V živo: Muri se smeji, slovenski prvaki v hudih težavah #video

Celje : Mura 0:2 (0:1)

Goooool! 0:2! 54. minuta. Mura je pahnila Celjane še v večje skrbi. Nino Kouter je poslal dolg predložek v kazenski strel, kjer je bil najvišji Kevin Žižek in z glavo preusmeril žogo v gol. Žoge se je na poti k celjskemu golu dotaknil branilec Celja Dušan Stojinović in ji spremenil smer do te mere, da je bil Matjaž Rozman brez moči. Mura je podvojila prednost, Celju grozi, da se bo od leta 2020, ki mu je prineslo toliko lepega, poslovil z domačim porazom. Žižek je dosegel drugi zadetek v tej sezoni. 50. minuta: velika priložnost za Muro, ki se je spogledovala s podvojitvijo vodstva. Žiga Kous je nesebično zaposlil Tomija Horvata, ki je močno udaril proti vratom gostiteljem, a se je z refleksno obrambo z roko izkazal Matjaž Rozman. Ostaja 1:0 za Muro. Horvat je zapretil Celju tudi dve minuti pozneje, ko je njegov nevaren strel blokiral Matic Vrbanec in preprečil nov zadetek gostov iz Prekmurja. Začetek drugega polčasa v knežjem mestu. Ekipi nadaljujeta srečanje z nespremenjenima enajstericama. Konec prvega polčasa. Mura je odšla na premor s tesnim vodstvom z 1:0. Uvodni polčas ni ponudil veliko priložnosti, bo bolj razburljivo in dinamično v nadaljevanju? Celjani v tej sezoni še niso zatresli mreže Mure ... 40. minuta: Celjani so skušali prek Ivana Božića izenačiti rezultat, a je bil strel hrvaškega napadalca z glavo nenatančen. Goooool! 0:1! 34. minuta. Mura je iz prve zrele priložnosti na srečanju povedla. Po desni strani je prodrl Žiga Kous in nato poslal žogo v kazenski prostor. Celjski branilci je niso znali izbiti, tako da je prišla do Amadeja Maroše, ta pa jo je z neposredne bližine zabil v celjsko mrežo. Vratar gostiteljev Matjaž Rozman je bil nemočen, 26-letni napadalec Mure pa se je veselil drugemu zadetku v tej sezoni. Zadetek Amadeja Maroše: 21. minuta: priložnost gostiteljev. Z leve strani je v kazenski prostor gostov prodrl Mićo Kuzmanović, ušel Žanu Karničniku, a je bil njegov zaključni strel nenatančen, tako da je zatresel le zunanji del mreže. Priložnost Mića Kuzmanovića: 3. minuta: Gostitelji so v srečanje vstopili zelo odločno. V 3. minuti se je za strel odločil Mićo Kuzmanović, a je bil Marko Zalokar na mestu. Začetek tekme v Celju, kjer se v "superpokalnem" srečanju merita branilec naslova Celje in pokalni zmagovalec Mura. Izbranci Dušana Kosića bodo nastopili od prve minute v postavi. Manjka najboljši strelec Filip Dangubić. 1️⃣1️⃣ Grofje, ki bodo v dvoboju državnega in pokalnega prvaka iskali zadnji komplet točk v jesenskem delu prvenstva (15:00 - Z’dežele, @PlanetTV 2). ⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/dTivfySBKm — NK Celje (@NKCelje) December 20, 2020 Trener Mure Ante Šimundža je za dvoboj s Celjem določil naslednjo enajsterico: 📝| POSTAVA ČARNO-BEJLIH ZA ZADNJO TEKMO V 2020 ⚫️⚪️#čarnobejli #mismomura #PLTS pic.twitter.com/VJGA61WPvc — NŠ Mura (@nsmura_ms) December 20, 2020

Domžale in Bravo za slovo od leta brez zadetkov

Uvodno nedeljsko srečanje se je razpletlo brez zmagovalca. Mreži, ki sta ju v Domžalah branila Grega Sorčan in Igor Vekić, sta ostali nedotaknjeni. V prvem polčasu so na igrišču zagospodarili gostitelji. Priigrali so si številne priložnosti, najlepši sta imela Tamar Svetlin in Arnel Jakupović, a se mreža razigranega vratarja Brava le ni zatresla.

Izjemna obramba Igorja Vekića po strelu Tamarja Svetlina:

V drugem delu se je nekajkrat izkazal njegov stanovski kolega pri Domžalah, pri Bravu pa je najlepšo priložnost na srečanju zapravil Rok Kidrič. Ostalo je pri remiju in prvi točki Domžal v tej sezoni na medsebojnih srečanjih proti mlademu ljubljanskemu klubu.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Poročilo in priložnosti s tekme:

Zmaji na krilih Vombergarja ugnali Gorico

Nogometaši Olimpije so v zadnji tekmi jesenskega dela upravičili vlogo favorita na domači tekmi proti zadnjeuvrščeni Gorici (2:0), a so do treh točk prišli težje, kot to izžareva končni rezultat. Vrtnice so večji del srečanja nudile več kot dostojen odpor, nekajkrat pa nevarno ogrozile vrata Žige Freliha, ki je ostal nepremagan in vknjižil jubilejno deseto tekmo v tej sezoni brez prejetega zadetka. Na drugi strani je dvakrat v polno zadel Andres Vombergar.

Prvi zadetek Andresa Vombergarja:

V zadnjih 20 minutah je dvakrat premagal Uroša Likarja in razveselil privržence zeleno-belih. Argentinski Slovenec, ki je v tej sezoni dosegel že osem zadetkov, se je mojstrsko odrezal zlasti pri prvem golu, pri drugem pa je zadišalo po nedovoljenem položaju, nato pa je počasen posnetek razodel, kako so odločali centimetri. Vrtnice so pustile dober vtis, a so ponovno ostale brez točk. Nadaljevale so črni niz, tako da bodo prezimile povsem na dnu razpredelnice.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 26 2 / 26 3 / 26 4 / 26 5 / 26 6 / 26 7 / 26 8 / 26 9 / 26 10 / 26 11 / 26 12 / 26 13 / 26 14 / 26 15 / 26 16 / 26 17 / 26 18 / 26 19 / 26 20 / 26 21 / 26 22 / 26 23 / 26 24 / 26 25 / 26 26 / 26

Dvoboj v Stožicah je sodil Andrej Žnidaršič, ki se poslavlja od prvoligaških zelenic.

Poročilo in priložnosti s tekme:

Koper kot prvi osvojil kraško trdnjavo, evrogol Žužka

Uvodno dejanje 19. kroga je pripadlo Kopru, ki je v sosedskem obračunu po festivalu zadetkov (in tudi rumenih kartonov) premagal Tabor in prekinil niz nepremagljivosti češnjic na domačem stadionu Rajko Štolfa v tej sezoni. Kanarčki so na koncu zmagali s 4:3, spogledovali pa so se še z višjo razliko, saj so prvi polčas dobili s kar 4:1. V uvodnih sedmih minutah je domačega vratarja Jana Koprivca kar dvakrat matiral Maks Barišič, nato pa je nerazumljivo napako Aleksandra Rajčevića izkoristil Dino Stančić in znižal zaostanek na 1:2. V nadaljevanju so bili znova učinkovitejši Koprčani, najprej je prvi strelec tekmovanja Nardin Mulahusejnović povišal na 3:1, nato pa je branilec Žan Žužek z redko videnim evrogolom, kandidatom za najlepši zadetek jesenskega dela, poskrbel za končni rezultat prvega dela s 4:1.

Evrogol Žana Žužka:

Sežančani, ki niso bili preveč zadovoljni z nekaterimi sodniškimi odločitvami, so v drugem delu stavili vse v napad. Pritisnili so na vrata Ivana Vargića, ki je moral prvič po žogo v mrežo v 61. minuti, ko je zadel rezervist Aldair Djalo. V izdihljajih srečanja je zadel v polno še en rezervist, Jakoslav Stanković je dočakal strelski prvenec v 1. SNL, Koper pa se je razveselil pomembne zmage, s katero se je poslovil od leta 2020.

Poročilo in priložnosti s tekme:

Jesenski prvak Maribor želi končati leto 2020 z zmago

Ljudski vrt bo le tri dni po zmagi Maribora nad Muro znova prizorišče prvoligaške tekme. Tokrat se bosta v štajerskem spopadu udarila Maribor in Aluminij. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadnja prvoligaška nogometna tekma v Sloveniji v letu 2020 bo v Ljudskem vrtu. Tam, kjer so doma jesenski prvaki. Pod vodstvom Maura Camoranesija v zadnjih tednih dosegajo tako dobre rezultate, da so ušli najbližjim tekmecem. Proti Aluminiju, ki je padel v rezultatsko krizo in zamenjal trenerja, so absolutni favoriti. Pri vijolicah je kljub številnim odsotnostim zaradi poškodb še vedno v ospredju zelo široka klop, tako da bi lahko za zadnji dvoboj v tem letu ostalo dosti svežine in energije. ''Imamo energijo. Ker imamo igralce, ki imajo pravo željo. V tem ritmu zaporednih tekem je treba razporediti moči in odmeriti minutažo, poskušamo izbrati igralce, ki so v najboljšem stanju za posamezno tekmo. Tudi tokrat smo naredili nekaj sprememb v enajsterici, nekateri igralci so ostali na klopi ali igrali manj. Povedano po pravici, sem zelo vesel za fante, kajti njihov pristop je zelo dober,'' je po zmagi v četrtkovem derbiju kroga ugotavljal nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa. Meni, da je Maribor v zadnjem obdobju poskrbel za napredek kot moštvo.

Zadetke dosega veliko različnih igralcev, nevarnost preti z različnih položajev. Štajerska tekmeca bi se morala v tej sezoni že pomeriti v Ljudskem vrtu, a gostov iz Kidričevega zaradi težav s karantenami zaradi okužb igralcev s koronavirusom ni bilo na spregled. Mariborčani so dobili dvoboj za zeleno mizo s 3:0. Tokrat bodo "šumari" pripotovali v Ljudski vrt, a bodo obremenjeni s položajem na lestvici, kjer je slabša od njih zgolj Gorica.

Oskar Drobne je na klopi Aluminija pred dnevi nasledil Slobodana Gruborja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z novim trenerjem Oskarjem Drobnetom bodo poskušali presenetiti vijolice in dokazati, da še niso rekli zadnje. Pred dobrim letom so končali jesenski del takoj za največjima slovenskima kluboma, tokrat pa jim gre neprimerno slabše. Ker pa je žoga pregovorno okrogla, 1. SNL pa rada poudarja, kako izenačeno je stanje med tekmeci, bi se lahko v mestu ob Dravi zgodilo tudi presenečenje. Ne bi bilo prvič, ko bi Kidričani pokvarili večer favoritom iz štajerske prestolnice …

Prva liga Telekom Slovenije, 19. krog:

Sobota, 19. december:

Tabor : Koper 3:4 (1:4)

Stančić 8., Aldair 61., Stanković 90.+3; Barišič 4., 7., Mulahusejnović 21., Žužek 37.



Olimpija : Gorica 2:0 (0:0)

Vombergar 72., 80. Nedelja, 20. december:

Domžale : Bravo 0:0



15.00 Celje - Mura

17.15 Maribor - Aluminij