V živo: Mariboru se smeji v Ljubljani, o 11-m se bo še razpredalo #video

Nogometaši Maribora so v uvodni tekmi 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije v gosteh ugnali Bravo (1:0), Simon Rožman pa je tako dočakal prvo zmago na klopi vijolic. Razigrane Domžale pravkar gostijo ranjene Celjane, Gorica pa bo točke, skoraj že nujne, če še želi verjeti v čudežni obstanek, zvečer lovila v Kopru. V nedeljo bo vroči Aluminij pričakal Tabor, v derbiju kroga pa se bosta spopadli Mura in letos še neporažena Olimpija.

Domžale : Celje 0:0 (-:-), Bravo : Maribor 0:1 (0:0)

8. minuta: prva priložnost za Domžale. Benjamin Markuš je ogrel dlani Matjaža Rozmana, ki se je vrnil med vratnici celjskega kluba. Začetek dvoboja v Domžalah, kjer v sončnem vremenu gostujejo Celjani. Branilci državnega naslova niso v Domžalah izgubili že petkrat zapored. Ob 18. uri se bosta za točke spopadla Domžale in Celje. Gostitelji bodo začeli dvoboj z naslednjo postavo: Poškodovanega Husmanija je zamenjal Markuš!



📝 https://t.co/rgYu5dPntM#Plts #DOMCEL pic.twitter.com/LrEKLKKXGM — NK Domžale (@NKDomzale) April 24, 2021 Branilci državnega naslova, ki jim gre v tej sezoni marsikaj narobe, bodo v Domžalah začeli tekmo s tole zasedbo: 🟡🔵1️⃣1️⃣ Josip Ćalušić in Stjepan Vego še nista nared, zaradi težav z gležnjem Metoda Jurharja med vratnicama začenja Matjaž Rozman. ⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/4OZOVpS0uy — NK Celje (@NKCelje) April 24, 2021 Konec srečanja v Ljubljani. Maribor je premagal Bravo z 1:0 in se vodilni Olimpiji s tekmo več približal na -4, Simon Rožman pa je dočakal prvo zmago, odkar vodi vijolice. Razmerje strelov na gol je bilo 13:9 v prid gostov (5:2 v okvir vrat), edini zadetek pa je z bele točke dosegel Jan Mlakar. Iz Ljubljane z zmago: @NKBravo - @nkmaribor 0:1



⚽️ Jan Mlakar (11m)#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/KKr4RGwhcX — NK Maribor (@nkmaribor) April 24, 2021 87. minuta: Bravu se je ponudila priložnost za izenačenje, a je Milan Tučić s težkega položaja meril mimo vrat. Goooooool! 0:1! 71. minuta. Mariborčani so povedli. Sodnik Nejc Kajtazović je po tem, ko je 18-letnega vijoličnega debitanta Vida Kodermana v kazenskem prostoru oviral David Brekalo, pokazal na belo točko. Domači nogometaši niso skrivali nezadovoljstva z odločitvijo, odgovornost za izvedbo najstrožje kazni pa je prevzel Jan Mlakar in z natančnim strelom premagal Igorja Vekića. To je deveti zadetek Ljubljančana v tej sezoni. Se je sodnik odločil pravilno, ko je v 70. minuti dosodil najstrožjo kazen za Maribor? Da. 22 +

Ne. 54 + Oddanih 76 glasov Zadetek Jana Mlakarja z bele točke in pred tem prekršek Davida Brekala, po katerem je sodnik dosodil najstrožjo kazen: 68. minuta: velika priložnost za Jana Mlakarja, ki se je dokopal žoge v središču kazenskega prostora, a mu je načrte z izjemnim posredovanjem prekrižal Igor Vekić. Ostaja 0:0. Priložnost Jana Mlakarja: 61. minuta: Smola za Bravo, sreča za Maribor. Po novem dinamičnem protinapadu je Mustafa Nukić poslal predložek v kazenski prostor. Žogo je izbijal Luka Uskoković in nato skoraj zatresel lastno mrežo. Ljubljančane je od vodstva delilo le nekaj centimetrov, žoga je po dotiku Črnogorca oplazila vratnico. "Srečna" vratnica Luke Uskokovića: 58. minuta: na stadionu ŽAK ob sončnem spomladanskem vremenu še ni zadetkov, so pa gostje prejeli že štiri rumene kartone. V prvem delu sta ga prejela Rudi Požeg Vancaš in Luka Uskoković, v dozdajšnjem delu drugega dela pa Aleks Pihler in Vid Koderman. 52. minuta: Milan Tučić je zatresel mrežo Maribora, a je bil zadetek upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja Ljubljančana, ki mu gre po vrnitvi iz Belgije k Bravu odlično. Začetek drugega polčasa. Trenerja sta v nadaljevanje srečanja krenila brez sprememb v enajstericah.



Konec prvega polčasa v Ljubljani. Na dvoboju, ki ga z zunanjega dela stadiona spremlja tudi skupina navijačev Maribora, v prvem delu ni bilo zadetkov. Skupno razmerje strelov na gol je sicer 8:3 v prid Maribora. 44. minuta: na začetku prvega polčasa je bil nevarnejši Maribor, v zadnjih minutah pa diši po zadetku Brava. Z roba kazenskega prostora se je za strel odločil Mustafa Nukić. Vratar Ažbe Jug je bil že premagan, a je strel v desni spodnji kot mariborskih vrat zgrešil cilj in šel mimo vratnice. Priložnost Mustafe Nukića: 35. minuta: zdaj je bilo zelo vroče pred vrati Maribora. Po izgubljeni žogi vijolic v zvezni vrsti se je Bravo podal v protinapad. Po levi strani je prodrl v kazenski prostor Martin Kramarič, streljal (podal) po tleh proti vratom, a zgrešil cilj za nekaj decimetrov. Na drugi vratnici bi lahko potisnil žogo v mrežo Milan Tučić, a je bil malce prepozen, tako da je splavala po vodi najlepša priložnost Brava na današnji tekmi. Priložnost Martina Kramariča in Milana Tučića: 30. minuta: nova priložnost Maribora. Mladi Gal Gorenak je streljal z roba kazenskega prostora, a je žoga na poti proti vratom Brava zadela Davida Brekala in izgubila na hitrosti, tako da vratar Igor Vekić ni imel težjega dela. 21. minuta: izkušeni napadalec Brava Mustafa Nukić je zatresel mrežo Maribora, a je bil zadetek upravičeno razveljavljen, saj se je najboljši asistent Prve lige Telekom Slovenije nahajal v nedovoljenem položaju. Ostaja začetni rezultat. 18. minuta: Maribor na gostovanju v prestolnici, kjer lovi Simon Rožman prvo zmago na klopi vijolic, ni sam. Z zunanje strani stadiona spremlja dvoboj skupina 20 navijačev Maribora. 8. minuta: Maribor v tej sezoni še ni nastopil s tako mlado zasedbo. Povprečna starost začetne enajsterice vijolic znaša 24,2 leta, kar je najmanj v tej sezoni. Vijolice so v začetnih minutah nevarnejše od Brava. Rudi Požeg Vancaš je ogrel dlani Igorja Vekića s strelom z razdalje. Vratar mlade reprezentance je preprečil vodstvo gostov, ostaja 0:0. Priložnost Rudija Požega Vancaša: 5. minuta: prva priložnost Maribora. Denis Klinar je z globinsko podajo zaposlil Aljošo Matka, mladi slovenski reprezentant, ki pozna odlično zelenico v Šiški, saj je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec Brava (15 zadetkov), pa je nevarno streljal, a je žoga švignila tik nad prečko. Le minuto pred tem se je priložnost ponudila 17-letnemu Galu Gorenaku, a ni bil dovolj natančen pri zaključku. Začetek tekme. Ob 16.15 se je v Spodnji Šiški z ljubljansko-mariborskim spopadom začel 30. krog državnega prvenstva v nogometu. Glavni sodnik srečanja med Bravom in Mariborom je Nejc Kajtazović. Domači strateg Dejan Grabić bo skušal v četrti domači tekmi z Mariborom v prvenstvu osvojiti prve točke. Odločil se je za naslednjo zasedbo. Za razliko od zadnje tekme v Novi Gorici (2:3) se je Andraž Kirm preselil na klop, od prve minute pa bo začel posojeni nogometaš Maribora Rok Maher. 11 💛💙, ki se na ŽAK-u podaja v boj za nove točke proti NK Maribor.#plts @PrvaLigaSi pic.twitter.com/LModZjQOhm — NK Bravo (@NKBravo) April 24, 2021 Trener Maribora Simon Rožman je po porazu z Domžalami napovedal določene spremembe v postavi. Napoved je uresničil, v začetno enajsterico uvrstil kar šest novih imen, med katerimi sta tudi najstnika Gal Gorenak in Vid Koderman, ki bosta prvič začela dvoboj Prve lige Telekom Slovenije od prve minute. Koderman bo vpisal tudi krstni nastop v 1. SNL. Vijol'čnih 11 za dvoboj z @NKBravo:



Začelo se bo ob 16.15 v Spodnji Šiški. Maribor prihaja v Ljubljano, v mesto, kamor bi se lahko, če bodo vijolice še naprej tako zapravljale točke, ob koncu sezone vrnila ''kanta''. Zadnji rezultati so v tabor NK Maribor vnesli veliko nezadovoljstva. Nezadovoljni so navijači, nezadovoljen je trener Simon Rožman, ki napoveduje določene spremembe, nezadovoljni so igralci, ki jim ne manjka samokritike, a tudi to ne prinaša boljših rezultatov, nezadovoljen pa je tudi športni direktor Marko Šuler. Njegovo razmišljanje, da bo treba po koncu sezone temeljito prečesati igralsko zasedbo, ponuja začetek novega poglavja 15-kratnih državnih prvakov in slovo marsikatere ''legende'', nepogrešljivega člena Maribora v zadnjih letih.

''Ne samo zaradi trenutnih rezultatov, ampak že nekaj časa je prisotna misel o prevetritvi igralskega kadra. Morda se bližamo trenutku, ko je treba storiti nekaj, kar se nakazuje že dolgo časa, kajti igranje za Maribor in boj za trofeje nikomur ne smeta biti breme. To sta dve stvari, za kateri živiš,'' opozarja Korošec, da je treba včasih potegniti tudi poteze, ki niso lahke, a so nujne. Maribor za vodilno Olimpijo zaostaja sedem točk, v pokalu pa ga čez nekaj dni čaka četrtfinalno gostovanje pri Domžalah, ki so med tednom nadigrale vijolice. Možnosti, da bi Maribor še drugič zapored končal sezono brez lovorike, so vse večje.

Rožman: Fantje so si naložili preveliko breme

Lahko Dejan Grabić danes pokvari načrte Simonu Rožmanu? Foto: Miloš Vujinović/Sportida Ker pa je nogomet zelo nepredvidljiv, se lahko Mariboru do konca sezone vseeno uresniči več želja. V igri je še vedno dvojna krona, zaostanek za zmaji pa je še ulovljiv, a le v primeru, če bo zasedba Olimpije v nadaljevanju sezone nanizala vsaj nekaj spodrsljajev. ''Fantje so sami sebi ustvarili prevelik pritisk, si naložili preveliko breme v boju za prvo mesto, kar je privedlo do tega, da je manjkala prava vsebina na igrišču. Predvsem pa je treba odpraviti ta dejavnik prvega zadetka, ko v primeru, da si nasprotnik pridobi prednost, pride do psihološkega padca v ekipi,'' si Simon Rožman, ki danes naskakuje svojo prvo zmago kot trener Maribora, ne želi, da bi Bravo prešel v vodstvo. Danes bodo Mariborčani v Ljubljani nastopili brez treh poškodovanih igralcev (Guerrico, Blaž Vrhovec in Martin Milec).

Bravo vstopa v dvoboj z veliko željo. Odkar se je prebil v prvo ligo, pa ni osvojil na domači tekmi proti vijolicam niti ene točke. Trikrat je izgubil, nazadnje jeseni (1:2), po drugi strani pa na gostovanjih v Ljudskem vrtu večkrat dokazal, da se zmore enakovredno kosati s klubom, s katerim ga veže tudi plodno sodelovanje. Pri mladem ljubljanskem klubu ne manjka posojenih oziroma nekdanjih nogometašev Maribora. Pred dobrim mesecem sta kluba med reprezentančnim premorom odigrala prijateljsko tekmo v mestu ob Dravi, Bravo je zmagal z 2:1, to pa je bilo tudi zadnje dejanje Saše Gajserja kot trenerja Maribora. Za Šiškarje sta zadela v polno Milan Tučić in Mustafa Nukić, tudi najboljša strelca v tej sezoni, Nukić pa je z devetimi asistencami tudi "kralj" omenjene statistične rubrike v 1. SNL!

Celjani po navadi ne izgubljajo v Domžalah, a ...

Dejan Djuranović se z Domžalami poteguje za evropsko vozovnico. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Po Ljubljani se bo prvoligaško dogajanje preselilo v Domžale. Rumena družina že dolgo ni bila tako dobro razpoložena, hkrati pa na igrišču v tako zavidljivi formi. Z njo je v zadnjem nastopu povzročila Mariboru velik udarec (3:1 v gosteh) in se na lestvici povsem približala tretjeuvrščeni Muri, tako da v Domžalah vse bolj diši po Evropi. To je bo ponesrečeni prejšnji sezoni velik dosežek, pa tudi dokaz, da se je poteza o postavitvi Dejana Djuranovića za novega trenerja izkazala za zadetek v polno. Zdaj imajo Domžalčani, ki bodo po dolgem času igrali doma, novo priložnost, da si še izboljšajo možnosti za Evropo.

''Tekma s Celjem, ki trenutno ni v formi, a prav zaradi tega velja za še bolj neugodnega nasprotnika, ponuja odlično priložnost za izboljšanje točkovnega izkupička," sporoča Janez Pišek, nekdanji nogometaš celjske zasedbe, aktualnih prvakov, ki so v tej sezoni doživeli strm padec. Po novem razočaranju, domačem neuspehu proti Aluminiju, so zdrsnili na deveto mesto! Če bi se sezona končala zdaj, bi jih čakali tekmi dodatnih kvalifikacij proti novomeški Krki za popolnitev prve lige. Državni prvaki so pod vodstvom Jirija Jarošika le bleda senca šampionske zasedbe iz sezone 2019/20, tokrat pa jih čaka zelo zahteven izziv. Gostovanje pri razigranih Domžalah, pri katerih preti nevarnost z vseh strani, med vratnicama pa imajo v zadnjem času izjemnega Ajdina Mulalića.

Nekdanji zvezdnik češkega nogometa Jiri Jarošik na klopi Celja pogreša zmage. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Rumeno-modri prihajajo v mesto ob Kamniški Bistrici brez kaznovanega Mića Kuzmanovića, statistika pa je tokrat njihov zaveznik. Pravi, da se Celjani odlično počutijo v Domžalah, saj so tam neporaženi že pet tekem zapored. Po drugi strani pa zdajšnje številke ne prinašajo tolikšnih razlogov za optimizem. Celjski napad na zadnjih tekmah skoraj ni nevaren, na sedmih tekmah je dal le tri zadetke. Bo tokrat bolje? ''Upam, da se vrnemo veseli domov'', razmišlja ''povratnik'' Anel Hajrić, eden od številnih napadalcev, ki so se pridružili prvakom v zimskem prestopnem roku in še čakajo na boljše predstave.

Primorski "el clasico" na Bonifiki

Rodolfo Vanoli je med tednom v Ljubljani s Koprom doživel visok poraz (2:6). Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sobotni prvoligaški spored se bo končal pod žarometi na Obali. V primorskem spopadu, v enem od klasik slovenskega klubskega nogometa, se bosta udarila Koper in Gorica. Oba potrebujeta točke. Kanarčki so se po hudem porazu v Stožicah, ko jih je Olimpija nadigrala s teniškim rezultatom 6:2, še oddaljili od evropskih mest na lestvici. Trener Rodolfo Vanoli vztraja pri tem, da Koprčane popelje v Evropo. Priložnost se mu ponuja tudi v pokalu, določene prednosti pa vidi tudi v prvenstvu, a bo treba zmagovati v nizu.

Tokrat je Koper na papirju favorit proti Gorici. V prejšnji sezoni je prehitel vrtnice v drugi ligi, kamor bi se lahko Novogoričani hitro vrnili, če ne bodo začeli osvajati večjega števila točk. Za devetouvrščenimi Celjani zaostajajo šest točk, tako da še verjamejo v čudež. Sploh po zadnji zmagi, za katero so se pošteno namučili, in v všečni predstavi, ki je, tako je poudaril trener NK Bravo Dejan Grabić, potekala na zelo dobro pripravljeni igralni površini, s 3:2 ugnali Ljubljančane. Gostitelje bo tudi tokrat spremljal velik motiv, Nardin Mulahusejnović bo želel zadržati vodilno mesto pri najboljših strelcih tekmovanja. Obramba Gorice bo imela veliko dela, a ne skriva svojih ciljev. ''Iz Kopra se moramo vrniti s točkami,'' sporoča levi bočni branilec Matic Paljk. Ali bo uresničil cilj, bo znano malce pred 22. uro.

Kidričani po nadaljevanje izjemnega niza

Haris Kadrić je v dresu Aluminija dosegel dva zadetka. Oba proti Celju. Bi se lahko med strelce vpisal tudi proti Taboru? Foto: Agencija DAMN Prvoligaška karavana se bo v nedeljo najprej ustavila na Štajerskem. V Kidričevem, kjer se bo dvoboj začel ob 15. uri, želi Aluminij nadaljevati spomladansko pravljico. Na zadnjih štirih tekmah je po ''italijanskem'' receptu, polnem tesnih, a toliko slajših zmag, z 1:0, osvojil kar deset točk. Mreža Luke Janžekovića se že dolgo ni zatresla, trener Oskar Drobne je lahko vedno bolj zadovoljen. Na lestvici se je oprijel varnega osmega mesta, ki zagotavlja obstanek, a se Kidričani pri tem nočejo ustaviti. ''Razvili smo se, učvrstili obrambo. Ne ustvarjamo si še toliko priložnosti, kot bi si želeli, kar pa je razumljivo. Zdaj je primarnega pomena rezultat,'' poudarja napadalec Haris Kadrić, ki je zadel v polno na zadnji tekmi v Celju. Takrat je izkoristil podajo najstnika Davida Flakusa Bosilja.

Kidričani želijo niz neporaženosti nadaljevati tudi proti Taboru, ki pa prihaja na Štajersko zelo samozavesten. Novi trener Sabit Šljivo je v zadnjem nastopu na Krasu pokvaril načrte Muri in s tem ohranil določeno prednost pred Aluminijem. Kraševci imajo pet točk prednosti, če pa bi tokrat potegnili krajšo v Kidričevem, bi jih lahko ob morebitnem nadaljevanju nizanja slabših rezultatov čakal še dramatičen zaključek v boju za obstanek. Tega si na Krasu ne želijo, prepričani so, da si lahko prvoligaško vstopnico tudi za naslednjo sezono zagotovijo že pred koncem prvenstva. Podobno, kot so to storili že v prejšnji sezoni.

Olimpija vse bližje naslovu, a Mura še ni rekla zadnje

Đorđe Ivanović se po odsluženi kazni vrača v ekipo Olimpije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije prinaša poslastico. Tribune Fazanerije bi bile lahko prijetno polne, če bi bil navijačem dovoljen ogled srečanja. Tako pa ostajajo vrata stadiona zaprta, Mura in Olimpija pa se bosta v derbiju kroga udarili brez bučnega navijaškega odmeva. Domači strateg Ante Šimundža bo skušal dokazati, da je bila zadnja tekma na Krasu le trenutek slabosti in da so črno-beli sposobni na igrišču zaigrati bistveno bolje. Proti vodilnemu klubu se bo predstavil brez treh kaznovanih igralcev. Po porazu v Sežani, kjer gostje niso bili zadovoljni z vsemi sodniškimi odločitvami, bodo proti vodilni Olimpiji manjkali Dragan Lovrić, Staniša Mandić in Klemen Šturm, kar bi bila lahko voda na mlin gostom iz Ljubljane, ki so si po zaslugi imenitnega niza neporaženosti pod taktirko Gorana Stankovića zagotovili pred Muro kar 11 točk prednosti.

Nedolgo tega so bili Prekmurci veliko bližje vrhu, a so nato na zadnjih štirih dvobojih, ravno po tem, ko je Šimundža podaljšal sodelovanje s klubom, ostali brez zmage in osvojili le tri točke. To pa je premalo za neposreden boj za državni naslov. ''Kanta'' se nasmiha zmajem, ki so proti Kopru pokazali izjemno predstavo. Zaigrali so všečno, napadalno, zelo pritisnili na tekmeca, na koncu pa dosegli kar šest zadetkov! Kot da bi hoteli igralci dokazati, da so določene kritike na račun dela trenerja Stankovića povsem nepotrebne. Ob odsotnosti kaznovanega Đorđeta Ivanovića, je z dvema zadetkoma izstopal mladi srbski reprezentant Radivoj Bosić, Andres Vombergar pa se je najboljšemu strelcu 1. SNL, Nardinu Mulahusejnoviću, približal na vsega zadetek razlike. Ob sanjskem scenariju, ki vključuje tudi poraz Maribora pri Bravu, bi lahko zmaji prednost pred največjim tekmecem povišali celo na dvomestno število (deset točk)!

Ko sta se Mura in Olimpija nazadnje pomerili v Fazaneriji, so zmaji zmagali z 1:0. V polno je zadel Andres Vombergar. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Olimpija tako prihaja v Mursko Soboto z izvrstnim izhodiščem. Trener ima sladke skrbi pri izbiri moštva, nogometaši pa priložnost, da pokažejo Sloveniji, kako so v tem trenutku resnično z razlogom največji favorit za osvojitev naslova. Za nameček jim sanj o državni kroni ne more pokvariti niti neuspeh, saj imajo v žepu pomembno prednost. Pa tudi spoznanje, da si lahko matematično zagotovijo naslov, če do konca sezone, čaka jih še sedem nastopov, dosežejo pet zmag!

