Kako je Olimpija zadala nov boleč udarec vrtnicam? #video

Ljubljanska ekipa je za konec jesenskega dela sezone dobila tudi tretjo medsebojno tekmo z Gorico v tej sezoni. Po slavjih z 1:0 in 2:0 je tokrat Olimpija, ki je pogrešala kaznovanega Ivana Močinića, slavila z goloma Andresa Vombergarja ter tako petič zapovrstjo ostala neporažena. Na drugi strani je Gorica že deseto tekmo zapovrstjo končala brez zmage in bila še sedmič zapovrstjo poražena.

Ekipi v prvem polčasu nista pokazali posebej razburljive predstave, so pa bili pri tem sprva celo nekoliko nevarnejši Novogoričani, saj je moral Žiga Frelih posredovati tako po poskusu Nejca Mevlje v 11. kot Etiena Velikonja v 31. minuti. Pri domačih velja omeniti poskus Maria Kvesića iz 36. minute, ko je žogo poslal čez gol, enkrat pa se je izkazal tudi Uroš Likar po strelu Đorđeja Ivanovića.

V 47. minuti je Velikonja sprožil s prostega strela malce z desne, žoga je letela proti prvemu zgornjemu kotu vrat, a se je izkazal Frelih, takoj zatem pa je po poskusu Tineta Kavčiča z glavo na golovi črti žogo izbil Matic Fink. V 52. minuti so Ljubljančani pustili do strela v kazenskem prostoru še Gorana Cvijanovića, a mu ta ni dobro uspel.

V 55. minuti so po napaki domačih v protinapad spet stekli Novogoričani, streljal je Mathias Oyewusi, a je bil Frelih uspešnejši. Gosti so obenem neuspešno zahtevali še najstrožjo kazen, ko je v kazenskem prostoru padel Velikonja.

Po še enem goriškem strelu, ki ga je ustavil Frelih, so domači nevarneje zagrozili v 69. minuti, ko je Andres Vombergar zgrešil s strelom z glavo. Olimpijin napadalec se je bolj izkazal v 72. minuti, ko je svoj sedmi gol v sezoni dosegel po podaji Michaela Pavlovića z leve strani. Vombergar je spretno z nogo preusmeril žogo za hrbet Likarja.

Isti igralec je v 80. minuti podvojil prednost domačih, ko je z glavo unovčil novo, tokrat Kvesićevo, podajo z leve strani. Olimpija je tako dobila tekmo, na kateri je zadnjič sodil Andrej Žnidaršič.

Andrej Žnidaršič ne bo več sodil na prvoligaških prizoriščih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Konec srečanja v Ljubljani! Olimpija je v zadnjih 20 minutah z dvema zadetkoma Andresa Vombergarja rešila tekmo v svojo korist. Zmagala je z 2:0 in se približala Mariboru na -2. Razmerje strelov na gol znaša 17:10 v korist Olimpije, v strelih v okvir vrat pa je bilo 7:6 za vrtnice, ki so doživele nov udarec, tako da bodo prezimile globoko na dnu prvoligaške lestvice.

87. minuta: ni manjkalo veliko, pa bi se lahko Andres Vombergar pohvalil s hat-trickom. Z levico je sprožil diagonalni strel proti vratom Gorice, a ga je na cedilu pustila natančnost.

Gooooooooool! 2:0! 78. minuta. Olimpija je podvojila prednost, Gorica je po prvem prejetemu zadetku popustila v igri, zmaji pa so to izkoristili z novim zadetkom. Podajo je prispeval Mario Kvesić, z glavo pa je mrežo Gorice zatresel Andres Vombergar in dosegel še drugi gol na tej tekmi. Zadišalo je po nedovoljenem položaju, počasen posnetek pa je nakazal, kako so o vsem skupaj odločali centimetri. Napadalec Olimpije, ki nosi dres s številko 18, se je z osmimi zadetki na lestvici najboljših strelcev izenačil s soigralcem Đorđejem Ivanovićem, Ljubljančani pa so vedno bližje načrtovani zmagi.

Goooooool! 1:0! 72. minuta. Kdor ne da, prejme. Takšno je ponavadi nogometno pravilo. Vrtnice so na današnji tekmi zapravile kar nekaj priložnosti. Sledila je kazen, saj je Andres Vombergar z mojstrsko potezo pretopil podajo Michaela Pavlovića v zadetek za 1:0. Slovenski Argentinec je dosegel že sedmi zadetek v tej sezoni. Zmaji kljub temu, da v drugem delu ne prevladujejo v igri, vodijo z 1:0. Če bo ostalo pri tem, se bodo vodilnemu Mariboru približali na dve točki zaostanka, zadnjeuvrščeno Gorico pa čaka peklenska pomlad.

70. minuta: prva priložnost na tekmi za Andresa Vombergarja, ki pa je po strelu z glavo meril čez vrata,

55. minuta: znova je bilo zelo neravno pred vrati Olimpije. Gorica je po napaki Mihaila Caimacova krenila v protinapad, kjer je Etien Velikonja nesebično podal Mathiasa Oyewusija. Mladi Nigerijec je namučil Žigo Freliha, nato bi skoraj do žoge prišel Velikonja, a je v kazenskem prostoru padel na tla. Sodnik Andrej Žnidaršič je zgolj zamahnil z roko, igra se je nadaljevala.

49. minuta: zapretila je tudi Olimpija, v ugodnem položaju za strel se je znašel Đorđe Ivanović, a ni najbolje zadel žoge, tako da Uroš Likar ni imel težav.

47. minuta: Gostje so krenili po zadetek. Etien Velikonja je s prostega strela, žoga je oplazila živi zid in malce spremenila smer, ogrel dlani Žige Freliha, ki je žogo izbil v kot. V nadaljevanju akcije je do strela prišel Tine Kavčič, nevarno streljal proti vratom Olimpije, kjer je vodstvo gostov po posredovanju na golovi črti preprečil Matic Fink.

Začetek drugega dela. Pri Olimpiji je prišlo do spremembe, namesto Erica Boakyeja je v igro vstopil Matic Fink.

Konec prvega polčasa v Ljubljani, kjer v uvodnih 45 minutah ni bilo zadetkov. V strelih na gol je bila dejavnejša Olimpija (9:3), v strelih v okvir vrat pa je rezultat izenačen (2:2).

36. minuta: tokrat je svoj strel z razdalje preizkusil Mario Kvesić, močno udaril, a je žoga zgrešila cilj, tri minute pozneje pa je kapetan zmajev Timi Max Elšnik streljal po sredini vrat, tako da Uroš Likar ni imel težjega dela.

31. minuta: Etien Velikonja je po levi strani prodiral proti vratom Olimpije. Oviral ga je Marko Perković, izkušeni napadalec vrtnic Gorice je padel in s težkega položaja streljal, a je bil vratar zmajev na mestu.

28. minuta: reprezentant Moldavije Mihail Caimacov se je odločil za strel z razdalje, a ni bil preveč natančen, tako da vratarju Gorice ni bilo potrebno posredovati. V Stožicah še vedno brez zadetkov.

19. minuta: prva priložnost za Olimpijo. Najboljši strelec zmajev Đorđe Ivanović je nevarno streljal v desni spodnji kot vrat Gorice, a se je izkazal čuvaj mreže vrtnic Uroš Likar in preprečil vodstvo Ljubljančanov.

11. minuta: uvodne minute niso postregle s priložnostjo, po kateri bi resneje zadišalo po zadetku. Vse do 11. minute, ko se je z roba kazenskega prostora za neposredne strel proti vratom gostiteljev odločil branilec Gorice Nejc Mevlja. Vratar Olimpije Žiga Frelih je žogo z roko odbil v kot.

Začetek dvoboja v Stožicah. Danes deli pravico Kranjčan Andrej Žnidaršič, ki se poslavlja od sojenja v prvi ligi. V elitnem klubskem prvenstvu v Sloveniji je sodil 11 let, pred zadnjim srečanjem pa je iz rok obeh klubov, Olimpije in Gorice, prejel spominsko darilo. Lepa gesta današnjih tekmecev.

Trener Olimpije Dino Skender je izbral enajsterico za zadnjo tekmo v tem letu. Miral Samardžić se vrača po odsluženi kazni štirih tekem, a dvoboja z Gorico ne bo začel v udarni postavi:

Gorica si v Stožicah rešuje kožo, saj je po šestih zaporednih porazih izgubila stik s sosedi na lestvici. S kakšno postavo bo začela dvoboj v Ljubljani?

Pred srečanjem v Ljubljani:

Michael Pavlović se je ustalil v udarni enajsterici Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Sobotno dogajanje se bo po Sežani preselilo v Ljubljano, kjer bosta zadnjo tekmo v tem koledarskem letu odigrali Olimpija in Gorica. Zmaji si po tem, ko jim je Maribor ušel na pet točk prednosti, proti zadnjeuvrščeni ekipi prvenstva ne smejo privoščiti spodrsljaja. Zeleno-beli se bodo z Novogoričani spopadli brez kaznovanega Ivana Močinića.

''Nobene ekipe ne smemo podcenjevati. Gorica je pokazala, da zna biti nevarna in da je kakovostna. Moramo jih jemati zelo resno in dati vse od sebe, če želimo zmagati,'' sporoča mladi branilec zmajev Michael Pavlović, ki priznava, da je utrujenost v zadnjih krogih nekoliko ohromila igro in dinamiko Olimpije, kar se je najbolj poznalo v torek, ko so zmaji remizirali brez zadetkov pri Bravu.

Vratar Žiga Frelih bo imel priložnost, da še desetič v tej sezoni ohrani mrežo nedotaknjeno v prvi ligi. S takšno statistiko se ne more v tej sezoni pohvaliti nihče v 1. SNL. Obrambo Gorice čaka zahtevno delo, saj želita Đorđe Ivanović in Andres Vombergar končati koledarsko leto z zmago in zadetki, morda dobi znova priložnost tudi kralj strelcev 1. SNL v prejšnji sezoni Ante Vukušić.

Veselje Gorana Cvijanovića po zadetku in zmagi Gorice v Stožicah pred petimi leti. Kakšne volje bo nekdanji reprezentant po današnji tekmi? Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pri vrtnicah po odhodu Gordana Petrića vodita ekipo Florjan Debenjak in Aleksandar Jović. Med tednom sta ostala praznih rok v Sežani. Gorica je izgubila že šestič zapored. Zaostanek za tekmeci se veča, osmouvrščeni Bravo ima tako s tekmo manj že 11 točk prednosti. Gorica je v nezavidljivem položaju, a je v tej sezoni že namučila Olimpijo. Doma je ostala brez točk, a so imeli zmaji veliko sreče, saj sta Etien Velikonja in Goran Cvijanović trikrat zadela okvir vrat. Nigerijski zvezni igralec Chinwendu Johan Nkama upa, da se bodo stvari v spomladanskem delu spremenile. ''Nabralo se je veliko stvari, ki jih bomo morali v zimskem premoru in pozneje na pripravah izboljšati. Moramo si nastaviti ogledalo in si priznati, da nismo zadovoljili standardov, ki jih ima tak klub, kot je Gorica,'' sporoča 22-letni Afričan.