Narava prekrižala načrte nogometašem #video

Nogometaši Olimpije so na derbiju 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Koper (2:1) in se vodilnemu Mariboru, ki je v atraktivnem srečanju remiziral v deževnih Domžalah (3:3), približali na vsega točko zaostanka. V Ljubljani sta se Bravo in Gorica razšla brez zadetkov. Danes bi se morale prvoligaške točke delile v Kidričevem in Murski Soboti, a je dvoboj med Aluminijem in Celjem zaradi zasneženega in pomrznjenega igrišča prestavljen na 17. februar. Tako bo danes odigrana le tekma med Muro in Taborom.

Čeh bo moral na trenerski krst v 1. SNL še počakati

Danes naj bi se prvoligaški spored začel s štajerskim obračunom v Kidričevem, na katerem bi v 1. SNL debitiral Jiri Jarošik. Nekdanji češki reprezentant je na vročem stolčku nasledil Dušana Kosića, ki je tako po zgodovinskem naslovu prvaka vodil Celjane le še pol sezone. Zaradi zasneženega igrišča, ki ne dovoljuje izvedbe tekme, pa je dvoboj prestavljen na sredo, 17. februarja.

Današnja tekma med Aluminijem in @NKCelje je zaradi zasneženega in pomrznjenega igrišča preložena na sredo, 17. februarja, ob 15. uri. #PLTS



📸 NK Aluminij pic.twitter.com/1IgCwILz9r — Prva liga Telekom Slovenije (@PrvaLigaSi) February 11, 2021

To je "sreča v nesreči" za Aluminij, ki je imel v pripravljalnem obdobju kar nekaj težav z okužbami z novim koronavirusom, tako da bo spomladanski uvod pričakal z oslabljeno zasedbo. Proti branilcem naslova želi nadaljevati pozitiven trend predstav, odkar vodi ''šumare'' Oskar Drobne. V taboru prvakov napovedujejo odkrit boj za tri točke, saj načrtujejo hiter dvig na lestvici. O tem, ali so optimistične napovedi gradili na realnih temeljih, bo več pokazal izpit pri Aluminiju, ki oa bo na sporedu šele prihodnjo sredo.

Mura favorit proti najslabšemu gostu

Tabor je v soboto izgubil v Ljubljani z 1:3, edini zadetek za Kraševce je dosegel Grk Christos Rovas. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po prestavitvi tekme v Kidričevem bo tako edino današnje dejanje 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Fazaneriji, kjer bo Mura ob 17. uri pričakala Tabor. Črno-beli so imeli nemalo težav z okužbami igralcev, sedem nogometašev, ki so ostali v hotelski karanteni v Turčiji vse do torka, se je pridružilo pozneje. Vseeno razpolaga Ante Šimundža s široko in dolgo klopjo, kar je dokazal že na generalki v Celju, kjer je premagal slovenske prvake s 3:1.

Sežančani se bodo v Prekmurje odpravili brez enega od najbolj nevarnih igralcev, Portugalca Aldairja Djala. Novi trener Igor Božič poskuša čim prej pozabiti na sobotni poraz proti Bravu, ko se je nad obrambo Tabora znesel Milan Tučić. Sežančani so v tej sezoni sila neuspešni na gostovanjih. V gosteh so osvojili le točko, zato bi uspeh nad favorizirano Muro v Sloveniji odjeknil kot prava senzacija.

Prenovljena Olimpija navdušila in se približala Mariboru

Ljubljanska Olimpija je v zimskem prestopnem roku občutno prevetrila igralski kader. Novi trener Goran Stanković želi z zmaji naskakovati točke s pomlajeno zasedbo, nagnjeno k temu, da bi prikazala čim bolj napadalen slog nogometa. Mladi ljubljanski strateg je na vročem stolčku debitiral s sladko zmago, zelo pomembno v boju za vrh, saj se je na lestvici vodilnemu Mariboru približal na točko zaostanka.

Zadetek Timija Maxa Elšnika, ki se je podpisal pod prvi gol Olimpije v letu 2021:

Zmaji so na Bonifiki zmagali po štirih letih (2:1). V prvem polčasu so bili boljši tekmec in povedli prek natančnega strela kapetana Timija Maxa Elšnika. Koprčani so v drugi del krenili odločneje in po petih minutah prek Mateja Palčiča izenačili. Gostje so hitro odgovorili, tako da veselje kanarčkov ni trajalo dolgo.

Končni rezultat je v prvem nastopu za zeleno-bele postavil Mihailo Perović. Koprčani so pritisnili, poskušali izenačiti, a je obramba zmajev ustavila vse napade. Ostalo je pri zmagi z 2:1 in sanjskem debiju novega trenerja, ki ga že v prihodnjem krogu čaka nov zahteven izpit, domača tekma z neugodno Muro.

Poročilo in priložnosti s tekme v Kopru:

V Domžalah deževali zadetki, napake in preobrati

Jesenski prvak Maribor je v leto 2021 vstopil z remijem v Domžalah. Na gostovanju v mestu ob Kamniški Bistrici je po prvem polčasu dišalo po porazu vijolic, saj je Camoranesijeva četa zaostajala že z 1:3. Ažbeta Juga je najprej s pomočjo osmoljenca Roka Kronavetra premagal Zeni Husmani, nato je z bele točke zanesljivo zadel kapetan rumenih Senijad Ibričić, pred koncem prvega polčasa pa je lahkomiselnost Luke Koblarja z devetim zadetkom v tej sezoni kaznoval Dario Kolobarić.

Dario Kolobarić se je z novim zadetkom povzpel na vrh najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije:

Pri Mariborčanih je v prvem delu zadel v polno Alexandru Cretu, ta je v nadaljevanju postal junak srečanja, saj je 20 minut pred koncem po veliki napaki vratarja Domžal Grege Sorčana izenačil na 3:3. Le nekaj minut pred tem je domžalsko mrežo na srečanju, ki so ga izpeljali ob hudem nalivu, zatresel Rudi Požeg Vancaš.

Drugi zadetek Alexandruja Cretuja po hudi napaki Grege Sorčana:

Poročilo in priložnosti s tekme v Domžalah:

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Žinko v vratnico, nato je Bravo reševal Vekić

V uvodnem dejanju 20. kroga ljubitelji nogometa niso prišli na svoj račun. Bravo in Gorica sta se v dvoboju, ki sta ga zaznamovala močno deževje in razmočeno igrišče, razšla brez zadetkov (0:0). Pri Ljubljančanih, ki so v soboto po zaslugi treh zadetkov Milana Tučića ugnali Tabor (3:1), je bil tokrat najbližje zadetku Luka Žinko, a je v 62. minuti zadel okvir vrat.

Priložnost Nejca Mevlje in izjemno posredovanje Igorja Vekića:

Gostje so v prvem polčasu dvakrat zapretili prek Etiena Velikonje, v 78. minuti pa je zadišalo po vodstvu Primorcev, ko je bil v skoku najvišji Nejc Mevlja, sprožil z glavo proti vratom, nato pa se je z obrambo dvoboja izkazal mladi slovenski reprezentant Igor Vekić. V dresu zadnjeuvrščene Gorice so debitirali Edin Šehić, Til Mavretič in mladi up Maribora Žan Vipotnik. Bravo je ostal nepremagan že osmič zapored, na lestvici pa se je povzpel v zgornjo polovico.

Poročilo in priložnosti s tekme v Ljubljani:

Fotogalerija tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog: Sreda, 10. februar:

Bravo : Gorica 0:0



Domžale : Maribor 3:3 (3:1)

Husmani 14., Ibričić 23/11-m, Kolobarić 44.; Cretu 19., 70., Požeg Vancaš 67.



Koper : Olimpija 1:2 (0:1)

Palčič 50.; Elšnik 28., Perović 57. Četrtek, 11. februar:

17.00 Mura - Tabor



Sreda, 17. februar:

15.00 Aluminij – Celje