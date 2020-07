V živo: Maribor ponovno ponižan v Sežani, Olimpija polni mrežo Rudarja! #video

Na prvi četrtkovi tekmi 32. kroga Prve Lige Telekom Slovenije je Tabor Sežana na domačem štadionu tako kot oktobra s 4:1 razbila Maribor, ki se tako najverjetneje poslavlja od lova za naslov. Sploh, če bo Olimpija ob 20.30 premagala odpisani Rudar in Štajercem pobegnila za velikih sedem točk. V sredo sta bili odigrani dve tekmi. Bravo je v Kidričevem z 2:1 ugnal Aluminij, na Fazaneriji pa Mura z 2:0 Triglav. V torek so Celjani visoko, s 4:1 ustavili Domžale ter se s tem vodilni Olimpiji približali na vsega točko razlike.

Olimpija : Rudar 2:0* (-:-) 17. minuta: GOOOL! 2:0! Ljubljančani so povišali prednost. Kombiniral je dvojec Savić-Vukušić, nato pa se je sam pred Radanom znašel Luka Menalo, ki je povišal na 2:0. Zanimivo je, da je tudi ta zadetek Radan prejel med nogami. 4. minuta: Nova velika priložnost za Olimpijo. Po podajo s kota Savića je z glavo lepo streljal Miral Samardžić, a vratar Velenja Matej Radan se ni dal. Ostalo je pri minimalnem vodstvu zmajev. Video: ni veliko manjkalo, poskus Šamardžića: 1. minuta: GOOOL! 1:0! Olimpija je tekmo odprla, kot si je lahko le želela. Že po nekaj sekundah je lepi akciji in podaji Stefana Savića je v polno zadel najboljši strelec lige Ante Vukušić. Video: hitro vodstvo Olimpije: Sodniki: Slavko Vinčić (glavni sodnik), David Gabrovec (1. pomoč), Uroš Benc (2. pomoč) , David Šmajc (4. sodnik) ZAČETEK TEKME V STOŽICAH! Zmaji bodo zagotovo želeli izkoristiti velik spodrsljaj Maribora in ga izločiti iz boja za prvaka. Začetni postavi : Začetna enajsterica proti Rudarju! 🐉💚#verjamemvzmaje pic.twitter.com/gkAUvM94Pl — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 9, 2020 Začetna enajsterica za tekmo proti NK Olimpija Ljubljana!⚒ #srecnorudar #PLTS Objavil/a NK Rudar Velenje dne Četrtek, 09. julij 2020 Pred tekmo: Sklepno dejanje 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Stožicah, kjer bi lahko, vsaj tako je mogoeč sklepati po nedeljski tekmi v Kranju, spremljali nov festival zadetkov. Zmaji so na Gorenjskem bruhali ogenj, dosegli kar sedem zadetkov, izstopala pa sta zlasti prvi strelec tekmovanja Ante Vukušić (trije zadetki in dve podaji) ter Stefan Savić (dva zadetka in dve podaji). Dalmatinec je že pri 22 zadetkih, tako da bo do konca sezone napadal celo absolutni rekord 1. SNL, ki ga je pred slabimi tremi desetletji postavil Zoran Ubavić (29 zadetkov). Olimpiji se nasmiha državni naslov. Če si do konca sezone ne bodo privoščili vsaj dveh spodrsljajev, bo predsednik Milan Mandarić zaploskal novemu uspehu, že tretji zvezdici, odkar je prvi mož ljubljanskega kluba. Mladi hrvaški trener Dino Skender se lahko pohvali s stoodstotnim izkupičkom, tremi zmagami na treh tekmah in razliko v zadetkih 9:3, igralci so po stresni menjavi strokovnega vodstva odpravili krizo in si povzdignili samozavest. Tokrat jih v četrtek ob 20.30 v praznih Stožicah čaka dvoboj proti tekmecu, ki bo v prihodnji sezoni nastopil v drugi ligi, v tej sezoni pa ni v prvi ligi premagal prav nikogar. Edino slast zmage v rednem delu je občutil le v pokalnem tekmovanju, ko je v osmini finala v gosteh premagal prav Olimpijo! Če bi to ponovil še v četrtek, bi bila to prvovrstna senzacija, ki bi se je zelo razveselili v Celju in Mariboru. Knapi lahko zaigrajo razbremenjeni. Odkar so tudi matematično zapravili vse možnosti za obstanek, so nanizali nekaj neposrečenih predstav, na zadnji tekmi so navijače Rudarja jezile zlasti nepotrebne napake mladega vratarja Tomaža Stopajnika. Olimpija bo pogrešala kapetana Tomislava Tomića, ki bo počival zaradi kazni rumenih kartonov. Domen Beršnjak bo tako imel vnovično priložnost, da kot peti trener Velenjčanov v tej sezoni reši čast in prepreči sramoto, saj Rudarju grozi, da bo postal šele drugi klub v zgodovini 1. SNL po Dekanih, ki bi končal prvoligaško sezono brez ene samcate zmage.

Déjà vu v Sežani: nov polom Maribora

Na prvi četrtkovi tekmi je Maribor odšel na kraj zločina. Kdo bi si mislil, da se lahko zgodba v Sežani ponovi, a se je. Sežanci so še drugič v sezoni na svojem igrišču s kar 4:1 razbili državne prvake. Enak rezultat v prid Kraševcev smo videli že v 14. krogu, ko je bilo prav tako 4:1.

Mariborčani so sicer hitro, že v 7. minuti povedli prek Špira Peričića, a so Kraševci vrnili udarec že nekaj sekund kasneje, ko je v polno od daleč zadel Kevin Doukoure. Domači so že v prvem polčasu zadeli še dvakrat, lep zadetek je ob dveh podajah Rodriga Bongonguija dosegla Stefan Stevanović in Erik Salkić, v drugem polčasu pa je za končnih 4:1 poskrbel Leon Sever.

Piko na i je v Sežani postavil Leon Sever:

Za aktualne prvake je ponovljena zgodba še večji šok od tiste oktobrske, saj so s porazom storili velik korak nazaj v boju za prvaka. Na drugi strani so se Sežanci približali obstanku v ligi, na lestvici so prehiteli Domžale in prišli na sedmo mesto.

Hrvat in njegova nova mojstrovina!

Mura je po treh zaporednih porazih spet na zmagovalnih tirnicah. Na Fazaneriji je gostoval Triglav, ki je nujno potreboval točke za obstanek, a Kranjčani so bili razen nekaj naključnih trenutkov slabši nasprotnik in brez možnosti za osvojitev novi točk. Muraši so že v prvem polčasu odločili srečanje, ko sta v polno zadela Staniša Mandić in Luka Bobičanec. Še posebej lep je bil zadetek hrvaškega vezista, ki je v svojo zbirko dodal novo mojstrovino.

Izjemen zadetek Bobičanca:

Mura ima po novih treh točkah le še točko manj za četrto uvrščenim Aluminijem. Kranjčani ostajajo tri točke oddaljeni od tako želenega osmega mesta, s katerim bi se izognili dodatnim kvalifikacijam.

Bravo le 'stalil' Aluminij in si tudi teoretično zagotovil obstanek

Pred dogajanjem na Fazaneriji je bilo v sredo vroče tudi v Kidričevem. Bravo je po dveh porazih in remiju v tej sezoni le premagal Aluminij. Kidričani so povedli prek Anteja Živkovića v prvem polčasu, Bravo pa je v drugem polčasu pripravil preobrat in po zadetkih Aljoše Matka in Davida Brekala prišel še do 12. zmage v sezoni. Aluminij je doživel še peti domači poraz zapovrstjo, a še vedno ostaja na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Bravo ostaja šesti, pred Domžalami ima osem točk prednosti, z zmago pa je izpolnil tudi svoj prvi cilj, ki si so ga Ljubljančani zadali pred začetkom sezone in sicer obstati v ligi.

Zadetek, ki je odločil srečanje v Kidričevem:

Vroči Celjani skočili tik za Olimpijo

Celjani po tretji zaporedni zmagi še naprej ostajajo v igri za vrh lestvice. Tokrat so bili prepričljivo s 4:1 boljši od prerojenih Domžal. Tem je v prvem polčasu še uspelo izenačiti na 1:1, v drugem polčasu pa so domači pokazali več in se razveselili zaslužene zmage. Med strelce se je vpisal tudi Dario Vizinger, ki se je le na zadetek (21) približal kralju strelcev, napadalcu Olimpije Anteju Vukušiću (22).

Najlepši zadetek na tekmi je dosegel Mitja Lotrič:

Prva liga Telekom Slovenije, 32. krog: Torek:

Celje : Domžale 4:1 (1:1)

Kerin 37., Lotrič 51., 89., Vizinger 73.; Vujadinović 42. Sreda:

Aluminij : Bravo 1:2 (1:0)

Živković 32.; Matko 59., Brekalo 85.



Mura : Triglav 2:0 (2:0)

Mandić 34., Bobičanec 45. Četrtek:

Tabor : Maribor 4:1 (3:1)

Doukoure 8., Stevanović 26., Salkić 45., Sever 56.; Peričić 7. 20.30 Olimpija - Rudar

Lestvica:

Najboljši strelci: 23 - Ante Vukušić (Olimpija)

21 − Dario Vizinger (Celje)

18 − Mitja Lotrič (Celje)

13 - Ante Živković (Aluminij),

12 − Luka Bobičanec (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 - Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Luka Menalo (Olimpija)

9 − Ivan Božić (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Zahović (Maribor)

Tabor Sežana : Maribor 4:1

Mura : Triglav 2:0

Aluminij : Bravo 1:2

Celje : Domžale 4:1