Olimpija še verjame v čudež in navija za Muro, Maribor si misli svoje

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Velenju, kjer se bodo mudile Domžale. Dvoboj se bo začel ob 15. uri z neposrednim prenosom na Planet 2. Knapi imajo priložnost, da se na lestvici povzdignejo na sedmo mesto, Domžalčani pa želijo zadržati prednost pred najbližjimi tekmeci v boju za evropsko vozovnico.

Po izpadu Mure in Aluminija v polfinalu pokala Slovenije je postalo jasno, da bosta v Evropo vodila tako tretje kot tudi četrto mesto v prvenstvu. Gostitelji bodo nastopili brez dveh kaznovanih igralcev. Manjkala bosta Leon Črnčič in Robert Pušaver, pri gostih zaradi kartonov ne bo Nermina Hadžića. Şodil bo najboljši slovenski sodnik Damir Skomina.

Aluminij nezadovoljen s sojenjem

Oliver Bogatinov se zaveda, da vodi v Evropi tudi četrto mesto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ob 17. uri se bosta udarila Aluminij in Triglav. Dvoboj, zaradi katerega je trener Kidričanov Oliver Bogatinov med tednom na pokalnem srečanju z Olimpijo (0:4) spočil večino prvokategornikov, prinaša velik vložek. Aluminij ima priložnost, da se z zmago še vmeša v boj za evropska mesta, Kranjčani pa bi lahko storili pomemben korak k zagotovitvi obstanka.

Pri gostiteljih, ki so v tej sezoni nezadovoljni s številnimi sodniškimi odločitvami in se sprašujejo, ali je to, da je bila večina v njih v škodo kluba, zgolj naključje ali kaj več, bo zaradi kazni manjkal Sanin Muminović.

Tudi Kranjčani ne bodo nastopili v najmočnejši postavi, saj zaradi kartonov ne bo Egzona Kryeziuja. ''Zagotovo bomo napadli na vse tri točke,'' ambiciozno napoveduje mladi branilec Triglava Žan Rogelj.

Celjani brez najboljšega, Maribor drvi proti naslovu

V Mursko Soboto bo znova pripotovalo ogromno navijačev Maribora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V nedeljo bo najprej zanimivo v Novi Gorici. Vrtnice, ki so padle v hudo rezultatsko krizo, bodo reševale prvoligaško kožo proti Celjanom.

Gostitelji bodo na delu brez kaznovanega Adela Halilovića, obramba Gorice pa je z zadovoljstvom sprejela novico, da bo moral zaradi kazni dvoboj v slovenskem Las Vegasu preskočiti prvi strelec tekmovanja Rudi Požeg Vancaš. Poleg njega trener Dušan Kosić ne bo mogel računati tudi na Janeza Piška. Če bi se sezona končala zdaj, bi si Celjani zagotovili preboj v Evropi, kar bi bil imeniten uspeh.

Največja nedeljska poslastica, kar se tiče vzdušja in množičnega obiska, bo ob 16. uri v Murski Soboti. V Fazaneriji se bosta ponovno udarila velika tekmeca Mura in Maribor. V sredo so vijolice prekrižale načrte črno-belim z izjemnim zadetkom Dareta Vršiča, ki kandidira za enega najlepših v tej sezoni, tokrat pa jih čaka kar nekaj dodatnih motivov.

Želijo ohraniti visoko prednost pred Olimpijo, ostati neporaženi v letu 2019 in prvič v tej sezoni vzeti mero v prvenstvu tudi Muri, ki je Mariborčane jeseni ponižala na domačih tleh kar s 4:1. ''V nedeljo bo še težje kot v sredo,'' razmišlja junak pokalnega napredovanja v finale, 34-letni prerojeni veteran Vršič, domači strateg Ante Šimundža pa je napovedal, da gre na zmago.

Trener Olimpije opozarja, da je Krško zelo težaven tekmec

Zmaji so v torek brez večjih težav izločili in nadigrali Kidričane. Foto: Morgan Kristan/Sportida Za zadnje dejanje 29. kroga bosta poskrbela Olimpija in Krško. Ljubljančani so ogromni favoriti, saj jih čaka vsaj na papirju najlažja možna naloga. Pod vodstvom Safeta Hadžića so dobili vse tri zadnje tekme, dviguje se tudi število doseženih zadetkov. Zdaj prihajajo v Stožice zadnjeuvrščeni Krčani, ki nujno potrebuje točke, če želijo popestriti boj za obstanek in ohraniti upanje na čudežno rešitev.

Pri zmajih bo skušal izjemen niz nadaljevati Rok Kronaveter. Novi trener ga je prebudil, Mariborčan pa je na zadnjih treh nastopih dosegel kar štiri zadetke. ''Nogometaši Krškega so kakovostni. Vidi se, da imajo druge ekipe težave z njimi,'' opozarja svoje izbrance in ljubljansko javnost Hadžić, ki bo nekoliko premešal ekipo, s katero se je med tednom uvrstil v finale pokala. Dodaja, da bo verjel v naslov vse do takrat, ko bo Olimpija matematično še v igri za naslov.

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav)

12 - Luka Zahović (Maribor)

11 - Rok Sirk (Mura)

10 - Jan Mlakar (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Senijad Ibričić (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija)

...