej sezoni skupaj z Rokom Sirkom (Mura) na vrhu lestvice strelcev.

Mojstrski gol Dina Hotića v Kranju:



Vmes je tolažilni gol za Triglav dosegel David Tijanić.

Pravkar je zanimivo tudi v Novi Gorici, kjer gostuje Mura (tekma je v prenosu na Planetu), za konec kroga pa bo Olimpija v Stožicah pričakala zadnjeuvrščeni Rudar. Zmaje bo še zadnjič vodil začasni prvi trener Safet Hadžić, ki ga bo v času reprezentančnega premora zamenjal Avstrijec Zoran Barišić.

Domžale z devetimi do točke v Celju

Na prvi petkovi tekmi kroga je Aluminij premagal Krško in se veselil še četrte zmage v sezoni, ki ga trenutno uvršča kar na drugo mesto. Pred njim je le še Maribor. Edini zadetek so si Krčani zabili kar sami, ostro podajo Erika Glihe je v prvem delu v lastno mrežo z glavo preusmeril Tomaž Zakrajšek.

V petek zvečer je bilo živahno v Celju. Zadetkov sicer ni bilo, smo pa videli zelo moško igro in kar 12 rumenih kartonov ter dva rdeča. Oba na strani Domžal (Adam Gnezda Čerin in Gaber Dobrovoljc), lepe številčne prednosti pa domačim, ki so ponovno lahko računali na Rudija Požega Vancaša, ni uspelo izkoristiti.

Najboljši strelci: 5 - Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

4 - Jan Mlakar (Maribor), Dino Hotić (Maribor),

3 - Luka Majcen (Triglav), Jasmin Mešanović (Maribor), Tonći Mujan (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij), Rudi Požeg Vancaš (Celje),

