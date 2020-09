Rok Kronaveter z mojstrovino rešil Maribor! #video

V najzanimivejšem obračunu 4. kroga Prve Lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu, ki je bil za po vrhu tudi jubilejni 100. štajerski derbi, nismo videli zmagovalca (2:2). Prvaki iz Celja so dvakrat vodili, a se Maribor ni dal in se dvakrat vrnil. Novo razočaranje vijoličnih je z mojstrskim zadetkom preprečil Rok Kronaveter. Zmagovalca nismo videli niti v Spodnji Šiški, kjer sta se Bravo in Koper razšla brez zadetkov.

Stoti medsebojni obračun Maribora in Celja, podprvaka in prvaka iz prejšnje sezone, se je končal brez zmagovalca. Gostje, ki so v minuli sezoni dobili obe tekmi v Ljudskem vrtu, so tokrat dvakrat vodili, domači pa so dvakrat izenačili. Tako so prišli do osme točke in vsaj začasno ostajajo na vrhu lestvice, medtem ko so Celjani pri zgolj dveh točkah in še brez zmage.

Prvake je v 18. minuti v vodstvo popeljal kapetan Mitja Lotrič, domači so prek Jasmina Mešanovića izenačili v 57. minuti. Goste je v novo vodstvo popeljal rezervist Jakob Novak, Mariborčanom pa je točko z mojstrskim zadetkom le dve minute kasneje, v 80. minuti priboril Rok Kronaveter.

Mojstrovina Kronavetra:

Na prvi sobotni tekmi v Spodnji Šiški prav tako nismo videli zmagovalca. Bravo in Koper sta se razšla brez zadetkov (0:0).

Kolobarić uspešen še petič zapored?

Domžalčani želijo nadaljevati zmagoviti niz. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bo začel v Domžalah. Dvakratni prvaki, ki jih je zadnja zmaga v knežjem mestu (2:1) spravila v dobro voljo, na lestvici pa dvignila na šesto mesto, imajo priložnost, da prehitijo Sežančane. Rumena družina je samozavest utrdila še s pokalno zmago nad Ilirijo, ko je v sredo v Ljubljani zmagala kar s 6:0. Znova je bil uspešen 20-letni Dario Kolobarić, mladi napadalec, ki mu gre v tej sezoni odlično od nog. V polno je zadel na vseh treh prvoligaških tekmah, dvakrat pa je zatresel mrežo še v pokalu.

Pri gostih bo manjkal kaznovani Dino Stančić, a so češnjice pod vodstvom novega trenerja Gorana Stankovića, ki ga čaka prvo gostovanje s Taborom, v prvi ligi že dokazale, da zmorejo premagovati tekmece na zelenici tudi z igralcem manj. Na zadnji tekmi je v vrstah Kraševcev izstopal Aldair. Reprezentant Gvineje Bissau je najprej izsilil prekršek za najstrožjo kazen, nato pa še zadel za vodstvo z 2:0. To je bil njegov strelski prvenec v Prvi ligi Telekom Slovenije, podobno je pozneje uspelo še Marselu Staretu, ki se je uspešno vrnil po hudi poškodbi kolena.

Ranjeni zmaji v Kidričevem

Zmaji so doživeli hud udarec z izpadom v Evropi proti Zrinjskemu. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo ob 18. uri bosta na delu Aluminij in Olimpija. Kidričani ne morejo biti zadovoljni z začetkom sezone, saj so še vedno brez zmage, za nameček pa imajo zaradi dodatnih kazenskih točk, posledico neigranja na prvi tekmi sezone proti Mariboru (0:3), trenutno negativno število točk (-1), in gledajo v hrbet vsem tekmecem. Po porazu v Sežani, ko so imeli več kot uro igralca več, a ostali praznih rok (1:3), niso najboljše volje, a je na njihovo srečo še slabše pri Ljubljančanih.

V četrtek so imeli dvakrat v roki napredovanje v 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo. Dvakrat so vodili proti Zrinjskemu, a nato izpadli po podaljšku. Kljub strelskemu prvencu Đorđeta Ivanovića, okrepitve iz vrst beograjskega Partizana, in novemu zadetku povratnika Andresa Vombergarja. Ker so zmaji v prvenstvu še brez zmage in se zaostanek za vodilnimi veča, je pritisk na plečih Dina Skenderja po evropskem izpadu vse večji. Zlasti zaradi znane prakse predsednika Milana Mandarića, ki ob manj prijetnih rezultatih rad menja trenerje.

''Pričakujemo težkega nasprotnika, a vemo, da je v četrtek Olimpija odigrala zahtevno tekmo. Ljubljanska zasedba je povsem prenovljena, nanjo pa se vseeno pripravljamo kot na vsakega drugega nasprotnika. Gremo na zmago, naredili bomo vse, da bomo uspešni,'' sporoča branilec Kidričanov Aljaž Ploj, ki v tej sezoni še čaka na prvo zmago. Podobno v prvenstvu velja tudi za zmaje.

Gorica prvič pod vodstvom Srba

Fazanerija bo lahko za razliko od četrtka in sladke zmage nad Aarhusom (2:0) proti Gorici na tribunah sprejela do 500 obiskovalcev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadnja tekma kroga bo v Murski Soboti. Na stadionu, kjer je Mura v četrtek visoko ugnala danski Aarhus (3:0) in si zagotovila nov spektakel. V nedeljo bo gostila ranjeno Gorico, štiri dni pozneje pa prihaja v Prekmurje nekdanji evropski prvak PSV Eindhoven. To bo pravi spektakel, črno-beli pa obljubljajo, da bodo proti Nizozemcem dali vse od sebe. Pred tem jih čaka spopad z nepredvidljivimi Novogoričani, ki jih bo prvič vodil Gordan Petrić.

V Sloveniji ga skoraj ni več konca tedna, ko se ne bi predstavil novi trener prvoligaškega kluba. V 4. krogu bo tako prvič na delu trener vrtnic. Prihaja iz Srbije, je nekdanji reprezentant Jugoslavije in eden izmed znamenitih Čilencev, ki so leta 1987 osvojili naslov mladinskega svetovnega prvaka (še Robert Prosinečki, Davor Šuker, Zvonimir Boban, Predrag Mijatović, Robert Jarni, Igor Štimac, Branko Brnović …), že na prvi tekmi pa bo imel opravka z, v tem trenutku, najbolj uigrano in taktično disciplinirano slovensko ekipo.

Mura v tej sezoni, v kateri je odigrala tudi dva evropska nastopa, sploh še ni prejela zadetka. V napadu blesti, v domačem prvenstvu sta najbolj razigrana strelca Nino Kouter in Andrija Filipović, v Evropi pa Kevin Žižek. Gorica je edina prvoligaška ekipa, ki je v tej sezoni nanizala le poraze. Na dveh tekmah je prejela kar osem zadetkov, po velikih spremembah, poleg trenerja Borivoja Lučića, sta se drugačnih izzivov lotila še športni direktor Miran Burgić in tehnični direktor Matej Mavrič Rožič, pa je vse usmerjeno k temu, da bi si vrtnice z boljšimi rezultati zagotovile lepše izhodišče za obstanek. Tokrat jih čaka dvoboj proti vroči ekipi z zelo jekleno obrambo, tako da je pred napadalci vrtnic skrajno zahtevna naloga.

Prva liga Telekom Slovenije, 4. krog:

Sobota:

Bravo : Koper 0:0



Maribor : Celje 2:2 (0:1)

Mešanović 57., Kronaveter 80.; Lotrič 18., Novak 78. Nedelja:

16.00 Domžale – Tabor

18.00 Aluminij – Olimpija

20.30 Mura - Gorica

Lestvica:

Aluminiju je NZS odvzela še dve točki.

Najboljši strelci:



3 - Dario Kolobarić (Domžale), Žan Žužek (Koper)

2 - Andrija Filipović (Mura), Nino Kouter (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor)

...

Poročila s tekem:

Fotogalerija s tekme:

Bravo : Koper, fotograf Grega Valančič / Sportida: